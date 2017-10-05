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Goldman Sachs: золото обойдет криптовалюты
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«Нефть России», 18.10.17, Москва, 00:06 Аналитики банка Goldman Sachs считают, что золото предпочтительнее криптовалют, если оценивать его по большинству ключевых характеристик и учитывать, что страх и ликвидность являются основными движущими силами, которые стимулируют инвестиции в слитки.
«Драгоценные металлы остаются важным классом активов в современных портфелях, несмотря на отсутствие дохода. Если брать во внимание такие их свойства как долговечность и внутренняя ценность, они по-прежнему актуальны даже при появлении новых материалов и новых активов, таких как криптовалюты», - отмечают аналитики банка Джеффри Керри и Майкл Хиндс.
Инвесторы увеличивают объем золота в своих портфелях на фоне роста неопределенности, отмечается в отчете Goldman Sachs. Богатство является долгосрочным драйвером, особенно на развивающихся рынках, таких как Китай, где рост доходов в течение следующих нескольких десятилетий будет поддерживать цены, говорится в отчете.
В этом году биткойн продемонстрировал феноменальную доходность, взлетев до $6 тыс. с $1 тыс. в начале года. Напротив, золото выросло на 12%. Для сравнения банк перечислил несколько характеристик, определяющих качество инвестиций, добавив, что он фокусируется на валюте, а не на технологии блокчейн.
• Долговечность: несмотря на то, что оба требуют экспертизы для правильного долговременного хранения, золото выигрывает, потому что криптовалюты уязвимы перед взломом через интернет-кошельки, компьютер пользователя или смартфон, подвержены нормативному риску, а также риску сети и инфраструктуры в период кризиса.
• Транспортабельность: перенос слитков может быть дорогостоящим мероприятием, учитывая их вес, потребность в высоком уровне безопасности и высоких налогах на импорт в некоторых странах, таких как Индия. Напротив, биткоин перемещать гораздо быстрее и дешевле.
• Внутренняя ценность: в земельных недрах имеется ограниченный запас золота и других драгоценных металлов, тогда как в случае проблем с криптовалютами легко создавать альтернативные криптовалюты, то есть предложение фактически не контролируется на макроэкономическом уровне и у криптовалют нет внутренней ценности, обусловленной их редкостью.
• Единица учета: золото лучше сохраняет покупательную способность и имеет гораздо более низкую ежедневную волатильность. Волатильность биткойн/доллара в среднем в семь раз превысила волатильность золота в 2017 году, говорится в сообщении банка.
Стоит также отметить, что крупных игроков пугают инвестиции в криптовалюты из-за их резкого роста. Например, Один из самых успешных трейдеров криптовалютами - Майкл Новогратц, предсказавший бурный рост криптовалют еще несколько лет назад, на конференции "Будущее финтеха" в Нью-Йорке заявил, что криптовалюты - это самый большой пузырь в его жизни. При этом он отметил, что вторая по популярности криптовалюта (эфир) уже достигла своего максимума. К слову, Новогратц заработал и на биткоине, и на эфире.
Bloomberg напоминает эту феноменальную историю. Трейдер посетил офис Ethereum и решил, что хочет вложиться в эту компанию. В итоге он купил эфиров, цена которых на тот момент была меньше $1 на сумму около полумиллиона долларов, а затем отправился в отпуск. Через несколько недель, когда он вернулся, цена эфира подскочила более чем в 5 раз.
Новогратц уверен, что криптовалюты будут колоссальным пузырем, но цена на них взлетят еще очень высоко, и на этом нужно заработать.
"Не забывайте, что пузыри случаются с вещами, которые фундаментально меняют мир. Пузырь в акциях железнодорожных компаний. Железные дороги фундаментально изменили мир, в котором мы живем. Интернет-пузырь изменил то, как мы живем. Когда я пытаюсь понять, как будет выглядеть наша жизнь через 5-10 лет, открывающиеся возможности увеличивают мою жизнерадостность как инвестора", - заявил Новгартц.
Добавим также, что основатель плаформы Waves Александр Иванов также всегда приводит пример пузыря доткомов, напоминая, что после обвал рынок продолжит движение вперед, а интернет настолько сильно изменил мир, что сейчас даже нельзя представить, какой была жизнь до этого.