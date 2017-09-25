«Нефть России», 16.10.17, Москва, 11:12 Жизненный цикл спиннеров близится к своему логическому завершению. Хоть к нам и приходят еще периодически горячие новости об этом устройстве, однако даже играющие со спиннером космонавты не в силах изменить очевидного: интерес широкой публики к бесполезной игрушке проходит.



Причина проста — популярность спиннеров строилась исключительно на моде, а мода такого рода очень скоротечна. Вчера ловцы покемонов, сегодня спиннеры, завтра появится еще какое-нибудь модное баловство.



Готовится покинуть нас и большой биткоин. Как уже неоднократно предсказывалось многими экспертами, центробанки начали потихоньку приручать криптовалюты, не отказываясь от них полностью, но подчиняя технологию блокчейн интересам государственного бюджета и экономики в целом — проще говоря, выпуская "криптоюани" и тому подобные контролируемые инструменты.



Есть и еще одна причина, по которой эксперты не верят в будущее "ничейных" криптовалют. Опытные люди с печальной улыбкой узнавания читают новости про, например, нидерландца, продавшего все свое имущество за несколько сотен тысяч долларов и вложившего все деньги в биткоины. Наивный житель Нидерландов надеется через пару лет продать подорожавшие биткоины и выручить достаточно денег, чтобы дать образование дочерям.



Аналогичным образом в XVII веке жители Нидерландов продавали свои дома, чтобы купить на них луковицы тюльпанов, а в XX веке жители уже России продавали свои квартиры, чтобы приобрести побольше акций АО "МММ".



Чудес не бывает — пирамиды не растут до небес. Как тюльпаномания, так и все остальные биржевые пузыри с финансовыми пирамидами заканчивали одинаково — убедительным крахом. На рубеже тысячелетий, когда акции IT-компаний дорожали сверх всякой меры, некоторые эксперты пытались было утверждать, будто "найдена новая парадигма", которая позволит пузырям не лопаться, однако крах доткомов 2001 года разрушил все их надежды.



Нет оснований полагать, что пузырь биткоина станет первым прочным пузырем в истории. Реальная применимость биткоина относительно невелика: если убрать спекулятивную составляющую, мы увидим, что биткоин по-настоящему нужен только выводящим капиталы китайцам и тому подобным нарушителям закона. Это слишком маленькая база, чтобы биткоин стоил так дорого, как сейчас.



По аналогичной схеме построен и бизнес Илона Маска. Сейчас "Теслу" лихорадит, на фабрике идут массовые увольнения во всех эшелонах, "модель 3" приходится собирать чуть ли не вручную, а убыточность компании держится на стабильно высоком уровне.

Если судить не по восторженным публикациям в СМИ и не по текущей стоимости акций, мистера Маска ожидает довольно грустный финансовый финал: все его действия не имеют экономического смысла, он стабильно работает "в минус". Если только власти США не захотят подарить Илону Маску огромное количество денег, его история закончится неизбежным банкротством.



В тот же скорбный ряд можно поставить и госдолг США. Суровые факты никак нельзя обойти при помощи искрометных острот и веселых картинок — долг США быстро растет, при этом он уже сейчас настолько велик, что никаких шансов отдать его без девальвации доллара у Америки нет. Можно сколько угодно рассказывать, что "всем все платится" и "система непоколебима", однако финал опять-таки выглядит совершенно неизбежным. Рано или поздно Штатам придется или объявлять дефолт, или включать гиперинфляцию доллара, или делать и то и другое одновременно.



Как видите, все четыре явления — спиннеры, биткоин, проекты Илона Маска и госдолг США — функционируют по одной и той же схеме: на песке выстроен внушительных размеров замок, вокруг которого ходят восторженно восклицающие блогеры с журналистами…



Знаете, коллеги, я люблю фантастику. Я был бы весьма рад поверить в светлое будущее всех этих замков-без-фундамента — распродать имущество, вложиться в биткоин и расслабиться, наблюдая за могучей американской экономикой, порождающей летящих на Марс частников-энтузиастов.



К сожалению, большое количество набитых шишек и долгий опыт бизнесмена доказали мне, что доверчивость — плохая стратегия. Нельзя закрывать глаза и затыкать уши, игнорируя слабые места в модных проектах. Реальность все равно находит в итоге всех, кто от нее прячется, причем делает это самым бесцеремонным образом.



Олег Макаренко, для РИА Новости

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553059/ Источник: РИА «Новости» ← Доллар достиг отметки 57 рублей впервые с 8 сентября Добыча газа и нефти в Киркуке идет в штатном режиме, заявили в Ираке → Новости net.finam.ru