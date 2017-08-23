|
Новости oilru.com
Кадры
Бизнес-омбудсмен Титов предложил обновить кадры в судебной системе
|
Реплика: Мания ВИЭ-личия
Анонсы
Выставки:
Новости
13:12 · ЕС лишает Польшу права голоса
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 18.12.17, Москва, 14:50 Бизнес-омбудсмен, лидер "Партии Роста" Борис Титов предложил "призвать" в российскую судебную систему тысячу адвокатов для ее обновления.
"У нас есть предложение кадрово обновить судейский корпус - призвать туда 1000 адвокатов. Мне при личных встречах Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев постоянно жалуется, что адвокаты не идут в судьи. И мы решили не ждать реализации "Стратегии Роста" и сами объявить призыв в судейский корпус адвокатов и даже бывших прокурорских работников", - сказал Титов в понедельник на встрече с предпринимателями в Екатеринбурге.
Как отмечается в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена, Титов пообещал отобрать тысячу человек и представить их анкеты Лебедеву.
По данным бизнес-омбудсмена, "80% судей выросли в судебной системе и не знают, как устроена жизнь, никогда не были в суде ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения, все время провели рядом с судьёй - они все бывшие секретари судов".
Бизнес-омбудсмен огласил еще ряд инициатив по реформе судейской системы, которая изложена в "Стратегии Роста". В частности он предложил, чтобы избрание меры пресечения и вынесение приговора осуществляли разные судьи.
В этой связи он привел пример, когда в Ростовской области предпринимателю Юрию Осипенко судья продлевал срок содержания в СИЗО 17 раз. Всего он отсидел в СИЗО семь с половиной лет.
Титов пояснил, что Осипенко был талантливым предпринимателем, его компания владела 30% рынка светодиодных ламп в стране и "даже из СИЗО он занимался проектированием освещения Олимпийского парка в Сочи".
"Полная аналогия сталинских шарашек. Приговор выносил тот же судья, что и продлевал заключение под стражей. Конечно, он был обвинительным. Приговорили к 9,5 годам ни за что. И такое будет повторяться вновь и вновь, если меру пресечения и приговор не развести по разным судьям", - сказал Титов.
Ранее бизнес-омбудсмен насчитал в России 1 млн уголовных дел по экономическим статьям.
В прошлом месяце стало известно о намерении бизнес-омбудсмена Титова выдвигаться в президенты России от "Партии роста". В понедельник глава ЦИК Элла Памфилова дала старт избирательной кампании в России.