«Нефть России», 18.10.17, Москва, 09:28 Цены на нефть снова уверенно растут и готовы обновить новые максимумы, а поступающая на рынок информация только усиливает вероятность такого развития событий.



Баррель смеси Brent торгуется в районе $58,2. Накануне мы увидели техническую коррекцию, в рамках которой котировки в моменте опустились до $57,2 за бочку, после чего рост возобновился.



Стоит отметить, что в первой половине дня на рынках наблюдалось снижение аппетита к рискованным активам. Валюты развивающихся стран - бразильский реал, рубль, южноафриканский рэнд - все они снижались, а доллар США, наоборот, укреплялся.



Отчасти все это оказывало давление на нефтяные цены, однако ближе к вечеру спекулянты снова начали покупать высокодоходные валюты, и рынок развернулся.



По конец торговой сессии вышли свежие данные по запасам нефти в США. Слухи, которые циркулировали на рынке, подтвердились. Американский институт нефти (API) сообщил о самом сильном сокращении запасов в США - сразу на 7,13 млн баррелей. Вместе с тем, запасы в хранилище в Кушинге, наоборот, выросли впервые за 8 недель - на 151 тыс. баррелей.



Почти на 2 млн баррелей выросли и запасы бензина.



Нефтяные котировки отреагировали небольшими движениями в разные стороны, однако в итоге практически не изменились. Напомним, сегодня выйдут официальные данные по запасам и добыче от Минэнерго США. Впрочем, предсказать, какими окажутся цифры, почти невозможно.



Неделей ранее, напомним, статистика от API и от Минэнерго США оказалась полностью противоположной.



Стоит сказать, что на рынок нефти сейчас влияют еще и геополитические события. Так, объемы добываемой нефти в богатом нефтью Киркуке в провинции Ирака резко сократились, из-за того что на двух месторождениях было остановлено производство, после того как правительственные войска оттеснили курдские силы при наступлении на север Ирака, чтобы вернуть себе контроль над спорным районом.



Курдская компания KAR Group прекратила добывать нефть на месторождениях "Авана" и "Бай Хассан", заявил в понедельник официальный представитель нефтяной компании North Oil Co., не указав, сколько нефти на месторождении добывалось до остановки добычи. KAR Group управляет месторождениями, а сотрудники NOC работают с курдами на обеих сторонах.



По оценкам Bloomberg, эта остановка может повлиять на добычу нефти объемом 275 тыс. баррелей в день. Экспорт с нефтяных месторождений Киркука проводится через контролируемый курдами трубопровод в Турцию. В понедельник турецкий порт Джейхан получил нефть из Северного Ирака и полуавтономного курдского региона объемом 510 тыс. баррелей в день по сравнению с 600 тыс. в понедельник согласно словам агента порта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553085/ Источник: Вести ← Goldman Sachs: золото обойдет криптовалюты Минфин может пополнить резервный фонд правительства на 20-30 млрд рублей → Новости net.finam.ru