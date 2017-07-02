«Нефть России», 19.10.17, Москва, 00:04 Цены на нефть сегодня обновили локальный максимум, однако дальнейшего роста не последовало. Что помогает котировкам расти, а что мешает?



На текущей неделе было достаточно много драйверов роста, особенно геополитических. Речь идет о Курдистане, однако затем внимание трейдеров переключилось на привычную статистику по запасам и добыче в США.



На этот раз не обошлось без сюрпризов. На этот раз стоит начать именно с добычи, так как она рухнули на максимальную величину за последние пять лет.

Итак, добыча в США за прошедшую неделю сократилась на 12%, что, скорее всего, связано с ураганом "Нейт", из-за которого нефтяные компании, работающие в Мексиканском заливе, вынуждены были эвакуировать своих сотрудников и останавливать производство.



Отметим, что в этот раз падение добычи оказалось почти вдвое сильнее, чем во время предыдущего урагана "Харви".



Одного этого сообщения хватило бы для того, чтобы рынок нефти буквально улетел, однако этого не произошло. И хотя на рынке работают в основном торговые роботы, им, видимо, "объяснили" причины сокращения добычи, так как котировки после выхода статистики начали снижаться и на момент написания материала потеряли порядка 50 центов.



Теперь вернемся к запасам. В этот раз данные Минэнерго США практически совпали с данными Американского института нефти. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,73 млн баррелей, API накануне сообщил о сокращении более чем на 7 млн баррелей.



Запасы бензина выросли почти на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на полмиллиона бочек.



Стоит также отметить, что, несмотря на снижение запасов, они все еще на 21% выше, чем среднее значение за последние пять лет. При этом в США экспорт нефти достиг рекордных отметок, но и этого пока недостаточно, для того чтобы запасы пришли в норму.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553095/ Источник: Вести ← "Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири" Россия за месяц дала США в долг 2,3 миллиарда долларов → Новости net.finam.ru