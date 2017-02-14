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Электроэнергетика

Глава Минэнерго рассказал о "революции электричества"

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«Нефть России», 18.10.17, Москва, 12:21    Мировой рынок энергетики пойдет по пути развития электроэнергетики, "революция электричества" происходит уже сегодня за счет развития новых технологий, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
 
"Мы живем (при том, что — ред.) я бы назвал веком или революцией электричества. Электричество появилось сто лет назад, тем не менее сейчас идет активное развитие. Управление энергопотреблением — это одно из направлений развития сегодняшней энергетики", — заявил Новак, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
 
"Рост экономики во многих странах будет сопровождаться ростом потребления электроэнергии. Конечно, с учетом новых технологий, касающихся энергосбережения, темпы роста потребления электроэнергии будут гораздо ниже, чем темпы роста экономики мира. По прогнозам, мировая экономика вырастет к 2040 году где-то в два раза. При этом потребление энергии вырастет всего на 30%", — продолжил Новак.
 
Но, заявил он, в будущем изменится структура производства энергии таким образом, что электричество будет становиться все нужнее: "Сегодня мы потребляем энергию в разном виде: сжигание, топливо, получение тепла и так далее. С каждым годом мы начинаем все больше потреблять энергию в виде электроэнергии. Идет компьютеризация. Нужна энергия для передачи информации, интернета, гаджетов и так далее".
 
С развитием технологий, таким образом, производство электроэнергии будет занимать все большую часть энергобаланса, отметил Новак. Так, согласно прогнозу, производство электроэнергии вырастет примерно так же, как и мировая экономика — в два раза к 2040 году, а не на 30%, как производство энергии в целом, подчеркнул глава Минэнерго.
 
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553090/

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Глава Минэнерго рассказал о "революции электричества"

«Нефть России», 18.10.17, Москва, 12:21   Мировой рынок энергетики пойдет по пути развития электроэнергетики, "революция электричества" происходит уже сегодня за счет развития новых технологий, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
 
"Мы живем (при том, что — ред.) я бы назвал веком или революцией электричества. Электричество появилось сто лет назад, тем не менее сейчас идет активное развитие. Управление энергопотреблением — это одно из направлений развития сегодняшней энергетики", — заявил Новак, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
 
"Рост экономики во многих странах будет сопровождаться ростом потребления электроэнергии. Конечно, с учетом новых технологий, касающихся энергосбережения, темпы роста потребления электроэнергии будут гораздо ниже, чем темпы роста экономики мира. По прогнозам, мировая экономика вырастет к 2040 году где-то в два раза. При этом потребление энергии вырастет всего на 30%", — продолжил Новак.
 
Но, заявил он, в будущем изменится структура производства энергии таким образом, что электричество будет становиться все нужнее: "Сегодня мы потребляем энергию в разном виде: сжигание, топливо, получение тепла и так далее. С каждым годом мы начинаем все больше потреблять энергию в виде электроэнергии. Идет компьютеризация. Нужна энергия для передачи информации, интернета, гаджетов и так далее".
 
С развитием технологий, таким образом, производство электроэнергии будет занимать все большую часть энергобаланса, отметил Новак. Так, согласно прогнозу, производство электроэнергии вырастет примерно так же, как и мировая экономика — в два раза к 2040 году, а не на 30%, как производство энергии в целом, подчеркнул глава Минэнерго.
 
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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