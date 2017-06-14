|
Новости oilru.com
Нефтегазодобыча
Рост добычи газа может стать рекордным за 25 лет
|
Реплика: Распил декретной денежной системы
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:21 Объем добычи в газа в январе-сентябре увеличился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 438 млрд куб. м, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Как отмечает издание, темпы роста добычи газа в этом году могут стать максимальными за 25 лет.
В 2016 г. российские компании нарастили производство газа лишь на 0,7%. В 2015 г. добыча снизилась на 1%, в 2014 г. - на 4,5%.
По прогнозам Минэнерго, к концу года объем добычи газа может увеличиться до 657 млрд куб. м, заявили "Известиям" в пресс-службе министерства.
В управлении информации "Газпрома" газете пояснили, что компания с начала года увеличила производство под влиянием трех основных факторов.
"Во-первых, закачка в российские подземные хранилища. За прошлый отопительный сезон в связи с холодной зимой из них было отобрано 47 млрд кубометров газа - это самый большой объем за последние 10 сезонов отбора. Во-вторых, рост спроса отечественных потребителей. В-третьих, рекордный спрос на российский газ в европейских странах - рост на 11,3% за девять месяцев. Это исторический максимум экспортных поставок газа из нашей страны за все время развития газовой отрасли", - заявили в компании.
Как сообщали "Вести.Экономика", "Газпром" с 1 января по 15 октября увеличил добычу газа на 18,4%, экспорт – на 10,3%. Наибольший рост спроса на российский газ отмечен в Австрии, Чехии и Словакии.
"Газпром" ожидает рекордных показателей экспорта газа в 2017 г. - около 190 млрд куб. м. В прошлом году компания поставила в дальнее зарубежье рекордные 179,3 млрд куб. м газа.