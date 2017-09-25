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Генсек ОПЕК ожидает снижения роста добычи сланцевой нефти в среднесрочной перспективе

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«Нефть России», 16.10.17, Москва, 00:57    Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо считает, что пик "сланцевого бума" прошел и сектор ожидает снижение роста в среднесрочной перспективе. Об этом генсек нефтяного картеля заявил в воскресенье, выступая на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017 в Эль-Кувейте.
 
По его словам, исходя из отчетов управления энергетической информации США, Международного энергетического агентства и ОПЕК, "резкий скачок [роста добычи сланцевой нефти], который наблюдался в последние несколько лет, скорее всего, не повторится, говоря о среднесрочной перспективе". "Другими словами, мы начали видеть снижение не только предложения [на рынке нефти], но также инвестиций в этот сектор", - пояснил административный глава ОПЕК.
 
Баркиндо аргументировал свою позицию тем, что частный капитал и компании в США, взявшие на себя лидирующую роль в финансировании производства сланцевой нефти, ожидали рентабельности в краткосрочный период и в настоящий момент "все больше фокусируются на финансовой дисциплине".
 
Ранее генсек ОПЕК, выступая на конференции Cera week в Нью-Дели, призвал производителей сланцевой нефти из США внести свой вклад в усилия ОПЕК по сокращению излишних запасов нефти на мировом рынке.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553057/

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Генсек ОПЕК ожидает снижения роста добычи сланцевой нефти в среднесрочной перспективе

«Нефть России», 16.10.17, Москва, 00:57   Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо считает, что пик "сланцевого бума" прошел и сектор ожидает снижение роста в среднесрочной перспективе. Об этом генсек нефтяного картеля заявил в воскресенье, выступая на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017 в Эль-Кувейте.
 
По его словам, исходя из отчетов управления энергетической информации США, Международного энергетического агентства и ОПЕК, "резкий скачок [роста добычи сланцевой нефти], который наблюдался в последние несколько лет, скорее всего, не повторится, говоря о среднесрочной перспективе". "Другими словами, мы начали видеть снижение не только предложения [на рынке нефти], но также инвестиций в этот сектор", - пояснил административный глава ОПЕК.
 
Баркиндо аргументировал свою позицию тем, что частный капитал и компании в США, взявшие на себя лидирующую роль в финансировании производства сланцевой нефти, ожидали рентабельности в краткосрочный период и в настоящий момент "все больше фокусируются на финансовой дисциплине".
 
Ранее генсек ОПЕК, выступая на конференции Cera week в Нью-Дели, призвал производителей сланцевой нефти из США внести свой вклад в усилия ОПЕК по сокращению излишних запасов нефти на мировом рынке.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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