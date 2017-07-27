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Египет заявил, что не будет присоединяться к соглашению ОПЕК+
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«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:17 Египет не планирует присоединяться к соглашению по сокращению нефтедобычи ОПЕК и ряда других государств (ОПЕК+), пишет агентство Блумберг со ссылкой на премьер-министра страны Шерифа Исмаила.
Египет не присоединится к соглашению ОПЕК+, поскольку страна практически ничего не экспортирует, а основная часть добываемого сырья используется на местных нефтеперерабатывающих заводах, пояснил Исмаил.
"Есть небольшая часть того, что мы экспортируем, и это не заслуживает внимания и не влияет на рынки. Говоря о сокращении поставок, то это касается стран, которые экспортируют миллион или два миллиона баррелей (нефти — ред.)", — заявил премьер-министр.
На прошлой неделе министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино сообщил, что Венесуэла предложила Египту стать участником соглашения ОПЕК+. Дель Пино встретился с министром нефти Египта Тареком аль-Муллой (Tarek El-Molla) в рамках форума "Российская энергетическая неделя" в Москве, который прошел с 3 по 7 октября.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.