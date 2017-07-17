|
Новости oilru.com
Налоги
Минфин РФ повышает пошлину на экспорт нефти на 9,3%
|
Реплика: Распил декретной денежной системы
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 17.10.17, Москва, 00:02 Согласно расчетам Минфина России экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2017 г. повысится на $8,2 и составит $96,1 за тонну.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $87,9 за тонну. Минфин определяет размер пошлины по итогам мониторинга цен.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2017 г. составила $55,6 за баррель, или $405,6 за тонну.
Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-сентября 2017 г. составила $50,55 за баррель и выросла на 26,6%. В 2016 г. средняя цена на Urals в январе-сентябре составила $39,92 за баррель.
Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2017 г. сложилась в размере $54,24 за баррель, что в 1,23 раза выше, чем в сентябре 2016 г. ($44,18 за баррель).
С 1 ноября также вырастет пошлина на высоковязкую нефть до $15,1 с $13,6.
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 г. остается на нулевом уровне.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $28,8 за тонну, на темные - $96,1.
Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $28,8, прямогонного (нафта) до $52,8 с $48,3 за тонну.
Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс повысится до $6,2 с $5,7 за тонну.