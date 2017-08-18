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ОПЕК

МЭА: ОПЕК соблюдает сделку по сокращению на 86%

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«Нефть России», 17.10.17, Москва, 13:37    Коэффициент соблюдения условий сделки по сокращению производства нефти Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) составляет около 86%, сказал во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
 
"Их соответствие составляет около 86%, что выше, чем в прошлом... будут ли они придерживаться этого плана в ноябре - зависит от них (стран ОПЕК - прим.ред.)", - сказал Бироль Reuters в кулуарах Всемирного форума знаний в Сеуле.
 
"Если они это сделают, мы в следующем году можем увидеть перебалансировку рынков, поскольку мы по-прежнему видим значительный объем запасов на рынках, который выше, чем в среднем по истории", - отметил глава МЭА.
 
ОПЕК и другие крупнейшие производители нефти, включая Россию, согласились сократить свою добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день до марта 2018 г., чтобы сократить избыток предложения в мире и поддержать цены.
 
Отвечая на вопрос о конфликте в Ираке между правительством и сепаратистскими курдами и решении Соединенных Штатов отменить свою ядерную сделку с Ираном, Бироль сказал, что преждевременно оценивать влияние этих геополитических рисков на нефтяные рынки.
 
"Пока еще рано говорить о том, как будут продолжаться эти геополитические разработки и насколько они окажут влияние на цены на нефть", - сказал Бироль.
 
"Эти вопросы напоминают нам о том, что нефть и геополитика очень взаимосвязаны, и эта связь останется такой... Энергетическая безопасность остается важнейшей проблемой для всех стран", - сказал он.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553078/

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МЭА: ОПЕК соблюдает сделку по сокращению на 86%

«Нефть России», 17.10.17, Москва, 13:37   Коэффициент соблюдения условий сделки по сокращению производства нефти Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) составляет около 86%, сказал во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
 
"Их соответствие составляет около 86%, что выше, чем в прошлом... будут ли они придерживаться этого плана в ноябре - зависит от них (стран ОПЕК - прим.ред.)", - сказал Бироль Reuters в кулуарах Всемирного форума знаний в Сеуле.
 
"Если они это сделают, мы в следующем году можем увидеть перебалансировку рынков, поскольку мы по-прежнему видим значительный объем запасов на рынках, который выше, чем в среднем по истории", - отметил глава МЭА.
 
ОПЕК и другие крупнейшие производители нефти, включая Россию, согласились сократить свою добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день до марта 2018 г., чтобы сократить избыток предложения в мире и поддержать цены.
 
Отвечая на вопрос о конфликте в Ираке между правительством и сепаратистскими курдами и решении Соединенных Штатов отменить свою ядерную сделку с Ираном, Бироль сказал, что преждевременно оценивать влияние этих геополитических рисков на нефтяные рынки.
 
"Пока еще рано говорить о том, как будут продолжаться эти геополитические разработки и насколько они окажут влияние на цены на нефть", - сказал Бироль.
 
"Эти вопросы напоминают нам о том, что нефть и геополитика очень взаимосвязаны, и эта связь останется такой... Энергетическая безопасность остается важнейшей проблемой для всех стран", - сказал он.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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