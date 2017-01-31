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«Нефть России», 14.10.17, Москва, 00:04 Нацбанк Украины объявил о запрете на проведение операций с российской валютой, на которой изображены символы Крыма.
Украинским банкам, а также ОАО "Укрпочта" запретили осуществлять операции с банкнотами с изображением Крыма. Данное сообщение было опубликовано пресс-службой украинского ЦБ. Как отмечается, решение вступает в силу с 17 октября 2017 г.
Финансовым учреждениям и почтовой госкомпании Украины запретили принимать или выдавать наличные иностранные банкноты и монеты Центрального банка РФ с изображением Крыма при осуществлении или выплате переводов.
Портал "Вести.Экономика" сообщал о начале выпуска банкнот в 200 и 2 тыс. руб., после того как глава Банка России Эльвира Набиуллина провела их официальную презентацию.
На поступившей в обращение банкноты номиналом в 200 руб. изображены символы Севастополя: на лицевой стороне банкноты размещено изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной стороне – вид на Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический".