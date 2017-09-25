«Нефть России», 18.10.17, Москва, 09:44 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Законом утверждается отчет об исполнении прошлогоднего бюджета по доходам в сумме 13,46 триллиона рублей, или 100,7% к установленному законом объему, по расходам – 16,416 триллиона рублей, или 100,1%. Дефицит федерального бюджета составил 2,956 триллиона рублей, или 3,4% ВВП, увеличившись по сравнению с 2015 годом на один процентный пункт к ВВП.



В соответствии с принятым законом за 2016 год исполнение расходов на обслуживание госдолга РФ составило 621,264 миллиарда рублей, или 97,1% к уточненной росписи. При этом расходы на обслуживание внутреннего госдолга составили 458,951 миллиарда рублей (96,5% от уточненной росписи), внешнего — 162,313 миллиарда рублей (2,4 миллиарда долларов, 99% от уточненной росписи).



За пять лет расходы на обслуживание госдолга увеличились практически вдвое: с 320 миллиардов рублей в 2012 году до 621,264 миллиардов рублей в 2016 году. Это увеличение обусловлено ростом объема госдолга РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553087/ Источник: РИА «Новости» ← Минфин может пополнить резервный фонд правительства на 20-30 млрд рублей Новости net.finam.ru