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"Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири"
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«Нефть России», 18.10.17, Москва, 12:35 "Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири", говорится в сообщении компании.
"К настоящему времени построено более 1095 км газопровода, или 50,7% от общей протяженности его первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что к концу 2017 года будет построено более 1300 километров газопровода.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".