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Statoil купит бразильские нефтяные активы на $2,9 млрд
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«Нефть России», 18.12.17, Москва, 13:04 Норвежская Statoil ASA достигла соглашения с бразильской Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) о приобретении 25%-ной доли в проекте разработки нефтегазового месторождения Roncador у побережья Бразилии за $2,9 млрд.
Как сообщается в пресс-релизе Statoil, компания сразу выплатит $2,35 млрд, и еще до $550 млн - в зависимости от различных показателей. Petrobras останется владельцем 75% в проекте и оператором разработки месторождения.
Месторождение обладает извлекаемыми запасами объемом свыше 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, причем компании планируют увеличить этот показатель до 1,5 млрд баррелей за счет использования новых технологий. В прошлом месяце здесь добывалось 240 тыс. баррелей нефти в сутки и 40 тыс. б.н.э. в сутки природного газа.
Благодаря сделке, Statoil увеличит объем добываемого в Бразилии сырья почти в три раза, до 110 тыс. б.н.э. в сутки. Таким образом, страна станет главным международным направлением развития компании на ближайшие годы.