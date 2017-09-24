«Нефть России», 15.10.17, Москва, 00:04 Достаточно высокие цены на нефть и спрос на ОФЗ способны поддержать рубль в тонусе и на следующей неделе. Но негативом грозит все более утверждающаяся в США поведенческая политика - как самого президента Дональда Трампа, так и его оппонентов, вроде сенатора Джона Маккейна.



Дезориентированная статистика





Сохранив, как и предполагалось, тонус, российская валюта даже несколько окрепла к концу недели. В пятницу к 10:10 мск российская валюта на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" регистрировалась на уровне 57,6455 при цене фьючерсов нефти Brent $56,82 за баррель, к 16.40 мск скорректировавшись к уровню 57,705 при нефти в $57,39, выросшей в ожидании заявления хозяина Белого дома Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Неделей ранее в аналогичное время утром фиксировалась отметка в 57,71 руб. /$ (при цене Brent в $56,80 за баррель), с последующим превышением планки в 58 руб./$.



На предстоящей неделе портфельный управляющий GL Asset Management Алексей Смывин ожидает подъема пары к уровню 58.5-59 руб./$, обусловленного локальной перепроданностью. Крастосрочный восходящий импульс также может быть спровоцирован сообщениями о возможном увеличении объемов покупки валюты Минфином РФ. При этом нефть находится в стадии неопределенности: пока страны ОПЕК+ придерживаются ограничений по добыче, США используют текущую ситуацию в своих интересах, стремясь выйти на европейский рынок, констатировал эксперт.



Пока, заметил начальник аналитического управления банка “Зенит” Владимир Евстифеев, цены на нефть дезориентированы искаженной ураганами статистикой по нефтяному рынку США, поэтому они консолидируются вокруг отметки в $55 за баррель Brent. При этом ярко выраженных негативных факторов для рубля сейчас нет. Внешние рынки настроены на позитив, ожидая, что публикации сильных отчетностей в США за 2017 финансовый год смогут обосновать рекордные уровни американских фондовых индексов. Часть этого оптимизма достается и развивающимся рынкам, которые на время забывают о решительном настрое Федрезерва США на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, на следующей неделе возможен диапазон 57.5-58.5 руб./$, при отсутствии геополитического негатива.



Причем сегодня, добавил Евстифеев, рубль получает меньшую поддержку от налоговых платежей, с учетом сохранения профицита рублевой ликвидности на денежном рынке. К тому же на следующей неделе банкам предстоит уплата страховых взносов в размере порядка 0.5 трлн руб. А пик налоговых выплат придется 25-28 октября, когда предполагаются платежи по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль организаций, на которые в сумме потребуется еще около 1 трлн руб. То есть экспортеры могут проявить себя на рынке с продажей валюты только через неделю, уточнил начальник аналитического управления банка “Зенит”.



Вербальная подушка





В последнее время, отметил аналитик ИХ “Финам” Василий Олейник, рубль в паре долларом демонстрирует необычайное равнодушие к сильным ценовым колебаниям на рынке нефти. “Практически полтора месяца мы наблюдаем диапазон 57-58 руб./$, и пока нет даже намёков на выход из него. Предстоящая неделя для российской валюты также обещает пройти в спокойном ключе, а вот к концу года стоит готовиться к ее ослаблению на 5-10%”, - сообщил Олейник.



Напомним, опубликованные в конце минувшей недели прогнозные параметры МЭР по четвертому кварталу, в частности, предусматривали снижение стоимости барреля российской смеси Urals в декабре до $47 за баррель. Попутно в ведомстве ожидают ослабления российской валюты: в октябре - до 60.8 руб./$, в ноябре – до 62.1 руб./$ и декабре – до 63 руб./$.



Традиционно более пессимистичные оценки МЭР в отношении национальной валюты, определил Владимир Евстифеев, вероятно, обусловлены попытками вербально ослабить рубль, с целью сокращения дефицита бюджета к концу года. Очевидно, что до декабря рубль сохранится в диапазоне 57-60 руб./$, однако пик внешних выплат в последнем месяце неизбежно заставит рубль переместиться в интервал 60-63 руб./$. По статистике ЦБ РФ, объем внешних выплат в декабре, с учетом процентов, составит $19.1 млрд, против $6.7 и $6.5 млрд в октябре и ноябре соответственно, рассказал аналитик.



Как предположил Алексей Смывин, в МЭР вынуждены заложить более пессимистичный сценарий, чтобы обеспечить “подушку безопасности”. При этом также следует учесть, что иностранные инвесторы, чей интерес к российским активам временно сократился, вследствие банковского кризиса, затронувшего и частные банки, вновь могут обратить внимание на них к концу года. И тем самым оказать поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Консолидации национальной валюты также способствует рекордное снижение волатильности, на фоне плавного изменения процентных ставок и уменьшения спекулятивной составляющей, а также вкупе с замедлением годовой инфляции, пояснил портфельный управляющий GL Asset Managemen.



