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"Газпром" увеличил инвестпрограмму до 1,1 трлн руб.
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«Нефть России», 18.10.17, Москва, 10:43 Совет директоров "Газпрома" 17 октября утвердил увеличение инвестиционной программы на 2017 г. на 217,3 млрд до 1,1 трлн руб., сообщила компания 18 октября.
"В соответствии с инвестиционной программой на 2017 г. в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 128,576 млрд - на 217,341 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2016 г.", - отмечается в сообщении.
Совет директоров также утвердил поправки в финансовый план и программу сокращения затрат компании на 2017 г.
В проекты капитального строительства инвестиции увеличены на 112,518 млрд до 738,538 млрд руб., в приобретение в собственность "Газпрома" внеоборотных активов — на 11,2 млрд до 11,310 млрд руб.. Объем долгосрочных финансовых вложений увеличен на 93,64 млрд до 378,728 млрд руб.
"Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 15,4 млрд руб.", - отмечается в решении совета.
Инвестпрограмма "Газпрома" на 2016 г. достигла 853 млрд руб. В декабре 2016 г. газовый концерн планировал инвестиционную программу на 2017 г. в размере 900 млрд руб., на 2018 г. и 2019 г. - около 1 трлн руб. ежегодно.