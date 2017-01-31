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Украина запретила принимать банкноты России с Крымом

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«Нефть России», 14.10.17, Москва, 00:04    Нацбанк Украины объявил о запрете на проведение операций с российской валютой, на которой изображены символы Крыма.
 
Украинским банкам, а также ОАО "Укрпочта" запретили осуществлять операции с банкнотами с изображением Крыма. Данное сообщение было опубликовано пресс-службой украинского ЦБ. Как отмечается, решение вступает в силу с 17 октября 2017 г.
 
Финансовым учреждениям и почтовой госкомпании Украины запретили принимать или выдавать наличные иностранные банкноты и монеты Центрального банка РФ с изображением Крыма при осуществлении или выплате переводов.
 
Портал "Вести.Экономика" сообщал о начале выпуска банкнот в 200 и 2 тыс. руб., после того как глава Банка России Эльвира Набиуллина провела их официальную презентацию.
 
На поступившей в обращение банкноты номиналом в 200 руб. изображены символы Севастополя: на лицевой стороне банкноты размещено изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной стороне – вид на Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553047/

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Украина запретила принимать банкноты России с Крымом

«Нефть России», 14.10.17, Москва, 00:04   Нацбанк Украины объявил о запрете на проведение операций с российской валютой, на которой изображены символы Крыма.
 
Украинским банкам, а также ОАО "Укрпочта" запретили осуществлять операции с банкнотами с изображением Крыма. Данное сообщение было опубликовано пресс-службой украинского ЦБ. Как отмечается, решение вступает в силу с 17 октября 2017 г.
 
Финансовым учреждениям и почтовой госкомпании Украины запретили принимать или выдавать наличные иностранные банкноты и монеты Центрального банка РФ с изображением Крыма при осуществлении или выплате переводов.
 
Портал "Вести.Экономика" сообщал о начале выпуска банкнот в 200 и 2 тыс. руб., после того как глава Банка России Эльвира Набиуллина провела их официальную презентацию.
 
На поступившей в обращение банкноты номиналом в 200 руб. изображены символы Севастополя: на лицевой стороне банкноты размещено изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной стороне – вид на Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический".

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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