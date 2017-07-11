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США признали в России и Китае угрозу - конкурентов
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«Нефть России», 19.12.17, Москва, 00:19 Китай и Россия являются конкурентами, стремящимися бросить вызов влиянию США и подорвать основы их безопасности и процветания, заявил президент США Дональд Трамп, представляя стратегию национальной безопасности, которую он представит в понедельник.
"Они полны решимости сделать экономику менее свободной, нарастить вооружение, установить контроль над информацией и данными, чтобы расширить свое влияние", - отметил Трамп.
Представленная стратегия, продукт нескольких месяцев обсуждений между президентом и его лучшими советниками, не включает тезисы экс-президента Барака Обамы от 2016 г. в отношении проблемы изменения климата, которую он объявил угрозой национальной безопасности США.
Трамп пообещал вывести США из Парижского соглашения по климату, если в него не будут внесены изменения.
"США продолжат придерживаться подхода, который позволит уравновешивать вопросы энергетической безопасности, экономического развития и охраны окружающей среды", - говорится в документе (PDF).
Позиция Трампа в отношении национальной безопасности отражает его приоритеты в отношении стратегии "Америка прежде всего", которая подразумевает защиту границ США, восстановление армии США, планирование размещения сил за рубежом и более благоприятную торговую политику для США.
Акцент в документе на Китай и Россию как на "ревизионистские державы" отражает настороженность администрации Трампа, несмотря на собственные попытки Трампа наладить прочные отношения с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.
Высокопоставленный представитель администрации отметил, что Россия и Китай пытаются пересмотреть мировой статус-кво: Россия в Европе с ее военными вторжениями в Украину и Грузию, Китай в Азии с его агрессией в Южно-Китайском море.
Стратегия обязуется защищать критически важную инфраструктуру США от хакеров, совершающих кибератаки, а также выявлять и преследовать "злостных хакеров, совершающих кибератаки". И Китай, и Россия часто обвиняются в совершении кибератак против американских целей - обвинения, которые они отрицают.
Трамп налаживает отношения с Си, чтобы оказать давление на Северную Корею в отношении ракетно-ядерной программы, при этом он не достиг прогресса в отношении того, чтобы договориться о более благоприятных для США условиях по снижению торгового дефицита, который достиг $347 млрд в 2016 г.
В воскресенье Путин поблагодарил Трампа за предоставленные американской разведкой данные о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге, что и позволило предотвратить потенциально смертоносную атаку.
Американские спецслужбы обвиняют Россию в том, что она вмешалась в ход предвыборной кампании в 2016 г., в США проводится расследование в отношении того, был ли заключен сговор между американской и российской сторонами в период проведения кампании Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы, Трамп отрицает, что имел место какой-либо сговор.
В документе также говорится, что конкуренция с Китаем и Россией потребует от Вашингтона пересмотра политики, основанной на предположении, что взаимодействие с конкурентами и включение их в международные институты "превратят их в партнеров, заслуживающих доверия".
"По большей части это предположение оказалось ложным", - говорится в документе.
В стратегии приводится в пример ситуация с Северной Кореей, Ираном и исламскими боевыми группировками, несущими угрозу интересам США.
"Поскольку растет количество ракет, меняются их типы и эффективность воздействия, что расширяет диапазон воздействия, они являются наиболее вероятным средством, которое могут использовать такие государства, как Северная Корея, в качестве оружия против США. Северная Корея также занимается разработкой химического и биологического оружия, которое также может быть доставлено к цели назначения ракетой", - говорится в документе.