«Нефть России», 16.10.17, Москва, 10:48 Рубль укрепился в начале торгов на Московской бирже. Курс доллара достиг отметки 57 руб. впервые с 8 сентября, сообщает "Интерфакс".



Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС по 57,1-57,19 руб. К концу первой минуты торгов курс составил 57,13 руб., что на 3 коп. ниже уровня предыдущего закрытия.



Тем временем курс евро составил 67,3 руб., оказавшись на 33,75 коп. ниже отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 16,85 коп. до 62,71 руб.



К 10:05 мск курс американской валюты достиг отметки 57 руб.



По состоянию на 10:01 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,14% и составила $57,82 за баррель.



Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,91% и достигла $52,2 за баррель.



Мнение эксперта TeleTrade

Анастасия Игнатенко

(Ведущий аналитик ГК TeleTrade):



"На открытии сегодняшних торгов американская и европейская валюты продолжают сдавать свои позиции.



Нефть подорожала не только за торги пятницы, но и сегодня демонстрирует позитивную динамику, отыгрывая статистику по буровым установкам (общее количество снизилось на 8 единиц) и решение американского президента Дональда Трампа по вопросу иранской ядерной программы. Как известно, накануне Дональд Трамп призвал конгресс выдвинуть Ирану дополнительные условия дальнейшей приостановки санкций.



Все это стало основанием для дальнейшей игры на повышение в нефтяных фьючерсах с потенциалом возврата нефти марки Brent в район $59-59,50 за баррель.



Доллар США еще в пятницу пробил нижнюю границу месячного бокового канала, которая располагалась в районе 57,70 руб., что приведет к его снижению в район 56,80-57 руб.



Единая европейская валюта может оставаться под давлением на фоне ожиданий прояснения вопроса о независимости Каталонии, срок по которому истекает сегодня. К настоящему моменту евро в паре с рублем уже обновил минимум от 5 октября, продолжая движение в рамках действующего тренда на понижение. Ближайшей целью снижения остается район 67 руб.".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553058/ Источник: Вести ← Генсек ОПЕК ожидает снижения роста добычи сланцевой нефти в среднесрочной перспективе Четверка обреченных: спиннеры, биткоин, Илон Маск и госдолг США → Новости net.finam.ru