Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 17 октября 2017 года, вторник , 13:25:25 мск
Нефть, Brent: $57.92 +0,75
Валюта:    57.09 -0,53    67.3 -0,84
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.77 Мб информации:

  • 536106 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Минэнерго: инвестиции в возобновляемую энергетику России могут составить 1 трлн рублей

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:55    Первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер заявил, что министерство оценивает инвестиционный потенциал России в сфере возобновляемых источников энергии в 1 трлн рублей. Об этом сообщает RNS.
 
«Мы создали целую индустрию. Если говорить в масштабах денег, то объем инвестиций, которые уже заявлен в отыгранных конкурсах, мы его оцениваем уже в более 600 млрд рублей. А если иметь в виду те конкурсы, которые еще не состоялись, к этому добавить потенциал машиностроительной отрасли и всех прочих отраслей, которые в этом задействованы, мы оцениваем эту индустрию уже в объемах более 1 трлн рублей», — сказал Текслер.
 
С такой оценкой согласился глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
 
«Действительно цифры по возобновляемой энергетике, которые сейчас назвал Алексей Леонидович Текслер совпадают с нашими оценками. Ветер плюс солнце, плюс переработка мусора — речь идет об инвестиционном потенциале под 1 триллион рублей», — рассказал Чубайс.
 
Ранее глава «Роснано» сообщил, что развитие альтернативной энергетики может стать мощным экономическим драйвером.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553077/

Никифоров назвал риски построения цифровой экономики
Просмотров: 72
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Минэнерго: инвестиции в возобновляемую энергетику России могут составить 1 трлн рублей

«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:55   Первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер заявил, что министерство оценивает инвестиционный потенциал России в сфере возобновляемых источников энергии в 1 трлн рублей. Об этом сообщает RNS.
 
«Мы создали целую индустрию. Если говорить в масштабах денег, то объем инвестиций, которые уже заявлен в отыгранных конкурсах, мы его оцениваем уже в более 600 млрд рублей. А если иметь в виду те конкурсы, которые еще не состоялись, к этому добавить потенциал машиностроительной отрасли и всех прочих отраслей, которые в этом задействованы, мы оцениваем эту индустрию уже в объемах более 1 трлн рублей», — сказал Текслер.
 
С такой оценкой согласился глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
 
«Действительно цифры по возобновляемой энергетике, которые сейчас назвал Алексей Леонидович Текслер совпадают с нашими оценками. Ветер плюс солнце, плюс переработка мусора — речь идет об инвестиционном потенциале под 1 триллион рублей», — рассказал Чубайс.
 
Ранее глава «Роснано» сообщил, что развитие альтернативной энергетики может стать мощным экономическим драйвером.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      