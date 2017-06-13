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Добыча газа и нефти в Киркуке идет в штатном режиме, заявили в Ираке
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«Нефть России», 16.10.17, Москва, 11:19 Добыча нефти и газа на месторождениях Киркука идет в штатном режиме, несмотря на боевые действия, заявило, как сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia, министерство нефти Ирака.
В ведомстве также подчеркнули, что курдское руководство согласилось избегать боестолкновений в районе нефтяных и газовых объектов Киркука.
В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
ВС Ирака сообщили, что контролируют, по меньшей мере, два месторождения в районе Киркука. Очевидцы сообщают, что все основные месторождения и военные объекты находятся под контролем курдского ополчения пешмерга.
Маргарита Кислова