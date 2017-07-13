«Нефть России», 19.12.17, Москва, 08:21 Рынок с нетерпением ждал презентации стратегии "Роснефти" до 2022 года, "сырой" вариант которой был сверстан "на коленке" еще накануне годового собрания акционеров компании в конце июня. Несмотря на то, что над программой компания работала полгода, презентацию ее основных параметров журналисты воспринимали на слух из уст профильных вице-президентов: красочных брошюр, как делают некоторые коллеги по отрасли, не было. В итоге показалось, что ничего принципиально нового не появилось, а в целом был подтвержден июньский вариант. Правда, помимо розницы НК решила выделить в отдельные холдинги еще бурение и нефтегазохимию.



Основной посыл стратегии - главный и чуть ли не единственный консолидатор отрасли, по крайней мере, на уровне программного документа, сделал ставку не на экспансию, а на "раскрытие внутреннего потенциала".



Без добычи никуда



По словам главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, развитие компании планируется за счет увеличения отдачи имеющихся активов, развития сервиса, снижения затрат, цифровизации. Среднесрочная стратегия подготовлена в крайне консервативных внешних предположениях и учитывает цену на нефть в $47 за баррель.



"Оценочный чистый эффект от реализации стратегии составит 15-20% действующей капитализации компании и приведет к органическому росту увеличения добычи не менее чем на 30 млн тонн, а также получению дополнительного денежного потока - более 180 млрд руб. за 5 лет (только в секторе добычи - НК), - уточнил он. Добыча нефти и конденсата компании может составить 250 млн тонн (в 2016г 210 млн тонн - ИФ), добавил первый вице-президент компании Павел Федоров.



Сечин сообщил, что компания рассчитывает на расширение ресурсной базы на Западно-Черноморском участке шельфа Черного моря, где компания вместе с Eni приступила на днях к бурению поисково-разведочной скважины. "На этом этапе мы считаем, что ресурсная база может составить до 600 млн тонн нефти на этом участке и порядка 100 млрд куб. метров газа. Но после проведения дополнительных каротажных работ, сейсмических исследований, которые будут проведены в результате этого бурения, мы можем уточнить и предполагаем даже увеличить ресурсную базу", - добавил он.



В то же время бурение на шельфе Охотского моря со Statoil не принесло пока каких-либо открытий. "Мы пробурили две скважины. По результатам этого бурения мы увидели существенное изменение геологии. Регион принципиально новый. Мы сейчас делаем переоценку всего Охотского бассейна, северной части. После этой переоценки мы определимся с нашими дальнейшими планами, очевидно, что они нуждаются в корректировке по результатам того, что мы получили", - сказал главный геолог "Роснефти" Андрей Лазеев.



Кроме того, "Роснефть" сохраняет планы по добыче 100 млрд кубометров газа к 2020 году. "Наши цели остаются. Мы посмотрели весь портфель, выбрали наиболее эффективные проекты - те, которые уже обеспечены у нас контрактами, и которые наиболее эффективны для компании, которые позволяет максимизировать наш свободный денежный поток и EBITDA. И мы, я думаю, выполним эту задачу (добыча 100 млрд куб. метров газа к 2020 г. - ИФ)", - сообщила журналистам вице-президент Влада Русакова. "Что касается экспорта, то мы пока работаем в этом направлении, но мы не собираемся никакую монополию разрушать, мы пытаемся работать в рамках этой монополии, пытаемся через "Газпром" проработать возможности развития поставок российского газа", - подчеркнула она.



Инвестиции "Роснефти" останутся высокими. Так, в 2018 году они планируются на уровне 950 млрд рублей без учета миноритарных долей в проектах, на 2019 год - более 1 трлн руб. "Цифры 2019 года выше, чем 2018 года. Это связано с тем, что мы выходим на финальную стадию реализации крупных проектов. И цифра будет выше, чем 1 трлн рублей", - добавил Федоров.



Компания не озвучила планов по добычи нефти на 2018 год. При этом Федоров ответил, что бизнес-план "Роснефти" на следующий год пока не отражает ограничений по добыче нефти в рамках выполнения продленного на следующий год соглашения стран ОПЕК+. "Мы выполняем все вводные, которые касаются ограничению добычи до конца первого квартала 2018 года. Ждём директив по поводу сокращения добычи до конца 2018 года", - сказал он. "Сегодня есть определенная доля, существенный объем, которых на долю компании приходится пропорционально в снижении добычи, который директивно будет в сторону компании направлен для сокращения уровня добычи. В какой форме он будет направлен, когда и что произойдет с этим соглашением, безусловно, будет влиять на наш краткосрочный и среднесрочный прогноз, тем более я не исключаю, что соглашение будет после этого продлено", - сообщил первый вице-президент.



