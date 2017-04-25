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Иностранные компании

Китай предложил выкупить 5% акций Saudi Aramco

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«Нефть России», 17.10.17, Москва, 00:53    Государственные нефтяные корпорации КНР PetroChina и Sinopec предложили выкупить 5% акций госкомпании Saudi Aramco напрямую у Саудовской Аравии, не дожидаясь проведения их планируемого первичного размещения на бирже.
 
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ряд неназванных источников в нефтяной отрасли. Как отмечается, госкомпании Китая направили письма руководству Saudi Aramco, выразив интерес в прямой покупке акций компании.
 
Как отмечается, китайские власти формируют консорциум из энергетических и финансовых компаний, а также Суверенного фонда Китая, стремясь стать якорным инвестором Saudi Aramco, который бы приобрел планируемые к продаже акции компании, являющейся крупнейшим в мире нефтяным экспортером. Один из источников агентства отметил: "Китай хочет гарантировать поставки нефти. Они хотят в одиночку выкупить весь пакет в 5% или даже больше".
 
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Информация о потенциальном интересе Китая к покупке пакета акций Saudi Aramco появилась еще в апреле этого года. Новым элементом в данной истории, если верить источникам Reuters, стало то, что в руководстве Saudi Aramco теперь рассматривают вариант продажи части акций инвесторам из Китая, перед тем как провести IPO на одной из мировых бирж.
 
При этом первичное размещение акций Saudi Aramco, проведение которого ранее заявлялось на 2018 г. в связи с потенциальной сделкой с Китаем, может быть отложено на более поздний срок.
 
Источники Reuters также сообщили о том, что интерес к приобретению акций Saudi Aramco проявляют суверенные фонды Южной Кореи и Японии. Кроме того, также было отмечено, что интерес к сделке проявляет и Российский фонд прямых инвестиций.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553068/

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Китай предложил выкупить 5% акций Saudi Aramco

«Нефть России», 17.10.17, Москва, 00:53   Государственные нефтяные корпорации КНР PetroChina и Sinopec предложили выкупить 5% акций госкомпании Saudi Aramco напрямую у Саудовской Аравии, не дожидаясь проведения их планируемого первичного размещения на бирже.
 
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ряд неназванных источников в нефтяной отрасли. Как отмечается, госкомпании Китая направили письма руководству Saudi Aramco, выразив интерес в прямой покупке акций компании.
 
Как отмечается, китайские власти формируют консорциум из энергетических и финансовых компаний, а также Суверенного фонда Китая, стремясь стать якорным инвестором Saudi Aramco, который бы приобрел планируемые к продаже акции компании, являющейся крупнейшим в мире нефтяным экспортером. Один из источников агентства отметил: "Китай хочет гарантировать поставки нефти. Они хотят в одиночку выкупить весь пакет в 5% или даже больше".
 
[HTML]


[/HTML]
Информация о потенциальном интересе Китая к покупке пакета акций Saudi Aramco появилась еще в апреле этого года. Новым элементом в данной истории, если верить источникам Reuters, стало то, что в руководстве Saudi Aramco теперь рассматривают вариант продажи части акций инвесторам из Китая, перед тем как провести IPO на одной из мировых бирж.
 
При этом первичное размещение акций Saudi Aramco, проведение которого ранее заявлялось на 2018 г. в связи с потенциальной сделкой с Китаем, может быть отложено на более поздний срок.
 
Источники Reuters также сообщили о том, что интерес к приобретению акций Saudi Aramco проявляют суверенные фонды Южной Кореи и Японии. Кроме того, также было отмечено, что интерес к сделке проявляет и Российский фонд прямых инвестиций.
 

© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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