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ОПЕК

Египет заявил, что не будет присоединяться к соглашению ОПЕК+

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«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:17     Египет не планирует присоединяться к соглашению по сокращению нефтедобычи ОПЕК и ряда других государств (ОПЕК+), пишет агентство Блумберг со ссылкой на премьер-министра страны Шерифа Исмаила.
 
Египет не присоединится к соглашению ОПЕК+, поскольку страна практически ничего не экспортирует, а основная часть добываемого сырья используется на местных нефтеперерабатывающих заводах, пояснил Исмаил.
 
"Есть небольшая часть того, что мы экспортируем, и это не заслуживает внимания и не влияет на рынки. Говоря о сокращении поставок, то это касается стран, которые экспортируют миллион или два миллиона баррелей (нефти — ред.)", — заявил премьер-министр.
 
На прошлой неделе министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино сообщил, что Венесуэла предложила Египту стать участником соглашения ОПЕК+. Дель Пино встретился с министром нефти Египта Тареком аль-Муллой (Tarek El-Molla) в рамках форума "Российская энергетическая неделя" в Москве, который прошел с 3 по 7 октября.
 
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553042/

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Египет заявил, что не будет присоединяться к соглашению ОПЕК+

«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:17    Египет не планирует присоединяться к соглашению по сокращению нефтедобычи ОПЕК и ряда других государств (ОПЕК+), пишет агентство Блумберг со ссылкой на премьер-министра страны Шерифа Исмаила.
 
Египет не присоединится к соглашению ОПЕК+, поскольку страна практически ничего не экспортирует, а основная часть добываемого сырья используется на местных нефтеперерабатывающих заводах, пояснил Исмаил.
 
"Есть небольшая часть того, что мы экспортируем, и это не заслуживает внимания и не влияет на рынки. Говоря о сокращении поставок, то это касается стран, которые экспортируют миллион или два миллиона баррелей (нефти — ред.)", — заявил премьер-министр.
 
На прошлой неделе министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино сообщил, что Венесуэла предложила Египту стать участником соглашения ОПЕК+. Дель Пино встретился с министром нефти Египта Тареком аль-Муллой (Tarek El-Molla) в рамках форума "Российская энергетическая неделя" в Москве, который прошел с 3 по 7 октября.
 
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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