«Нефть России», 16.10.17, Москва, 13:08 Сбербанк без проблем может выплачивать дивиденды в размере 50% прибыли, как и компании с госучастием, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что этого делать нельзя. Против выступает и руководство Сбербанка.



Минфин в июле предложил удвоить норматив по размерам дивидендов по госпакетам. "Предлагается, что с 2018 г. минимальный норматив дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО будет распространяться на все публичные компании с государственным участием, включая Сбербанк", - говорилось в проекте министерства об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. и период 2019 и 2020 гг.



По итогам 2016 г. крупнейший российский банк выплатил дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО: 135,5 млрд руб. дивидендов, из которых 67,75 млрд руб. получил Центробанк. Сбербанк заплатил за 2016 г. втрое больше дивидендов, чем в 2015 г., на фоне рекордной чистой прибыли.



"Сберегательный банк, так же, как и другие компании и другие банки с госучастием, на наш взгляд, должны придерживаться логики, которую государство проводит в части управления своими активами и отдачи от этих активов. Сберегательный банк в этом году, как сам банк высказывал, получит одну из самых больших прибылей", - пояснил Силуанов.



Но даже после увеличения в 2 раза норматива отчисления прибыли на дивиденды не факт, что государство получит свою долю доходов от прибыли Сбербанка.



Банку России принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция Сбербанка и доход по госпакету ЦБ выплачивает в казну.



"По результатам деятельности в 2017–2019 гг. Банк России не планирует получение прибыли", - сообщалось в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.



ЦБ в последний раз получал убыток в 1998 г. - 27,8 млрд руб., и после этого его прибыль росла.



Прибыль Банка России снижается с 2015 г.: в 2015 г. упала в 1,63 раза, или на 38,65%, до 112,575 млрд руб., а в 2016 г. - в 2,6 раза до 43,7 млрд руб.



90% прибыли Банка России за 2016 г. направлено в госбюджет, включая дивиденды по госпакету в размере 51% акций Сбербанка, согласно решению правительства.



С другой стороны, Минфин, таким образом, снизит неравенство в секторе.



"Дивиденды - это же тоже еще элемент справедливой конкуренции, потому что, чего греха таить, Сберегательный банк, ВТБ, другие банки с преобладающей долей государственного участия имеют преимущество по сравнению с коммерческими банками и, соответственно, мы видим перетоки вкладов, перетоки депозитов , - отметил Силуанов. - Население и компании ориентируются в первую очередь на банки с госучастием, поэтому с тем, чтобы такую конкуренцию выровнять, создать, мы считаем, что дивидендная политика также является одним из таких инструментов".



Дивиденды вырастут, достаточность капитала упадет, отмечает глава Сбербанка Герман Греф. Он не раз заявлял, что банк планирует увеличить прибыль в 2017 г. до нового рекордного значения. В прошлом году Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза до 541,9 млрд руб. Это рекорд в истории банка.



"После выплаты дивидендов, после 14 июня, достаточность нашего капитала опять упадет, на 135 млрд руб. Это большая сумма, это полпроцента достаточности капитала", - отметил глава Сбербанка Герман Греф в мае после годового собрания акционеров.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июле заявила, что Банк России обсудит с правительством вопрос о размере дивидендов Сбербанка: "Мне понятно желание правительства получать больше доходов от государственной собственности".



По ее мнению, нельзя требовать с банков выплат, как от компаний, поскольку у банков жесткие требование к капиталу: "дивиденды банков и дивиденды от компаний - это несколько разные вещи, потому что банковская деятельность - это деятельность по кредитованию и она ограничена размерами капитала. Мы устанавливаем нормативы, соответствующие для того, чтобы банку увеличивать кредитование, ему нужно увеличивать капитал. И такого рода нормативов нет для реального сектора экономики".



Антон Силуанов:





"Мы считаем, что в принципе 50% - это вполне возможно для Сберегательного банка, Я думаю, что мы найдем консенсус по этому вопросу вместе с Центральным банком, как акционером Сберегательного банка".



Силуанов частично согласен с Набиуллиной.



"Действительно, при рассмотрении дивидендной политики по банкам нужно иметь в виду еще особенность, что надо соблюдать нормативы, в первую очередь достаточности капитала. Согласны с этим. Поэтому мы провели определенную дискуссию со Сберегательным банком в части того, чтобы при тех сценариях развития событий текущего года и следующего года Сберегательный банк, выполняя все нормативы, мог бы обеспечить определенный уровень дивидендов государству".



Окончательное решение, как ожидается, правительство объявит ближе к годовому собранию акционеров.

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