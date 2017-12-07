«Нефть России», 19.12.17, Москва, 00:39 До конца года нефтяные цены сохранят текущую позитивную динамику, полагают эксперты, рассчитывая на благоприятную, в целом, статистику от США, ОПЕК+ и Китая.



Баланс аполитичности



Как и предполагалось ранее, на истекшей неделе нефтяной рынок, в целом, продемонстрировал позитивную динамику. В понедельник к 15.33 мск фьючерсы на нефть Brent фиксировались на уровне $63,45 за баррель, против уровня $$63,65 за баррель неделей ранее. Наряду с благоприятной, в основном, статистикой, на ценовые графики также повлиял ремонт части трубопровода Forties в Великобритании.



В течение этой недели старший аналитик банка “Уралсиб“ Алексей Кокин рассчитывает на диапазон в $62-64 за баррель. Причем, он ожидает, что замедлится как снижение запасов нефти в США, так и рост запасов бензина. “Увеличение запасов бензина – сезонное явление, но в последние три недели они накапливались необычно быстро”, - заметил Кокин.



Как сообщило в минувшую среду Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 8 декабря, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 5,1 млн баррелей, до 443 млн баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 3,7 млн баррелей, до 444,3 млн. Запасы нефти снижаются четвертую неделю подряд. Но при этом запасы бензина в США выросли на 5,7 млн баррелей, до 226,5 млн баррелей, и также был отмечен рост добычи - на 73 тыс баррелей в сутки, до 9,78 млн баррелей в сутки.



Тогда как по итогам рабочей недели, завершившейся 15 декабря по данным Baker Hughes, число буровых в Соединенных Штатах снизилось на одну штуку, до 930 единиц: количество нефтяных буровых установок уменьшилось на четыре штуки, до 747 единиц, а число газодобывающих - выросло на три - до 183 единиц.



В дальнейшем, подчеркнул аналитик УК “Альфа Капитал” Артем Копылов, предполагается постепенное восстановление запасов в хранилищах, так как зимой потребление нефти сезонно снижается. При этом на текущей неделе ожидается движение цены Brent в диапазоне $63-65 за баррель.



Главный аналитик Global FX Сергей Мельников считает вероятным сохранение текущего диапазона цен на уровне $62-63 за баррель до конца года. По его мнению, повлиять на цены способны геополитические риски: в случае усугубления конфликта между Израилем и Палестиной и перехода к прямому их масштабному столкновению возможен резкий рост цен на сырьё. Впрочем, пока вероятность такого сценария выглядит крайне незначительной.



И влияния на нефтяные цены от конфликта вокруг ядерной программы КНДР ждать не стоит, поскольку демонстрируемая политическая бравада - как со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, так и со стороны президента США Дональда Трампа - уже не беспокоит игроков, констатировал эксперт.



В последние месяцы, подтвердил Алексей Кокин, рынок довольно спокойно воспринимает подобные риски. реагируя на события, непосредственно угрожающие мощностям добычи. Так, ощутимая реакция наблюдалась, когда пущенная из Йемена ракета была сбита над Эр-Риядом. Также последовала реакция на приостановку добычи на месторождении Киркук при перехода контроля над ним от курдской автономии к иракскому правительству, напомнил аналитик.



Рынок нефти, продолжил Артем Копылов, реагирует на новости, непосредственно связанные с добычей или потреблением сырья (вследствие конфликтов на Ближнем Востоке или подрывов нефтепроводов). А в целом, его можно назвать аполитичным, с учетом широкой диверсификации добычи и ликвидности рынка. Так что цены здесь определяются балансом спроса и предложения. Политические риски больше отражаются в росте цен на драгоценные металлы, оговорил Копылов.



Роль противовеса



Так или иначе, указал Сергей Мельников, вернувшись к теме запасов в США, изменение их объемов способно привести к смещению ценовых графиков не более, чем на 1 доллар за баррель. Причем, по сути, сланцевики играют роль противовеса ОПЕК+, так как по мере роста стоимости, увеличивается и уровень добычи сланцевой нефти в США. Хотя пока баланс цен удается удерживать на приемлемом уровне для ОПЕК и России.



Но в следующем году возможны коррективы - в случае резкого роста добычи в США (более 10 млн баррелей), рассказал главный аналитик Global FX.



