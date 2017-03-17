Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 13 октября 2017 года, пятница , 20:00:24 мск
Нефть, Brent: $56.99 +0,21
Валюта:    57.69 -0,23    68.45 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.73 Мб информации:

  • 536088 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Сланец

Сланцевый сектор сдает позиции

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:02    Сланцевый сектор США сбавляет обороты. Вслед за снижением числа буровых установок снижаться начала и добыча.
 
Добыча нефти в США за неделю продемонстрировала самое сильное падение с ноября 2015 г., если не считать период после урагана "Харви", который на пару недель вывел из строя почти треть нефтяных мощностей страны.
 
За минувшую неделю сокращение составило 81 тыс. баррелей. Теперь Америка суммарно добывает 9 млн 480 тыс. баррелей в день. Запасы сырой нефти также сократились почти на 3 млн баррелей, а вот запасы бензина, наоборот, выросли - на 2,5 млн баррелей.
Стоит отметить, что запасы дистиллятов в Штатах сократились почти на 1,5 млн баррелей, при этом суммарные запасы опустились ниже среднего значения за 5 лет.
 
При этом экспорт дистиллятов взлетел до рекорда.
 
Напомним, неделей ранее Минэнерго США сообщило о рекордном экспорте нефти и нефтепродуктов из Штатов. Тогда мы писали, что американский экспорт, по мнению экспертов, может привести к серьезным геополитическим сдвигам.
 
Свидетелями этих сдвигов мы становимся уже сейчас. На минувшей неделе впервые Москву посетила делегация во главе с королем Саудовской Аравии. Многие эксперты связывают этот исторический визит как раз с ростом экспорта нефти из США.
 
Россия и Саудовская Аравия нужны друг другу, во всяком случае сейчас. И это несмотря на то, что исторически Россия была ближе к Ирану - главному региональному сопернику саудитов. Наблюдатели сходятся во мнении, что цены на нефть - это, по сути, единственное, что на самом деле сближает Россию и Саудовскую Аравию.
 
Но вернемся к статистике. Рынок нефти отреагировал на вышедшую статистику неоднозначно. Котировки двигались разнонаправленно, а по итогам дня баррель смеси Brent подешевел примерно на полпроцента до $56,5.
 
Участники рынка негативно восприняли доклад Международного энергетического агентств, где отмечается, что балансировка рынка хотя и происходит, общие запасы все еще на 140 млн баррелей превышают среднее значение за 5 лет.
 
Более того, несмотря на ожидаемый рост спроса на углеводороды, сокращение излишков в хранилищах в следующем году прекратится, констатирует МЭА.
Вместе с тем, в агентстве отмечают, что в этом году ОПЕК и Россия стали главными бенефициарами сокращения добычи: добывая меньше, они заработали больше.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553040/

Биткоин обновил рекорд. Что вообще происходит?Банк России отказался от евро и перешел на золото
Просмотров: 357
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Сланцевый сектор сдает позиции

«Нефть России», 13.10.17, Москва, 11:02   Сланцевый сектор США сбавляет обороты. Вслед за снижением числа буровых установок снижаться начала и добыча.
 
Добыча нефти в США за неделю продемонстрировала самое сильное падение с ноября 2015 г., если не считать период после урагана "Харви", который на пару недель вывел из строя почти треть нефтяных мощностей страны.
 
За минувшую неделю сокращение составило 81 тыс. баррелей. Теперь Америка суммарно добывает 9 млн 480 тыс. баррелей в день. Запасы сырой нефти также сократились почти на 3 млн баррелей, а вот запасы бензина, наоборот, выросли - на 2,5 млн баррелей.
Стоит отметить, что запасы дистиллятов в Штатах сократились почти на 1,5 млн баррелей, при этом суммарные запасы опустились ниже среднего значения за 5 лет.
 
При этом экспорт дистиллятов взлетел до рекорда.
 
Напомним, неделей ранее Минэнерго США сообщило о рекордном экспорте нефти и нефтепродуктов из Штатов. Тогда мы писали, что американский экспорт, по мнению экспертов, может привести к серьезным геополитическим сдвигам.
 
Свидетелями этих сдвигов мы становимся уже сейчас. На минувшей неделе впервые Москву посетила делегация во главе с королем Саудовской Аравии. Многие эксперты связывают этот исторический визит как раз с ростом экспорта нефти из США.
 
Россия и Саудовская Аравия нужны друг другу, во всяком случае сейчас. И это несмотря на то, что исторически Россия была ближе к Ирану - главному региональному сопернику саудитов. Наблюдатели сходятся во мнении, что цены на нефть - это, по сути, единственное, что на самом деле сближает Россию и Саудовскую Аравию.
 
Но вернемся к статистике. Рынок нефти отреагировал на вышедшую статистику неоднозначно. Котировки двигались разнонаправленно, а по итогам дня баррель смеси Brent подешевел примерно на полпроцента до $56,5.
 
Участники рынка негативно восприняли доклад Международного энергетического агентств, где отмечается, что балансировка рынка хотя и происходит, общие запасы все еще на 140 млн баррелей превышают среднее значение за 5 лет.
 
Более того, несмотря на ожидаемый рост спроса на углеводороды, сокращение излишков в хранилищах в следующем году прекратится, констатирует МЭА.
Вместе с тем, в агентстве отмечают, что в этом году ОПЕК и Россия стали главными бенефициарами сокращения добычи: добывая меньше, они заработали больше.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      