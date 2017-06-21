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Роснефть

"Роснефть" направит на дивиденды-2017 50% прибыли

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«Нефть России», 18.10.17, Москва, 12:29     "Роснефть" выплатит по дивидендам за 2017 г. половину своей прибыли, заявил в четверг министр финансов Антон Силуанов.
 
Ранее компания приняла решение выплатить 50% прибыли только по дивидендам за полугодие.
 
В частности, как сообщали "Вести.Экономика", в сентябре внеочередное собрание акционеров "Роснефти" по рекомендации совета директоров утвердило дивиденды за первое полугодие 2017 г. в размере 3,83 руб. на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО.
 
Летом на выплату дивидендов за 2016 г. акционерами было принято решение направить 63,4 млрд руб. (5,98 руб. на одну акцию), или 35% чистой прибыли ПАО "НК "Роснефть" по МСФО. Чистая прибыль "Роснефть" по МСФО в 2016 г. снизилась на 54,1% до $2,8 млрд, или 181 млрд руб.
 
Целевой уровень дивидендных выплат, утвержденный советом директоров ПАО "НК "Роснефть", составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО с периодичностью по меньшей мере два раза в год.
 
Теперь Минфин намерен убедить правительство, что так поступили все организации с госучастием, и обязать "Газпром", "Транснефть" платить в казну дивиденды в размере 50% прибыли по МФСО.
 
Накануне аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам раскритиковал поблажки госкомпаниям, что наносит вред бюджету: "Я считаю вопиющим, что "Роснефтегаз" вообще не дал никаких показателей для расчетов (доходов для государства - ред.), кроме чистой прибыли по владению акциями "Газпрома". Собственно, такой компании, как "Роснефть", в расчетах вообще не присутствует, то есть она либо убыточная, либо не собирается ничего платить".
 
Росимущество планирует и указывает одни доходы в бюджете, а в реальности получаются другие и недоплата оценивается в сотни миллиардов за последние годы.
 
"Разночтения между Минфином и главным распорядителем, администрирующим анализ дохода, составляет по 2018 г. 207,5 млрд руб., по 2019 г. - почти 244 млрд руб., по 2020 г. - 254 млрд руб. Такую же картину мы констатировали в прошлом году. В частности, отклонение по "Газпрому" в сумме за три года составляет 190 млрд руб., по "Транснефти" - 252 млрд руб., по "Роснефтегазу" - 175 млрд руб.", - отметил Рохмистров.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553091/

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"Роснефть" направит на дивиденды-2017 50% прибыли

«Нефть России», 18.10.17, Москва, 12:29    "Роснефть" выплатит по дивидендам за 2017 г. половину своей прибыли, заявил в четверг министр финансов Антон Силуанов.
 
Ранее компания приняла решение выплатить 50% прибыли только по дивидендам за полугодие.
 
В частности, как сообщали "Вести.Экономика", в сентябре внеочередное собрание акционеров "Роснефти" по рекомендации совета директоров утвердило дивиденды за первое полугодие 2017 г. в размере 3,83 руб. на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО.
 
Летом на выплату дивидендов за 2016 г. акционерами было принято решение направить 63,4 млрд руб. (5,98 руб. на одну акцию), или 35% чистой прибыли ПАО "НК "Роснефть" по МСФО. Чистая прибыль "Роснефть" по МСФО в 2016 г. снизилась на 54,1% до $2,8 млрд, или 181 млрд руб.
 
Целевой уровень дивидендных выплат, утвержденный советом директоров ПАО "НК "Роснефть", составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО с периодичностью по меньшей мере два раза в год.
 
Теперь Минфин намерен убедить правительство, что так поступили все организации с госучастием, и обязать "Газпром", "Транснефть" платить в казну дивиденды в размере 50% прибыли по МФСО.
 
Накануне аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам раскритиковал поблажки госкомпаниям, что наносит вред бюджету: "Я считаю вопиющим, что "Роснефтегаз" вообще не дал никаких показателей для расчетов (доходов для государства - ред.), кроме чистой прибыли по владению акциями "Газпрома". Собственно, такой компании, как "Роснефть", в расчетах вообще не присутствует, то есть она либо убыточная, либо не собирается ничего платить".
 
Росимущество планирует и указывает одни доходы в бюджете, а в реальности получаются другие и недоплата оценивается в сотни миллиардов за последние годы.
 
"Разночтения между Минфином и главным распорядителем, администрирующим анализ дохода, составляет по 2018 г. 207,5 млрд руб., по 2019 г. - почти 244 млрд руб., по 2020 г. - 254 млрд руб. Такую же картину мы констатировали в прошлом году. В частности, отклонение по "Газпрому" в сумме за три года составляет 190 млрд руб., по "Транснефти" - 252 млрд руб., по "Роснефтегазу" - 175 млрд руб.", - отметил Рохмистров.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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