Дальнейший рост добычи нефти в США уже заложен в базовый прогноз ОПЕК на 2018 г., поэтому сюрпризом это не является, определил Копылов. В любом случае, подтвердил он, ОПЕК+ имеет опцию по пересмотру соглашения в июне, если действие соглашения перестанет приносить дивиденды его участникам.



Вопрос в том, пояснил Алексей Кокин, снизятся ли к концу 2018 г. запасы нефти и нефтепродуктов в мире в целом и, в частности, в странах ОЭСР – до среднего за пять лет. Рынок находится в состоянии дефицита почти три квартала – в этом сходятся ОПЕК и МЭА. Они также согласны с тем, что в 1 квартале 2018 г. рынок вернется к избытку, а во 2 квартале будет приблизительно уравновешен. Расхождение в их прогнозах касается, в первую очередь, 2 полугодия 2018 г.



В это период МЭА ожидает очень небольшого дефицита (в 0,1-0,2 млн баррелей в сутки), а ОПЕК – дефицита в 1,4-1,5 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что ОПЕК повысило прогноз добычи в США, его оценка роста добычи в других странах, кроме ОПЕК и США, остается ниже, а оценка роста мирового спроса – выше оценки МЭА, резюмировал, старший аналитик банка “Уралсиб“.



Равновесие взросления



Оценивая возможные уровни спроса, эксперты отдельно остановились на проблематике Китая, биржи которого отреагировали снижением на предпринятое на прошлой неделе Народным банком повышение ставки по краткосрочным кредитам. На этом фоне зарубежные аналитики вновь заговорили о вероятности умеренного замедления экономического роста в Поднебесной в ближайшие месяцы – со снижением целевого показателя с 6,5% до 6% - из-за ужесточения финансовых условий.



На сегодня промпроизводство и ВВП Китая растут выше прогнозов, не указывая на то, что тамошняя экономика испытывает трудности, ответил Артем Копылов. Тем не менее, он не исключил возможности замедления китайской экономики в 2018 г. Ведь постоянно показывать высокие темпы роста страна не может, и это представляется естественным процессом взросления ее экономики, когда акцент с количества производимых товаров переносится на качество. Впрочем, Китай является крупным потребителем нефти, и с учетом заявленных реформ в области борьбы с загрязнением окружающей среды от сжигания угля, тамошний спрос на “черное золото” способен увеличиться, допустили в УК “Альфа-Капитал”.



Экономика Китая “хворает” не первый год, диагностировал Сергей Мельников. Но и он не ожидает в 2018 г. серьезных потрясений, полагая, что, скорее всего, в Поднебесной сохранится плавный рост объёмов закупки и потребления нефти.



Тогда как Алексей Кокин призвал не преувеличивать вклад Китая в прирост мирового спроса, поскольку сейчас он не является таким важным фактором в данном вопросе, как несколько лет назад. По прогнозу МЭА, на долю Китая в следующем году придется 26% от прироста мирового спроса в 1,28 млн баррелей в сутки. Для сравнения, на долю Индии приходится 22% прироста.



Между тем, в последующие три года, как заявил главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов, рост экономики Китая не должен опуститься ниже 6,5%: в противном случае, там не удастся выйти на заложенные целевые параметры, в том числе, по предполагаемому удвоению ВВП на душу населения. При этом к 2020 г. предполагается построить “общество малой зажиточности”, выведя из-за черты бедности порядка 40 млн китайцев, живущих менее, чем на 1,17 доллара в день.



Китайские власти способны управлять экономическим ростом, и при нежелательном его торможении смогут прибегнуть к наращиванию кредитования, вполне осознавая издержки данной меры и предпринимая шаги по их минимизации, сформулировал Ломанов.



Как он уточнил, также названные на прошедшем в октябре XIX съезде Компартии Китая последующие этапные рубежи – в 2035 и 2050 гг., когда предусматривается “осуществить базовую социалистическую модернизацию” и построить “сильную модернизированную державу” - не сопровождались конкретными количественными показателями. Тогда как в этом году ожидается рост в 6,7-6,8% ВВП, оговорил главный научный сотрудник Института Дальнего Востока.



Наталья ПриходкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553979/ Источник: Вести ← США признали в России и Китае угрозу - конкурентов "Роснефть" утвердила стратегию развития до 2022 года. Обобщение → Новости net.finam.ru