Накануне, кстати, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2017 г. ожидает инфляцию на уровне 3,2%. Ранее в сентябре регулятор уже снижал свой инфляционный прогноз - до 3,5-3,8%.



Впрочем, по мнению Василия Олейника, упомянутые факторы, вроде инфляции, налогов и других, слабо влияют на рубль. И хотя российская валюта, безусловно, получает хорошую поддержку от текущих высоких цен на нефть, и их воздействие сейчас представляется второстепенным. Пока нынешняя стабильность определяется динамикой долгового рынка и спроса на российские облигации федерального займа. Сегодня цены на ОФЗ (индекс RGBI) находятся на максимальных отметках с 2012г. И Минфин продолжает еженедельно проводить размещения, что поддерживает спрос на рубль до тех пор, пока не произошел разворот спекулятивного капитала. Поводом для его выхода из российских ОФЗ могут стать распродажи на рынке долга в США и Европе, которые возможны уже в ноябре-декабре, в виду дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах и, вероятно в ЕС. А потому впереди российскую валюту ждут трудные времена, предупредил аналитик ИХ “Финам”.



Поведенческая политика





Пока же европейская валюта начала отыгрывать ослабление опасений, связанных с вероятностью отделения Каталонии от Испании. В этом смысле, к слову, руководитель Центра иберийских исследований Института Европы РАН Владимир Верников абсолютно верно предсказал в предыдущем прогнозе “Вести. Экономика“, что, провозгласив независимость региона, Барселона далее начнет торг с Мадридом, дабы обеспечить выход Каталонии из фактической изоляции, в которой она оказалась после референдума 1 октября.



Между тем, уходящая неделя также была отмечена осенним обострением российской темы в США. Так, в рамках продолжающегося там расследования по вмешательству России в американские выборы, уже было заявлено, что с этой целью Москва использовала не только политическую рекламу в Facebook но и популярную игру Pokemon Go. А в генконсульстве в Сан-Франциско, закрытом американскими властями, наряду с другими российскими дипобъектами, были сняты флаги РФ, что в Москве назвали враждебной акцией. Хотя представитель Госдепа и заверил, что "флаги на бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были спущены при демонстрации должного уважения”, показательно оговорившись, насчет “бывшей“.



Одновременно известный своими антироссийскими настроениями сенатор-республиканец Джон Маккейн совместно с демократом Беном Кардином обвинили президента США Дональда Трампа в затягивании с ужесточением антироссийских санкций, которое ему предписывалось осуществить до 1 октября, в соответствии с принятым Конгрессом в июле санкционным законопроектом против России, Ирана и КНДР.



В данном случае, напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, речь идет не о введении новых санкций, а о реализации принятых ранее. Причем здесь у Белого дома имеется, пусть и ограниченное, некоторое пространство для маневра в том, что касается его отчета по изменению политики России. Вокруг этого вопроса и различных его трактовок, очевидно, и развернется в ближайшее время борьба в Вашингтоне – с перетягиванием каната и использованием разнообразных аргументов и фактов. К сожалению, сегодня российская проблематика в Соединенных Штатах воспринимается чрезвычайно эмоционально. И видимо, в ответ на соответствующие ожидания в Госдепе, в частности, решили снять флаги России в ее генкосульстве, оговорил Кортунов.



С учетом отмеченной им повышенной эмоциональности американских политиков, сегодня, похоже, можно говорить не только об актуальности поведенческой экономики, за исследования в области которой нобелевскую премию по экономике на прошлой неделе присудили американцу Ричарду Талеру. Изученные Талером “последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля при принятии индивидуальных решений”, очевидно, могли бы пригодиться и при анализе поведенческой политики, которая все более утверждается в США и в перспективе, вероятно, могла бы сулить до $1млн еще одному нобелевскому лауреату.



Тогда как сегодняшнее нагнетание санкционного режима, заметил Владимир Евстифеев, не позволяет рублю получить максимальный эффект от едва ли не самых высоких реальных ставок среди сопоставимых развивающихся экономик. При том, что сохраняющиеся риски введения более жестких санкций (в том числе, подразумевающих запрет для американских инвесторов покупать суверенный долг РФ) грозят российской валюте куда более значительным негативом - вне зависимости от уровня локальных ставок и привлекательности высокодоходных активов, резюмировал эксперт.



Наталья Приходко

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