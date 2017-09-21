Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 17 октября 2017 года, вторник , 13:25:45 мск
Нефть, Brent: $57.92 +0,75
Валюта:    57.09 -0,53    67.3 -0,84
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.77 Мб информации:

  • 536106 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экономика

Никифоров назвал риски построения цифровой экономики

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:47    При построении цифровой экономики нельзя становится заложниками технологий извне, нужно сделать так, чтобы нарастало число собственных разработок, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров на форуме "Открытые инновации".
 
"Очень важно сделать так, чтобы страны не становились зависимыми, не становились заложниками технологий, которые поступают извне, надо задумываться над тем, что это за технологии, обладаем ли мы всей необходимой компетенцией, интеллектуальной собственностью на те или иные компоненты — кирпичики, из которых строят цифровую экономику — и что нужно сделать для того, чтобы количество таких кирпичиков … нарастал, как мы наращиваем свою компетенцию, как мы помогаем нашим ведущим университетам, исследовательским центрам, корпорациям, наращиваем опыт в этой работе", — сказал министр.
 
Он напомнил, что планы развития цифровой экономики в РФ должны появиться в конце октября-начале ноября. "Это очень амбициозная задача. С точки цифровой экономики предстоит пройти очень интересный путь, когда будут меняться привычные, традиционные для нас отрасли народного хозяйства", — отметил министр. По его мнению, ключевая роль в построении цифровой экономики будет связана с регуляторикой.
 
"Мы должны изменить практически каждый закон, который действует в нашей стране, мы должны убрать все барьеры на пути к этой цифровой трансформации, мы не должны этого боятся, мы должны сделать так, чтобы заложили основы для долгосрочного роста в рамках этих цифровых преобразований", — сказал министр.
 
"Мы должны заниматься инвестициями в человеческий капитал, потому что в конечном итоге это все про людей, не только про программистов, а про каждого работающего, занятого в нашей экономике", — отметил Никифоров.
 
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553076/

Правительство пока не приняло решение по Самотлору, заявил ДворковичМинэнерго: инвестиции в возобновляемую энергетику России могут составить 1 трлн рублей
Просмотров: 76
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Никифоров назвал риски построения цифровой экономики

«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:47   При построении цифровой экономики нельзя становится заложниками технологий извне, нужно сделать так, чтобы нарастало число собственных разработок, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров на форуме "Открытые инновации".
 
"Очень важно сделать так, чтобы страны не становились зависимыми, не становились заложниками технологий, которые поступают извне, надо задумываться над тем, что это за технологии, обладаем ли мы всей необходимой компетенцией, интеллектуальной собственностью на те или иные компоненты — кирпичики, из которых строят цифровую экономику — и что нужно сделать для того, чтобы количество таких кирпичиков … нарастал, как мы наращиваем свою компетенцию, как мы помогаем нашим ведущим университетам, исследовательским центрам, корпорациям, наращиваем опыт в этой работе", — сказал министр.
 
Он напомнил, что планы развития цифровой экономики в РФ должны появиться в конце октября-начале ноября. "Это очень амбициозная задача. С точки цифровой экономики предстоит пройти очень интересный путь, когда будут меняться привычные, традиционные для нас отрасли народного хозяйства", — отметил министр. По его мнению, ключевая роль в построении цифровой экономики будет связана с регуляторикой.
 
"Мы должны изменить практически каждый закон, который действует в нашей стране, мы должны убрать все барьеры на пути к этой цифровой трансформации, мы не должны этого боятся, мы должны сделать так, чтобы заложили основы для долгосрочного роста в рамках этих цифровых преобразований", — сказал министр.
 
"Мы должны заниматься инвестициями в человеческий капитал, потому что в конечном итоге это все про людей, не только про программистов, а про каждого работающего, занятого в нашей экономике", — отметил Никифоров.
 
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      