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Россия за месяц дала США в долг 2,3 миллиарда долларов
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«Нефть России», 19.10.17, Москва, 00:58 Российские инвестиции в ценные бумаги США в августе выросли на 2,3 миллиарда долларов по сравнению с показателями предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Общий объем российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединенных Штатов составил 105,4 миллиарда долларов. По сравнению с показателями августа 2016 года он вырос на 17,9 миллиарда долларов.
В списке иностранных государств-кредиторов США Россия занимает четырнадцатое место. На первой позиции расположилась КНР, на второй — Япония. Эти страны вложили в американские казначейские бумаги 1,2 и 1,1 триллиона долларов соответственно.