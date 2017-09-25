|
Новости oilru.com
Экономика
Минфин может пополнить резервный фонд правительства на 20-30 млрд рублей
|
Реплика: Распил декретной денежной системы
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 18.10.17, Москва, 09:35 Минфин может пополнить резервный фонд правительства на 20-30 миллиардов рублей за счет бюджетных остатков, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
"Думаю, что это не будет какой-то сверхъестественный объём остатков. Может быть, порядка 20-30 миллиардов рублей может быть зачислено в резервный фонд правительства РФ. Сегодня фонд составляет 50 миллиардов рублей", — сказал министр на встрече с членами фракции партии "Справедливая Россия".
По словам Силуанова, средства резервного фонда расходуются на социальную поддержу граждан, на поддержку экономики, промышленности.
"В случае наличия переходящих неиспользованных остатков, не связанных с заключенными контрактами, с обороной, дорожным фондом, такие средства будут направлены в резервный фонд правительства", — добавил он.