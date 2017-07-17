«Нефть России», 17.10.17, Москва, 00:02 Согласно расчетам Минфина России экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2017 г. повысится на $8,2 и составит $96,1 за тонну.



В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $87,9 за тонну. Минфин определяет размер пошлины по итогам мониторинга цен.



Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2017 г. составила $55,6 за баррель, или $405,6 за тонну.



Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-сентября 2017 г. составила $50,55 за баррель и выросла на 26,6%. В 2016 г. средняя цена на Urals в январе-сентябре составила $39,92 за баррель.



Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2017 г. сложилась в размере $54,24 за баррель, что в 1,23 раза выше, чем в сентябре 2016 г. ($44,18 за баррель).



С 1 ноября также вырастет пошлина на высоковязкую нефть до $15,1 с $13,6.



Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 г. остается на нулевом уровне.



Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $28,8 за тонну, на темные - $96,1.



Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $28,8, прямогонного (нафта) до $52,8 с $48,3 за тонну.



Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс повысится до $6,2 с $5,7 за тонну.

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