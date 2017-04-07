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Правительство пока не приняло решение по Самотлору, заявил Дворкович
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«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:35 Правительство РФ еще не приняло решение по инвестиционному стимулу для Самотлорского месторождения, существует возможность корректировки законопроекта, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"У нас еще не рассматривался законопроект. Решение еще не принято. Есть возможность корректировки (законопроекта — ред.), но правительство еще не рассматривало", — рассказал он в кулуарах форума "Открытые инновации". Накануне он сообщал, что рассмотрение пройдет на заседании правительства в октябре.
"Тематику льгот по высокообводненным месторождениям надо рассматривать только в комбинации с НДД. Пока у нас есть вопросы по НДД, прежде всего, по спискам месторождений, которые будут в пилотной фазе. "Роснефть" только вчера прислала свой список возможных месторождений, которые попадают под НДД. Надо посмотреть все это, посмотреть справедливое распределение льгот в целом по компаниям, по совокупности этих двух механизмов, и тогда решать. Получили все эти данные, посчитаем и решим, что делать", — добавил он.
"Самотлор — это 18 миллионов тонн (нефти — ред.). Мы и хотим сделать так, чтобы все было справедливо и аккуратно", — отметил Дворкович.
Минфин РФ и "Роснефть" согласовали предоставление инвестиционных стимулов по налогу на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения, в результате чего ежегодное снижение НДПИ для него составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет. Планируется, что этот механизм будет введен в действие с 1 января 2018 года. В понедельник заместитель министра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин направил в правительство РФ законопроект о предоставлении налогового вычета по НДПИ Самотлорскому месторождению.
В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.