«Нефть России», 17.10.17, Москва, 00:53 Государственные нефтяные корпорации КНР PetroChina и Sinopec предложили выкупить 5% акций госкомпании Saudi Aramco напрямую у Саудовской Аравии, не дожидаясь проведения их планируемого первичного размещения на бирже.



Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ряд неназванных источников в нефтяной отрасли. Как отмечается, госкомпании Китая направили письма руководству Saudi Aramco, выразив интерес в прямой покупке акций компании.



Как отмечается, китайские власти формируют консорциум из энергетических и финансовых компаний, а также Суверенного фонда Китая, стремясь стать якорным инвестором Saudi Aramco, который бы приобрел планируемые к продаже акции компании, являющейся крупнейшим в мире нефтяным экспортером. Один из источников агентства отметил: "Китай хочет гарантировать поставки нефти. Они хотят в одиночку выкупить весь пакет в 5% или даже больше".



[HTML] Exclusive: China offers to buy 5 percent of Saudi Aramco directly - sources https://t.co/3DtirTRDJv pic.twitter.com/olsPpEPGGz — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2017

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Информация о потенциальном интересе Китая к покупке пакета акций Saudi Aramco появилась еще в апреле этого года. Новым элементом в данной истории, если верить источникам Reuters, стало то, что в руководстве Saudi Aramco теперь рассматривают вариант продажи части акций инвесторам из Китая, перед тем как провести IPO на одной из мировых бирж.



При этом первичное размещение акций Saudi Aramco, проведение которого ранее заявлялось на 2018 г. в связи с потенциальной сделкой с Китаем, может быть отложено на более поздний срок.



Источники Reuters также сообщили о том, что интерес к приобретению акций Saudi Aramco проявляют суверенные фонды Южной Кореи и Японии. Кроме того, также было отмечено, что интерес к сделке проявляет и Российский фонд прямых инвестиций.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553068/ Источник: Вести ← Минфин РФ повышает пошлину на экспорт нефти на 9,3% Новости net.finam.ru