Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 16 октября 2017 года, понедельник , 15:50:18 мск
Нефть, Brent: $57.17 0
Валюта:    57.62 0    68.14 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.75 Мб информации:

  • 536098 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экономика

Медведев: экономика перешла в фазу роста

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 16.10.17, Москва, 15:15    По итогам 2017 г. инфляция будет на уровне 3%, и экономика РФ перешла в фазу роста после двух лет спада, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
 
"Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста. Это происходит на фоне рекордно низкой инфляции, она все больше соответствует тем рамкам, которые характерны для развитых стран. С начала года она не вышла за пределы 2%, да и в целом за год мы ожидаем умеренные значения, может быть, чуть больше 3%. Такого низкого уровня не было за всю новейшую историю нашей страны", - отметил Медведев в понедельник на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в октябре международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник объявило о повышении прогноза по росту ВВП России за 2017 г. с предыдущей оценки в 1,6% до 2%.
 
Банк России 6 сентября заявил, что ожидает роста экономики за 2017 г. на уровне 2%, тогда как в начале года его оценка была 0,6%, а в середине года - 1,5-1,6%. Регулятор улучшил прогноз на фоне предварительной оценки роста ВВП за II квартал: 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. Это максимальный рост экономики в годовом выражении с 2013 г. Из них, по приблизительным оценкам ЦБ, 1,5 п. п. придется на потенциальный рост, около 0,3 п. п. будет объясняться динамикой цен на нефть и оставшиеся 0,2 п. п. или чуть выше – закрытием отрицательного разрыва выпуска.
 
Налоги не вырастут
 
Медведев заверил, что власти не намерены повышать налоги.
 
"Даже несмотря на экономический кризис и всякого рода проблемы, которые создавали нашей экономике, тем не менее мы налогов в целом не повышали. Считаю, что это хорошее достижение последних лет, которое обеспечило необходимую стабильность, что, собственно, и отмечено в рейтингах. В принципе, такой политики наше государство собирается придерживаться и в будущем", - заявил Медведев.
 
Ранее о фазе роста заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
 
"В текущем году российская экономика после двух непростых лет уже вошла в новую фазу экономического роста. Сейчас темпы роста ВВП превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 2,1%. Инфляция снизилась до отметки 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд. Новая фаза экономического роста, по нашим оценкам, будет носить долгосрочный характер", - отметил министр.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553063/

Силуанов: Сбербанк может платить 50% прибыли в казну
Просмотров: 69
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Медведев: экономика перешла в фазу роста

«Нефть России», 16.10.17, Москва, 15:15   По итогам 2017 г. инфляция будет на уровне 3%, и экономика РФ перешла в фазу роста после двух лет спада, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
 
"Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста. Это происходит на фоне рекордно низкой инфляции, она все больше соответствует тем рамкам, которые характерны для развитых стран. С начала года она не вышла за пределы 2%, да и в целом за год мы ожидаем умеренные значения, может быть, чуть больше 3%. Такого низкого уровня не было за всю новейшую историю нашей страны", - отметил Медведев в понедельник на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в октябре международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник объявило о повышении прогноза по росту ВВП России за 2017 г. с предыдущей оценки в 1,6% до 2%.
 
Банк России 6 сентября заявил, что ожидает роста экономики за 2017 г. на уровне 2%, тогда как в начале года его оценка была 0,6%, а в середине года - 1,5-1,6%. Регулятор улучшил прогноз на фоне предварительной оценки роста ВВП за II квартал: 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. Это максимальный рост экономики в годовом выражении с 2013 г. Из них, по приблизительным оценкам ЦБ, 1,5 п. п. придется на потенциальный рост, около 0,3 п. п. будет объясняться динамикой цен на нефть и оставшиеся 0,2 п. п. или чуть выше – закрытием отрицательного разрыва выпуска.
 
Налоги не вырастут
 
Медведев заверил, что власти не намерены повышать налоги.
 
"Даже несмотря на экономический кризис и всякого рода проблемы, которые создавали нашей экономике, тем не менее мы налогов в целом не повышали. Считаю, что это хорошее достижение последних лет, которое обеспечило необходимую стабильность, что, собственно, и отмечено в рейтингах. В принципе, такой политики наше государство собирается придерживаться и в будущем", - заявил Медведев.
 
Ранее о фазе роста заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
 
"В текущем году российская экономика после двух непростых лет уже вошла в новую фазу экономического роста. Сейчас темпы роста ВВП превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 2,1%. Инфляция снизилась до отметки 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд. Новая фаза экономического роста, по нашим оценкам, будет носить долгосрочный характер", - отметил министр.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      