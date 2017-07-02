Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 19 октября 2017 года, четверг , 00:11:40 мск
Нефть, Brent: $58.15 +0,23
Валюта:    57.34 +0,25    67.46 +0,16
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.81 Мб информации:

  • 536128 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Нефтегазодобыча

Добыча нефти в США: максимальное падение за 5 лет

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 19.10.17, Москва, 00:04    Цены на нефть сегодня обновили локальный максимум, однако дальнейшего роста не последовало. Что помогает котировкам расти, а что мешает?
 
На текущей неделе было достаточно много драйверов роста, особенно геополитических. Речь идет о Курдистане, однако затем внимание трейдеров переключилось на привычную статистику по запасам и добыче в США.
 
На этот раз не обошлось без сюрпризов. На этот раз стоит начать именно с добычи, так как она рухнули на максимальную величину за последние пять лет.
Итак, добыча в США за прошедшую неделю сократилась на 12%, что, скорее всего, связано с ураганом "Нейт", из-за которого нефтяные компании, работающие в Мексиканском заливе, вынуждены были эвакуировать своих сотрудников и останавливать производство.
 
Отметим, что в этот раз падение добычи оказалось почти вдвое сильнее, чем во время предыдущего урагана "Харви".
 
Одного этого сообщения хватило бы для того, чтобы рынок нефти буквально улетел, однако этого не произошло. И хотя на рынке работают в основном торговые роботы, им, видимо, "объяснили" причины сокращения добычи, так как котировки после выхода статистики начали снижаться и на момент написания материала потеряли порядка 50 центов.
 
Теперь вернемся к запасам. В этот раз данные Минэнерго США практически совпали с данными Американского института нефти. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,73 млн баррелей, API накануне сообщил о сокращении более чем на 7 млн баррелей.
 
Запасы бензина выросли почти на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на полмиллиона бочек.
 
Стоит также отметить, что, несмотря на снижение запасов, они все еще на 21% выше, чем среднее значение за последние пять лет. При этом в США экспорт нефти достиг рекордных отметок, но и этого пока недостаточно, для того чтобы запасы пришли в норму.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553095/

"Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири"Россия за месяц дала США в долг 2,3 миллиарда долларов
Просмотров: 15
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,05 сек.

Добыча нефти в США: максимальное падение за 5 лет

«Нефть России», 19.10.17, Москва, 00:04   Цены на нефть сегодня обновили локальный максимум, однако дальнейшего роста не последовало. Что помогает котировкам расти, а что мешает?
 
На текущей неделе было достаточно много драйверов роста, особенно геополитических. Речь идет о Курдистане, однако затем внимание трейдеров переключилось на привычную статистику по запасам и добыче в США.
 
На этот раз не обошлось без сюрпризов. На этот раз стоит начать именно с добычи, так как она рухнули на максимальную величину за последние пять лет.
Итак, добыча в США за прошедшую неделю сократилась на 12%, что, скорее всего, связано с ураганом "Нейт", из-за которого нефтяные компании, работающие в Мексиканском заливе, вынуждены были эвакуировать своих сотрудников и останавливать производство.
 
Отметим, что в этот раз падение добычи оказалось почти вдвое сильнее, чем во время предыдущего урагана "Харви".
 
Одного этого сообщения хватило бы для того, чтобы рынок нефти буквально улетел, однако этого не произошло. И хотя на рынке работают в основном торговые роботы, им, видимо, "объяснили" причины сокращения добычи, так как котировки после выхода статистики начали снижаться и на момент написания материала потеряли порядка 50 центов.
 
Теперь вернемся к запасам. В этот раз данные Минэнерго США практически совпали с данными Американского института нефти. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,73 млн баррелей, API накануне сообщил о сокращении более чем на 7 млн баррелей.
 
Запасы бензина выросли почти на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на полмиллиона бочек.
 
Стоит также отметить, что, несмотря на снижение запасов, они все еще на 21% выше, чем среднее значение за последние пять лет. При этом в США экспорт нефти достиг рекордных отметок, но и этого пока недостаточно, для того чтобы запасы пришли в норму.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      