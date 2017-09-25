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Экономика

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год

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«Нефть России», 18.10.17, Москва, 09:44    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
 
Законом утверждается отчет об исполнении прошлогоднего бюджета по доходам в сумме 13,46 триллиона рублей, или 100,7% к установленному законом объему, по расходам – 16,416 триллиона рублей, или 100,1%. Дефицит федерального бюджета составил 2,956 триллиона рублей, или 3,4% ВВП, увеличившись по сравнению с 2015 годом на один процентный пункт к ВВП.
 
В соответствии с принятым законом за 2016 год исполнение расходов на обслуживание госдолга РФ составило 621,264 миллиарда рублей, или 97,1% к уточненной росписи. При этом расходы на обслуживание внутреннего госдолга составили 458,951 миллиарда рублей (96,5% от уточненной росписи), внешнего — 162,313 миллиарда рублей (2,4 миллиарда долларов, 99% от уточненной росписи).
 
За пять лет расходы на обслуживание госдолга увеличились практически вдвое: с 320 миллиардов рублей в 2012 году до 621,264 миллиардов рублей в 2016 году. Это увеличение обусловлено ростом объема госдолга РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553087/

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Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год

«Нефть России», 18.10.17, Москва, 09:44   Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
 
Законом утверждается отчет об исполнении прошлогоднего бюджета по доходам в сумме 13,46 триллиона рублей, или 100,7% к установленному законом объему, по расходам – 16,416 триллиона рублей, или 100,1%. Дефицит федерального бюджета составил 2,956 триллиона рублей, или 3,4% ВВП, увеличившись по сравнению с 2015 годом на один процентный пункт к ВВП.
 
В соответствии с принятым законом за 2016 год исполнение расходов на обслуживание госдолга РФ составило 621,264 миллиарда рублей, или 97,1% к уточненной росписи. При этом расходы на обслуживание внутреннего госдолга составили 458,951 миллиарда рублей (96,5% от уточненной росписи), внешнего — 162,313 миллиарда рублей (2,4 миллиарда долларов, 99% от уточненной росписи).
 
За пять лет расходы на обслуживание госдолга увеличились практически вдвое: с 320 миллиардов рублей в 2012 году до 621,264 миллиардов рублей в 2016 году. Это увеличение обусловлено ростом объема госдолга РФ.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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