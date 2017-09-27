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Инвестиции, финансы

Банк России отказался от евро и перешел на золото

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«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:10     Российский центробанк за последние 10 лет серьезно изменил политику управления золотовалютными резервами страны, в первую очередь это касается сокращения доли евро с 40% до 26% и увеличения объема золота с $8 млрд до $73,6 млрд согласно данным ЦБ.
 
В I квартале года доля евро в резервах Банка России упала до рекордно низкой отметки 25,7%, хотя доля долларовой части за последние 10 лет оставалась на одном уровне в 40-49%. Всего на конец сентября под управлением ЦБ находилось $424 млрд.
 
Согласно данным ЦБ вложения в евро за последние кварталы приносило только убытки. За первые три месяца года убытки по евро составили 0,38% при доходе по долларовым активам в 0,54%.
 
Большая часть закупок золота Банком России пришлась на последние 2 года, но аналитики называют такую стратегию российского ЦБ консервативной, поскольку доля золота в других золотовалютных резервах ЦБ мира оказалась ниже почти в два раза, пишут "Известия".
 
При этом новый золотой стандарт ЦБ может стать ответом на решения многих ЦБ мира включить печатный станок. Такая политика мировых центробанков за последнее десятилетие привела к тому, что курсы основных резервных валют мира стали непредсказуемыми.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553041/

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Банк России отказался от евро и перешел на золото

«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:10    Российский центробанк за последние 10 лет серьезно изменил политику управления золотовалютными резервами страны, в первую очередь это касается сокращения доли евро с 40% до 26% и увеличения объема золота с $8 млрд до $73,6 млрд согласно данным ЦБ.
 
В I квартале года доля евро в резервах Банка России упала до рекордно низкой отметки 25,7%, хотя доля долларовой части за последние 10 лет оставалась на одном уровне в 40-49%. Всего на конец сентября под управлением ЦБ находилось $424 млрд.
 
Согласно данным ЦБ вложения в евро за последние кварталы приносило только убытки. За первые три месяца года убытки по евро составили 0,38% при доходе по долларовым активам в 0,54%.
 
Большая часть закупок золота Банком России пришлась на последние 2 года, но аналитики называют такую стратегию российского ЦБ консервативной, поскольку доля золота в других золотовалютных резервах ЦБ мира оказалась ниже почти в два раза, пишут "Известия".
 
При этом новый золотой стандарт ЦБ может стать ответом на решения многих ЦБ мира включить печатный станок. Такая политика мировых центробанков за последнее десятилетие привела к тому, что курсы основных резервных валют мира стали непредсказуемыми.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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