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Бизнес-омбудсмен Титов предложил обновить кадры в судебной системе

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«Нефть России», 18.12.17, Москва, 14:50     Бизнес-омбудсмен, лидер "Партии Роста" Борис Титов предложил "призвать" в российскую судебную систему тысячу адвокатов для ее обновления.
 
"У нас есть предложение кадрово обновить судейский корпус - призвать туда 1000 адвокатов. Мне при личных встречах Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев постоянно жалуется, что адвокаты не идут в судьи. И мы решили не ждать реализации "Стратегии Роста" и сами объявить призыв в судейский корпус адвокатов и даже бывших прокурорских работников", - сказал Титов в понедельник на встрече с предпринимателями в Екатеринбурге.
 
Как отмечается в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена, Титов пообещал отобрать тысячу человек и представить их анкеты Лебедеву.
 
По данным бизнес-омбудсмена, "80% судей выросли в судебной системе и не знают, как устроена жизнь, никогда не были в суде ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения, все время провели рядом с судьёй - они все бывшие секретари судов".
 
Бизнес-омбудсмен огласил еще ряд инициатив по реформе судейской системы, которая изложена в "Стратегии Роста". В частности он предложил, чтобы избрание меры пресечения и вынесение приговора осуществляли разные судьи.
 
В этой связи он привел пример, когда в Ростовской области предпринимателю Юрию Осипенко судья продлевал срок содержания в СИЗО 17 раз. Всего он отсидел в СИЗО семь с половиной лет.
 
Титов пояснил, что Осипенко был талантливым предпринимателем, его компания владела 30% рынка светодиодных ламп в стране и "даже из СИЗО он занимался проектированием освещения Олимпийского парка в Сочи".
 
"Полная аналогия сталинских шарашек. Приговор выносил тот же судья, что и продлевал заключение под стражей. Конечно, он был обвинительным. Приговорили к 9,5 годам ни за что. И такое будет повторяться вновь и вновь, если меру пресечения и приговор не развести по разным судьям", - сказал Титов.
 
Ранее бизнес-омбудсмен насчитал в России 1 млн уголовных дел по экономическим статьям.
 
В прошлом месяце стало известно о намерении бизнес-омбудсмена Титова выдвигаться в президенты России от "Партии роста". В понедельник глава ЦИК Элла Памфилова дала старт избирательной кампании в России.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553972/

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Бизнес-омбудсмен Титов предложил обновить кадры в судебной системе

«Нефть России», 18.12.17, Москва, 14:50    Бизнес-омбудсмен, лидер "Партии Роста" Борис Титов предложил "призвать" в российскую судебную систему тысячу адвокатов для ее обновления.
 
"У нас есть предложение кадрово обновить судейский корпус - призвать туда 1000 адвокатов. Мне при личных встречах Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев постоянно жалуется, что адвокаты не идут в судьи. И мы решили не ждать реализации "Стратегии Роста" и сами объявить призыв в судейский корпус адвокатов и даже бывших прокурорских работников", - сказал Титов в понедельник на встрече с предпринимателями в Екатеринбурге.
 
Как отмечается в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена, Титов пообещал отобрать тысячу человек и представить их анкеты Лебедеву.
 
По данным бизнес-омбудсмена, "80% судей выросли в судебной системе и не знают, как устроена жизнь, никогда не были в суде ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения, все время провели рядом с судьёй - они все бывшие секретари судов".
 
Бизнес-омбудсмен огласил еще ряд инициатив по реформе судейской системы, которая изложена в "Стратегии Роста". В частности он предложил, чтобы избрание меры пресечения и вынесение приговора осуществляли разные судьи.
 
В этой связи он привел пример, когда в Ростовской области предпринимателю Юрию Осипенко судья продлевал срок содержания в СИЗО 17 раз. Всего он отсидел в СИЗО семь с половиной лет.
 
Титов пояснил, что Осипенко был талантливым предпринимателем, его компания владела 30% рынка светодиодных ламп в стране и "даже из СИЗО он занимался проектированием освещения Олимпийского парка в Сочи".
 
"Полная аналогия сталинских шарашек. Приговор выносил тот же судья, что и продлевал заключение под стражей. Конечно, он был обвинительным. Приговорили к 9,5 годам ни за что. И такое будет повторяться вновь и вновь, если меру пресечения и приговор не развести по разным судьям", - сказал Титов.
 
Ранее бизнес-омбудсмен насчитал в России 1 млн уголовных дел по экономическим статьям.
 
В прошлом месяце стало известно о намерении бизнес-омбудсмена Титова выдвигаться в президенты России от "Партии роста". В понедельник глава ЦИК Элла Памфилова дала старт избирательной кампании в России.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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