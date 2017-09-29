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Инвестиции, финансы

Про крипторубль: Мартынов не угадал

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«Нефть России», 16.10.17, Москва, 18:43    Россия выпустит крипторубль, эмиссией которого будет управлять ЦБ РФ, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. «Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через два месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», – сказал Никифоров, подчеркнув, что создание собственной криптовалюты не означает легализацию биткойна.
 
Между тем, на недавно прошедшем в Москве Международном блокчейн-форуме неоднократно подчёркивалось, что «легализация блокчейна» – это оксюморон, то есть нелепое выражение, содержащее внутреннее противоречие. Суть блокчейна и создаваемых на его основе криптовалют в том, что они неподвластны регулированию. Темпы эмиссии криптовалюты определяет заложенный в компьютерную программу алгоритм, а не распоряжения чиновников. И именно этот факт вызывает энтузиазм у тех граждан, которые не доверяют монетарным регуляторам.
 
Владислав Мартынов, член наблюдательного совета Ethereum, отметил на форуме, что государства будут соревноваться за то, кто предложит блокчейн-сообществу более благоприятные условия для развития, чтобы приютить новый, динамично развивающийся, высокотехнологичный бизнес. Однако пока госчиновники думают о том, чтобы самостоятельно сымитировать криптовалюты. Подробности о прошедшем 12 октября форуме вы сможете прочесть в нашей реплике на портале «Нефть России», перейдя по ссылке сюда: http://www.oilru.com/comments/read/681/
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553065/

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Про крипторубль: Мартынов не угадал

«Нефть России», 16.10.17, Москва, 18:43   Россия выпустит крипторубль, эмиссией которого будет управлять ЦБ РФ, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. «Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через два месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», – сказал Никифоров, подчеркнув, что создание собственной криптовалюты не означает легализацию биткойна.
 
Между тем, на недавно прошедшем в Москве Международном блокчейн-форуме неоднократно подчёркивалось, что «легализация блокчейна» – это оксюморон, то есть нелепое выражение, содержащее внутреннее противоречие. Суть блокчейна и создаваемых на его основе криптовалют в том, что они неподвластны регулированию. Темпы эмиссии криптовалюты определяет заложенный в компьютерную программу алгоритм, а не распоряжения чиновников. И именно этот факт вызывает энтузиазм у тех граждан, которые не доверяют монетарным регуляторам.
 
Владислав Мартынов, член наблюдательного совета Ethereum, отметил на форуме, что государства будут соревноваться за то, кто предложит блокчейн-сообществу более благоприятные условия для развития, чтобы приютить новый, динамично развивающийся, высокотехнологичный бизнес. Однако пока госчиновники думают о том, чтобы самостоятельно сымитировать криптовалюты. Подробности о прошедшем 12 октября форуме вы сможете прочесть в нашей реплике на портале «Нефть России», перейдя по ссылке сюда: http://www.oilru.com/comments/read/681/
 

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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