«Нефть России», 18.12.17, Москва, 12:57 Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости списания налоговой задолженности бизнесменов и населения. Это свыше 56 млрд руб. Он также пообещал, что правительство не повысит налоги до 2019 г.



Всемирный экономический форум опубликовал свой Global Competitiveness Report.



Группа аналитиков проанализировали состояние экономики разных стран по целому ряду параметров, включая уровень коррупции, инфляцию, политическую стабильность и т. д.



На основе этих факторов был составлен общий рейтинг конкурентоспособности стран.



Ниже представляем 25 стран с самыми высокими налогами.



25. Испания: 50%



Испания снизила налоги с 58% до 50%, что в итоге привело к тому, что страна выбыла из числа стран с самой высокой процентной ставкой для ведения бизнеса в Европе.



24. Япония: 51,3%



Именно высокие налоги существенно отразились на общем рейтинге Японии среди самых конкурентоспособных стран. В этом году в рейтинге ВЭФ Япония заняла всего 8-е место, что на три позиции ниже, чем в прошлогоднем рейтинге.



22. Мексика: 51,7%



Коррупция в правительстве и бюрократия – это основные факторы, которые оказывают негативное влияние на ведение бизнеса в Мексике. Помимо этого, в стране очень высокие налоги, отмечают эксперты ВЭФ.



22. Австрия: 51,7%



В Австрии довольно необычная система налогообложения. Например, даже после заключения брака супруги платят налоги раздельно.



21. Украина: 52,2%



Бизнесу на Украине приходится сталкиваться не только со сложной геополитической ситуацией, но и с высокими налогами, что существенно осложняет ведение бизнеса в этой стране.



20. Шри-Ланка: 55,2%



Помимо того, что в Шри-Ланке очень высокие налоги, ВЭФ также отмечает политическую нестабильность и низкий доступ к финансированию. Эксперты ВЭФ полагают, что именно эти факторы сдерживают развитие бизнеса в стране.



19. Коста-Рика: 58%



Это маленькое государство – одно из немногих в Центральной Америке, где налоги превышают 50%. Это связано с политической активностью некоторых законодателей, которые в последние годы существенно повысили налоги в стране.



18. Бельгия: 58,4%



Эта страна занимает 4-е место среди стран еврозоны по уровню налогов.



17. Тунис: 59,9%



Уровень налогов в стране очень высокий. Тем не менее аналитики ВЭФ отмечают, что по сравнению с прошлым годом он снизился: с 62% до 59,9%.



16. Индия: 60,6%



Эффективность внутреннего рынка Индии тормозит фискальное законодательство, полагают эксперты ВЭФ. В частности, разным штатам разрешается взимать различные налоги на добавленную стоимость.



15. Франция: 62,7%



Текущее правительство страны пересмотрело налоговую систему и снизило корпоративные налоги. Тем не менее во Франции по-прежнему одна из самых высоких налоговых ставок в Европе.



13. Бенин: 63,3%



ВЭФ отмечает, что налог на прибыль в стране составляет всего 15,9%, однако другие налоги, которые накладываются на бизнес в стране, делают налоговую ставку излишне высокой.



13. Гамбия: 63,3%



Не обладая значительными ресурсами, Гамбия является одной из самых бедных стран в мире. Налоги являются тяжелой ношей для бизнеса, который не получает должного развития в этой стране.



12. Чад: 63,5%



Как и в случае с Гамбией, Чад зависит от сельского хозяйства и является одной из самых бедных стран в мире.



11. Никарагуа: 63,9%



В стране, помимо высоких налогов, отмечается высокий уровень бюрократии, что тормозит развитие бизнеса.



10. Италия: 64,8%



Высокие налоги в Италии – это единственный и самый проблематичный фактор, который негативно влияет на ведение бизнеса в стране, полагают эксперты ВЭФ.



9. Венесуэла: 65%



Экономика Венесуэлы страдает от высокой инфляции, преступности и коррупции согласно ВЭФ. А если учесть высокие налоги, то ведение бизнеса в стране представляется очень проблематичным.



8. Китай: 67,8%



Китай сталкивается с ухудшением фискальной ситуации, так как в период с 2014 по 2015 гг. бюджетный дефицит вырос более чем вдвое и достиг 2,7% ВВП.



7. Бразилия: 69,2%



Бразилия быстро теряет конкурентоспособности. На фоне проблем и политической нестабильности страна потеряла в рейтинге конкурентоспособности шесть позиций и оказалась на 81-м месте.



6. Колумбия: 69,7%



Страна снизила налоги с 73% в прошлом году, однако по-прежнему здесь одна из самых высоких налоговых ставок в мире.



5. Мавритания: 71,3%



В 2013 г. эта страна, экономика которой зависит от сельского хозяйства, ввела 15%-й налог, чтобы помешать населению переводить деньги нерезидентам.



4. Алжир: 72,7%



Алжир – это страна с самой высокой налоговой ставкой в Африке.



3. Таджикистан: 81,8%



Согласно данным ВЭФ эта страна повысила налоговую ставку по сравнению с прошлым годом, когда ставка составляла 80,9%.



2. Боливия: 83,7%



После выплаты налога с оборота в Боливии компания лишается 60% своей прибыли. И это не считая других налогов, которые также взимаются в этой стран



1. Аргентина: 137,4%



Один только налог с оборота в стране съедает 90% прибыли, не считая другие налоги, в частности налог на зарплаты или финансовые транзакции.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553969/ Источник: Вести ← «Коммерсантъ» узнал сумму расходов на перевооружение армии на 10 лет Statoil купит бразильские нефтяные активы на $2,9 млрд → Новости net.finam.ru