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«Нефть России», 13.10.17, Москва, 10:54 Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки 5 с половиной тысяч долларов. Рынок криптовалют сумел быстро оправиться от удара, полученного от регуляторов примерно месяц назад.
Напомним, что Народный банк Китая буквально ошарашил общественность, запретив проведение ICO и закрыв несколько местных бирж. Однако эксперты, которые утверждали, что криптовалюты запретить практически невозможно, судя по всему, оказываются правы.
Несмотря на это, за месяц самая популярная цифровая монета - биткоин - подорожала на 60%. Ее капитализация превысила $90 млрд. В пересчете на рубли это более 5 трлн. И тут мы в очередной раз сталкиваемся с явлением, когда ничем не обеспеченный, да еще и виртуальный актив стоит дороже, чем реальный бизнес. Например, Сбербанк - самая дорогая российская компания из тех, чьи акции торгуются на Московской бирже, - оценивается в 4,375 трлн руб.
Мы уже неоднократно отмечали, что, несмотря на неоднозначное отношение властей различных стран к криптовалютам, сейчас уже можно сделать вывод, что этот сегмент финансового рынка развивает и может успешно противостоять попыткам ограничения.
Чего добились китайцы, запретив криптобиржи и ICO? Они скорее потеряли, так как участники рынка просто перебрались в соседние регионы, где никаких ограничений нет - в Гонконг и Японию. Российский ЦБ также выступал резко против криптовалют, однако после совещания с президентом финансовые власти страны заявили, что создадут для криптовалют и майнинга правовое поле.
Это, вероятно, самое верное решение, вопрос только в том, как данная задача будет выполнена. Проблема всех регуляторов заключается в том, что они не очень хорошо понимают, что блокчейн и криптовалюты - это принципиально новая технология и образ мышления участников этой системы тоже другой.
Например, отдельные эксперты уже высказались по поводу некоторых предложений Минфина, заявив, что закон в некоторых вопросах просто не будет работать. Впрочем, насколько нам известно, ЦБ, Минфин и рабочие группы ведут активное консультирование с представителями криптосообщества, а значит вероятность, что будут приняты правильные решения, есть.
Самое главное, чтобы законопроект способствовал развитию и прозрачности, а не блокировке.