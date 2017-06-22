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Участники "Северного потока" выразили Путину намерение продолжать проект
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«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:24 Участники проекта "Северный поток" выразили намерение продолжать участие в проекте и надежду, что внешние факторы этому не помешают, сообщил журналистам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с деловыми кругами ФРГ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Компании, которые так или иначе задействованы в "Северном потоке" — да, они выражали свое намерение продолжать. И выражали надежду на то, что ничто не помешает: ни внешние факторы, искусственно и неконкурентно навязанные, ни какие-либо другие", — сказал Песков.
Оператором "Северного потока" является компания Nord Stream AG ("Газпром" — 51%, BASF/Wintershall и E.ON — по 15,5%, Gasunie и Engie — по 9%). Мощность газопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, составляет 55 миллиарда кубов газа в год.
Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2" общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.