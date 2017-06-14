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Нефтегазодобыча

Рост добычи газа может стать рекордным за 25 лет

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«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:21    Объем добычи в газа в январе-сентябре увеличился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 438 млрд куб. м, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
 
Как отмечает издание, темпы роста добычи газа в этом году могут стать максимальными за 25 лет.
 
В 2016 г. российские компании нарастили производство газа лишь на 0,7%. В 2015 г. добыча снизилась на 1%, в 2014 г. - на 4,5%.
 
По прогнозам Минэнерго, к концу года объем добычи газа может увеличиться до 657 млрд куб. м, заявили "Известиям" в пресс-службе министерства.
 
В управлении информации "Газпрома" газете пояснили, что компания с начала года увеличила производство под влиянием трех основных факторов.
 
"Во-первых, закачка в российские подземные хранилища. За прошлый отопительный сезон в связи с холодной зимой из них было отобрано 47 млрд кубометров газа - это самый большой объем за последние 10 сезонов отбора. Во-вторых, рост спроса отечественных потребителей. В-третьих, рекордный спрос на российский газ в европейских странах - рост на 11,3% за девять месяцев. Это исторический максимум экспортных поставок газа из нашей страны за все время развития газовой отрасли", - заявили в компании.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", "Газпром" с 1 января по 15 октября увеличил добычу газа на 18,4%, экспорт – на 10,3%. Наибольший рост спроса на российский газ отмечен в Австрии, Чехии и Словакии.
 
"Газпром" ожидает рекордных показателей экспорта газа в 2017 г. - около 190 млрд куб. м. В прошлом году компания поставила в дальнее зарубежье рекордные 179,3 млрд куб. м газа.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553074/

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Рост добычи газа может стать рекордным за 25 лет

«Нефть России», 17.10.17, Москва, 12:21   Объем добычи в газа в январе-сентябре увеличился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 438 млрд куб. м, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
 
Как отмечает издание, темпы роста добычи газа в этом году могут стать максимальными за 25 лет.
 
В 2016 г. российские компании нарастили производство газа лишь на 0,7%. В 2015 г. добыча снизилась на 1%, в 2014 г. - на 4,5%.
 
По прогнозам Минэнерго, к концу года объем добычи газа может увеличиться до 657 млрд куб. м, заявили "Известиям" в пресс-службе министерства.
 
В управлении информации "Газпрома" газете пояснили, что компания с начала года увеличила производство под влиянием трех основных факторов.
 
"Во-первых, закачка в российские подземные хранилища. За прошлый отопительный сезон в связи с холодной зимой из них было отобрано 47 млрд кубометров газа - это самый большой объем за последние 10 сезонов отбора. Во-вторых, рост спроса отечественных потребителей. В-третьих, рекордный спрос на российский газ в европейских странах - рост на 11,3% за девять месяцев. Это исторический максимум экспортных поставок газа из нашей страны за все время развития газовой отрасли", - заявили в компании.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", "Газпром" с 1 января по 15 октября увеличил добычу газа на 18,4%, экспорт – на 10,3%. Наибольший рост спроса на российский газ отмечен в Австрии, Чехии и Словакии.
 
"Газпром" ожидает рекордных показателей экспорта газа в 2017 г. - около 190 млрд куб. м. В прошлом году компания поставила в дальнее зарубежье рекордные 179,3 млрд куб. м газа.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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