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Газопроводы

"Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири"

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«Нефть России», 18.10.17, Москва, 12:35    "Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири", говорится в сообщении компании.


"К настоящему времени построено более 1095 км газопровода, или 50,7% от общей протяженности его первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска", — говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что к концу 2017 года будет построено более 1300 километров газопровода.
 
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553092/

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"Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири"

«Нефть России», 18.10.17, Москва, 12:35   "Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири", говорится в сообщении компании.


"К настоящему времени построено более 1095 км газопровода, или 50,7% от общей протяженности его первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска", — говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что к концу 2017 года будет построено более 1300 километров газопровода.
 
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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