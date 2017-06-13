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Нефтегазодобыча

Добыча газа и нефти в Киркуке идет в штатном режиме, заявили в Ираке

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«Нефть России», 16.10.17, Москва, 11:19    Добыча нефти и газа на месторождениях Киркука идет в штатном режиме, несмотря на боевые действия, заявило, как сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia, министерство нефти Ирака.
 
В ведомстве также подчеркнули, что курдское руководство согласилось избегать боестолкновений в районе нефтяных и газовых объектов Киркука.
 
В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
 
ВС Ирака сообщили, что контролируют, по меньшей мере, два месторождения в районе Киркука. Очевидцы сообщают, что все основные месторождения и военные объекты находятся под контролем курдского ополчения пешмерга.
 
Маргарита КисловаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553060/

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Добыча газа и нефти в Киркуке идет в штатном режиме, заявили в Ираке

«Нефть России», 16.10.17, Москва, 11:19   Добыча нефти и газа на месторождениях Киркука идет в штатном режиме, несмотря на боевые действия, заявило, как сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia, министерство нефти Ирака.
 
В ведомстве также подчеркнули, что курдское руководство согласилось избегать боестолкновений в районе нефтяных и газовых объектов Киркука.
 
В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
 
ВС Ирака сообщили, что контролируют, по меньшей мере, два месторождения в районе Киркука. Очевидцы сообщают, что все основные месторождения и военные объекты находятся под контролем курдского ополчения пешмерга.
 
Маргарита Кислова
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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