«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:55 Первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер заявил, что министерство оценивает инвестиционный потенциал России в сфере возобновляемых источников энергии в 1 трлн рублей. Об этом сообщает RNS.



«Мы создали целую индустрию. Если говорить в масштабах денег, то объем инвестиций, которые уже заявлен в отыгранных конкурсах, мы его оцениваем уже в более 600 млрд рублей. А если иметь в виду те конкурсы, которые еще не состоялись, к этому добавить потенциал машиностроительной отрасли и всех прочих отраслей, которые в этом задействованы, мы оцениваем эту индустрию уже в объемах более 1 трлн рублей», — сказал Текслер.



С такой оценкой согласился глава «Роснано» Анатолий Чубайс.



«Действительно цифры по возобновляемой энергетике, которые сейчас назвал Алексей Леонидович Текслер совпадают с нашими оценками. Ветер плюс солнце, плюс переработка мусора — речь идет об инвестиционном потенциале под 1 триллион рублей», — рассказал Чубайс.



Ранее глава «Роснано» сообщил, что развитие альтернативной энергетики может стать мощным экономическим драйвером.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553077/