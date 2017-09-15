«Нефть России», 16.10.17, Москва, 15:15 По итогам 2017 г. инфляция будет на уровне 3%, и экономика РФ перешла в фазу роста после двух лет спада, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.



"Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста. Это происходит на фоне рекордно низкой инфляции, она все больше соответствует тем рамкам, которые характерны для развитых стран. С начала года она не вышла за пределы 2%, да и в целом за год мы ожидаем умеренные значения, может быть, чуть больше 3%. Такого низкого уровня не было за всю новейшую историю нашей страны", - отметил Медведев в понедельник на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям.



Как сообщали "Вести.Экономика", в октябре международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник объявило о повышении прогноза по росту ВВП России за 2017 г. с предыдущей оценки в 1,6% до 2%.



Банк России 6 сентября заявил, что ожидает роста экономики за 2017 г. на уровне 2%, тогда как в начале года его оценка была 0,6%, а в середине года - 1,5-1,6%. Регулятор улучшил прогноз на фоне предварительной оценки роста ВВП за II квартал: 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. Это максимальный рост экономики в годовом выражении с 2013 г. Из них, по приблизительным оценкам ЦБ, 1,5 п. п. придется на потенциальный рост, около 0,3 п. п. будет объясняться динамикой цен на нефть и оставшиеся 0,2 п. п. или чуть выше – закрытием отрицательного разрыва выпуска.



Налоги не вырастут



Медведев заверил, что власти не намерены повышать налоги.



"Даже несмотря на экономический кризис и всякого рода проблемы, которые создавали нашей экономике, тем не менее мы налогов в целом не повышали. Считаю, что это хорошее достижение последних лет, которое обеспечило необходимую стабильность, что, собственно, и отмечено в рейтингах. В принципе, такой политики наше государство собирается придерживаться и в будущем", - заявил Медведев.



Ранее о фазе роста заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



"В текущем году российская экономика после двух непростых лет уже вошла в новую фазу экономического роста. Сейчас темпы роста ВВП превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 2,1%. Инфляция снизилась до отметки 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд. Новая фаза экономического роста, по нашим оценкам, будет носить долгосрочный характер", - отметил министр.

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