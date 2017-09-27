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Банк России отказался от евро и перешел на золото
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«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:10 Российский центробанк за последние 10 лет серьезно изменил политику управления золотовалютными резервами страны, в первую очередь это касается сокращения доли евро с 40% до 26% и увеличения объема золота с $8 млрд до $73,6 млрд согласно данным ЦБ.
В I квартале года доля евро в резервах Банка России упала до рекордно низкой отметки 25,7%, хотя доля долларовой части за последние 10 лет оставалась на одном уровне в 40-49%. Всего на конец сентября под управлением ЦБ находилось $424 млрд.
Согласно данным ЦБ вложения в евро за последние кварталы приносило только убытки. За первые три месяца года убытки по евро составили 0,38% при доходе по долларовым активам в 0,54%.
Большая часть закупок золота Банком России пришлась на последние 2 года, но аналитики называют такую стратегию российского ЦБ консервативной, поскольку доля золота в других золотовалютных резервах ЦБ мира оказалась ниже почти в два раза, пишут "Известия".
При этом новый золотой стандарт ЦБ может стать ответом на решения многих ЦБ мира включить печатный станок. Такая политика мировых центробанков за последнее десятилетие привела к тому, что курсы основных резервных валют мира стали непредсказуемыми.