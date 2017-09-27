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Инвестиции, финансы

Биткоин обновил рекорд. Что вообще происходит?

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«Нефть России», 13.10.17, Москва, 10:54    Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки 5 с половиной тысяч долларов. Рынок криптовалют сумел быстро оправиться от удара, полученного от регуляторов примерно месяц назад.
 
Напомним, что Народный банк Китая буквально ошарашил общественность, запретив проведение ICO и закрыв несколько местных бирж. Однако эксперты, которые утверждали, что криптовалюты запретить практически невозможно, судя по всему, оказываются правы.
 
Несмотря на это, за месяц самая популярная цифровая монета - биткоин - подорожала на 60%. Ее капитализация превысила $90 млрд. В пересчете на рубли это более 5 трлн. И тут мы в очередной раз сталкиваемся с явлением, когда ничем не обеспеченный, да еще и виртуальный актив стоит дороже, чем реальный бизнес. Например, Сбербанк - самая дорогая российская компания из тех, чьи акции торгуются на Московской бирже, - оценивается в 4,375 трлн руб.
 
Мы уже неоднократно отмечали, что, несмотря на неоднозначное отношение властей различных стран к криптовалютам, сейчас уже можно сделать вывод, что этот сегмент финансового рынка развивает и может успешно противостоять попыткам ограничения.
 
Чего добились китайцы, запретив криптобиржи и ICO? Они скорее потеряли, так как участники рынка просто перебрались в соседние регионы, где никаких ограничений нет - в Гонконг и Японию. Российский ЦБ также выступал резко против криптовалют, однако после совещания с президентом финансовые власти страны заявили, что создадут для криптовалют и майнинга правовое поле.
 
Это, вероятно, самое верное решение, вопрос только в том, как данная задача будет выполнена. Проблема всех регуляторов заключается в том, что они не очень хорошо понимают, что блокчейн и криптовалюты - это принципиально новая технология и образ мышления участников этой системы тоже другой.
 
Например, отдельные эксперты уже высказались по поводу некоторых предложений Минфина, заявив, что закон в некоторых вопросах просто не будет работать. Впрочем, насколько нам известно, ЦБ, Минфин и рабочие группы ведут активное консультирование с представителями криптосообщества, а значит вероятность, что будут приняты правильные решения, есть.
 
Самое главное, чтобы законопроект способствовал развитию и прозрачности, а не блокировке.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553039/

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Биткоин обновил рекорд. Что вообще происходит?

«Нефть России», 13.10.17, Москва, 10:54   Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки 5 с половиной тысяч долларов. Рынок криптовалют сумел быстро оправиться от удара, полученного от регуляторов примерно месяц назад.
 
Напомним, что Народный банк Китая буквально ошарашил общественность, запретив проведение ICO и закрыв несколько местных бирж. Однако эксперты, которые утверждали, что криптовалюты запретить практически невозможно, судя по всему, оказываются правы.
 
Несмотря на это, за месяц самая популярная цифровая монета - биткоин - подорожала на 60%. Ее капитализация превысила $90 млрд. В пересчете на рубли это более 5 трлн. И тут мы в очередной раз сталкиваемся с явлением, когда ничем не обеспеченный, да еще и виртуальный актив стоит дороже, чем реальный бизнес. Например, Сбербанк - самая дорогая российская компания из тех, чьи акции торгуются на Московской бирже, - оценивается в 4,375 трлн руб.
 
Мы уже неоднократно отмечали, что, несмотря на неоднозначное отношение властей различных стран к криптовалютам, сейчас уже можно сделать вывод, что этот сегмент финансового рынка развивает и может успешно противостоять попыткам ограничения.
 
Чего добились китайцы, запретив криптобиржи и ICO? Они скорее потеряли, так как участники рынка просто перебрались в соседние регионы, где никаких ограничений нет - в Гонконг и Японию. Российский ЦБ также выступал резко против криптовалют, однако после совещания с президентом финансовые власти страны заявили, что создадут для криптовалют и майнинга правовое поле.
 
Это, вероятно, самое верное решение, вопрос только в том, как данная задача будет выполнена. Проблема всех регуляторов заключается в том, что они не очень хорошо понимают, что блокчейн и криптовалюты - это принципиально новая технология и образ мышления участников этой системы тоже другой.
 
Например, отдельные эксперты уже высказались по поводу некоторых предложений Минфина, заявив, что закон в некоторых вопросах просто не будет работать. Впрочем, насколько нам известно, ЦБ, Минфин и рабочие группы ведут активное консультирование с представителями криптосообщества, а значит вероятность, что будут приняты правильные решения, есть.
 
Самое главное, чтобы законопроект способствовал развитию и прозрачности, а не блокировке.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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