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МЭА: ОПЕК соблюдает сделку по сокращению на 86%
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«Нефть России», 17.10.17, Москва, 13:37 Коэффициент соблюдения условий сделки по сокращению производства нефти Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) составляет около 86%, сказал во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Их соответствие составляет около 86%, что выше, чем в прошлом... будут ли они придерживаться этого плана в ноябре - зависит от них (стран ОПЕК - прим.ред.)", - сказал Бироль Reuters в кулуарах Всемирного форума знаний в Сеуле.
"Если они это сделают, мы в следующем году можем увидеть перебалансировку рынков, поскольку мы по-прежнему видим значительный объем запасов на рынках, который выше, чем в среднем по истории", - отметил глава МЭА.
ОПЕК и другие крупнейшие производители нефти, включая Россию, согласились сократить свою добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день до марта 2018 г., чтобы сократить избыток предложения в мире и поддержать цены.
Отвечая на вопрос о конфликте в Ираке между правительством и сепаратистскими курдами и решении Соединенных Штатов отменить свою ядерную сделку с Ираном, Бироль сказал, что преждевременно оценивать влияние этих геополитических рисков на нефтяные рынки.
"Пока еще рано говорить о том, как будут продолжаться эти геополитические разработки и насколько они окажут влияние на цены на нефть", - сказал Бироль.
"Эти вопросы напоминают нам о том, что нефть и геополитика очень взаимосвязаны, и эта связь останется такой... Энергетическая безопасность остается важнейшей проблемой для всех стран", - сказал он.