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Иностранные компании

Statoil купит бразильские нефтяные активы на $2,9 млрд

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«Нефть России», 18.12.17, Москва, 13:04    Норвежская Statoil ASA достигла соглашения с бразильской Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) о приобретении 25%-ной доли в проекте разработки нефтегазового месторождения Roncador у побережья Бразилии за $2,9 млрд.
 
Как сообщается в пресс-релизе Statoil, компания сразу выплатит $2,35 млрд, и еще до $550 млн - в зависимости от различных показателей. Petrobras останется владельцем 75% в проекте и оператором разработки месторождения.
 
Месторождение обладает извлекаемыми запасами объемом свыше 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, причем компании планируют увеличить этот показатель до 1,5 млрд баррелей за счет использования новых технологий. В прошлом месяце здесь добывалось 240 тыс. баррелей нефти в сутки и 40 тыс. б.н.э. в сутки природного газа.
 
Благодаря сделке, Statoil увеличит объем добываемого в Бразилии сырья почти в три раза, до 110 тыс. б.н.э. в сутки. Таким образом, страна станет главным международным направлением развития компании на ближайшие годы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553970/

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Statoil купит бразильские нефтяные активы на $2,9 млрд

«Нефть России», 18.12.17, Москва, 13:04   Норвежская Statoil ASA достигла соглашения с бразильской Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) о приобретении 25%-ной доли в проекте разработки нефтегазового месторождения Roncador у побережья Бразилии за $2,9 млрд.
 
Как сообщается в пресс-релизе Statoil, компания сразу выплатит $2,35 млрд, и еще до $550 млн - в зависимости от различных показателей. Petrobras останется владельцем 75% в проекте и оператором разработки месторождения.
 
Месторождение обладает извлекаемыми запасами объемом свыше 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, причем компании планируют увеличить этот показатель до 1,5 млрд баррелей за счет использования новых технологий. В прошлом месяце здесь добывалось 240 тыс. баррелей нефти в сутки и 40 тыс. б.н.э. в сутки природного газа.
 
Благодаря сделке, Statoil увеличит объем добываемого в Бразилии сырья почти в три раза, до 110 тыс. б.н.э. в сутки. Таким образом, страна станет главным международным направлением развития компании на ближайшие годы.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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