Дополнительный денежный поток от реализации стратегии за 5 лет составит 420 млрд рублей, рассчитывает "Роснефть".



Дочки на выданье



Озвученная на годовом собрании акционеров идея выделения отдельных бизнесов в холдинги с планами их дальнейшей продажи также была одобрена советом директоров и даже получила некоторое развитие - в части конкретизации выставляемых на продажу активов.



Федоров на пресс-конференции сообщил, что "Роснефть" может выделить в отдельные холдинги два сегмента своей деятельности: розничный и буровой. "Мы видим два потенциальных проекта, которые в первую очередь могут быть выделены в холдинги, это "Роснефть-розница" и "Роснефть-бурение". Эти два бизнеса определяют общие характеристики. Первое - это одинаковый арбитраж по коэффициенту оценки этих бизнесов в периметре "Роснефти" и относительно внешнего периметра. Второе - если говорить о модели управления, то это способность продавать сервис другим сторонам, оба вида бизнеса могут активно работать с подрядами третьих сторон", - сказал он.



По его словам, "Роснефть" уже провела переговоры с потенциальными инвесторами, которые могли бы выкупить доли в этих холдингах, и получила подтверждение от них о заинтересованности участвовать в этих проектах. "В части готовности (продажи части выделяемых холдингов - ИФ) мы определённые шаги проделываем. И сейчас у нас есть понимание условий долгосрочного контракта. Мы провели ряд предварительных переговоров, видим интерес к этим видам бизнеса. Мы двигаемся вперёд в процессе перехода. Думаю, что розница все-таки будет первым таким экспериментом",- добавил Федоров.



В сообщении "Роснефти" по итогам заседания совета директоров отмечается, что нефтехимический сегмент также может быть выделен в отдельный кластер. "Среди стратегических задач - изменение корзины продукции, реализация долгосрочных контрактов, оптимизация загрузки мощностей и повышение уровня интеграции с НПЗ компании. Наличие доступного сырья в непосредственной близости от существующих и перспективных активов будет способствовать росту доходности данного бизнеса до уровня ведущих компаний-конкурентов. Новые проекты будут реализовываться с привлечением партнеров и проектного финансирования", - говорится в пресс-релизе.



ВНХК - химия пока не возникла



При этом по одному из крупных нефтехимических проектов - Восточному нефтехимическому комплексу (ВНХК) - прорыва пока нет.



Русакова заметила, что "Роснефть" не успеет в этом году договориться с "Газпромом" об обеспечении газом ВНХК: "В части обеспечения газом у нас ещё идут переговоры (с "Газпромом" - ИФ). Я думаю, что до конца этого года мы, конечно, не успеем, а где-то в первом квартале (2018 года - ИФ) наверное, закончим". П.Федоров выразил надежду, что компания в ближайшие год-два определится с выбором партнера для проекта, а пока ведёт переговоры: "Есть технологическая синергия в проекте, есть синергия в части доступа к целевым рынкам. Мы ведём разговоры - я бы не хотел называть конкретные имена - с целым рядом потенциальных партнёров. Они на этот проект смотрят. Я бы ориентировался, что в ближайшие год-два мы определимся с выбором стратегических партнёров для реализации этого проекта".



Что касается блока нефтепереработки, то "Роснефть" планирует к 2025 году завершить модернизацию своих заводов, после чего прекратит выпуск мазута. "На данный момент закончен этап по переходу на евростандарты и реконструировано более 30 объектов, которые нам позволили осуществить этот переход. Мы продолжаем реконструкцию маржинальных установок: это гидрокрекинги, каткрекинги и коксовые установки, которые позволят нам увеличить выход светлых нефтепродуктов. Заключительным этапом реконструкции станет полный отказ от производства мазута. Мы ориентируемся, что к 2025 году мы завершим полностью реконструкцию", - рассказал вице-президент компании по нефтепереработке Александр Романов.



Федоров напомнил, что "сегодня "Роснефть" проводит существенную работу с правительством РФ по определению фискального режима, который бы обеспечивал устойчивое развитие сегмента нефтепереработки". "Мы считаем, что для нефтеперерабатывающих предприятий, которые расположены в глубине внутреннего рынка и не имеют доступа к экспортным каналам, прежде всего, там, где это касается каналов сбыта темных нефтепродуктов, безусловно, нужно предусмотреть подходы, которые стимулировали бы необходимые инвестицию в модернизацию", - отметил он.



"Стратегия в целом ориентирована на раскрытие внутреннего потенциала компании. Новая стратегия даёт новый вектор развития, компания приобретёт новое качество развития и управления", - отметил Федоров.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553980/ Источник: Interfax ← Прогноз: нефть сохранит позитивный настрой Косачев назвал новую стратегию нацбезопасности США угрозой всему миру → Новости net.finam.ru