«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:02 Сланцевый сектор США сбавляет обороты. Вслед за снижением числа буровых установок снижаться начала и добыча.



Добыча нефти в США за неделю продемонстрировала самое сильное падение с ноября 2015 г., если не считать период после урагана "Харви", который на пару недель вывел из строя почти треть нефтяных мощностей страны.



За минувшую неделю сокращение составило 81 тыс. баррелей. Теперь Америка суммарно добывает 9 млн 480 тыс. баррелей в день. Запасы сырой нефти также сократились почти на 3 млн баррелей, а вот запасы бензина, наоборот, выросли - на 2,5 млн баррелей.

Стоит отметить, что запасы дистиллятов в Штатах сократились почти на 1,5 млн баррелей, при этом суммарные запасы опустились ниже среднего значения за 5 лет.



При этом экспорт дистиллятов взлетел до рекорда.



Напомним, неделей ранее Минэнерго США сообщило о рекордном экспорте нефти и нефтепродуктов из Штатов. Тогда мы писали, что американский экспорт, по мнению экспертов, может привести к серьезным геополитическим сдвигам.



Свидетелями этих сдвигов мы становимся уже сейчас. На минувшей неделе впервые Москву посетила делегация во главе с королем Саудовской Аравии. Многие эксперты связывают этот исторический визит как раз с ростом экспорта нефти из США.



Россия и Саудовская Аравия нужны друг другу, во всяком случае сейчас. И это несмотря на то, что исторически Россия была ближе к Ирану - главному региональному сопернику саудитов. Наблюдатели сходятся во мнении, что цены на нефть - это, по сути, единственное, что на самом деле сближает Россию и Саудовскую Аравию.



Но вернемся к статистике. Рынок нефти отреагировал на вышедшую статистику неоднозначно. Котировки двигались разнонаправленно, а по итогам дня баррель смеси Brent подешевел примерно на полпроцента до $56,5.



Участники рынка негативно восприняли доклад Международного энергетического агентств, где отмечается, что балансировка рынка хотя и происходит, общие запасы все еще на 140 млн баррелей превышают среднее значение за 5 лет.



Более того, несмотря на ожидаемый рост спроса на углеводороды, сокращение излишков в хранилищах в следующем году прекратится, констатирует МЭА.

Вместе с тем, в агентстве отмечают, что в этом году ОПЕК и Россия стали главными бенефициарами сокращения добычи: добывая меньше, они заработали больше.

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