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ПФР: в России нет бедных пенсионеров
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«Нефть России», 18.12.17, Москва, 14:57 В России нет пенсионеров, которые находятся за чертой бедности. Об этом сообщается в пресс-релизе Пенсионного фонда России (ПФР), поступившем в «Газету.Ru».
«В России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания», — заявили в ПФР.
Также в фонде уточнили, что в текущем году федеральную социальную доплату к пенсии получали 3,9 млн человек.
Ранее сообщалось, что ПФР ожидает рост пенсий неработающих пенсионеров до 15,5 тыс. руб.