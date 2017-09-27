«Нефть России», 13.10.17, Москва, 10:54 Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки 5 с половиной тысяч долларов. Рынок криптовалют сумел быстро оправиться от удара, полученного от регуляторов примерно месяц назад.



Напомним, что Народный банк Китая буквально ошарашил общественность, запретив проведение ICO и закрыв несколько местных бирж. Однако эксперты, которые утверждали, что криптовалюты запретить практически невозможно, судя по всему, оказываются правы.



Несмотря на это, за месяц самая популярная цифровая монета - биткоин - подорожала на 60%. Ее капитализация превысила $90 млрд. В пересчете на рубли это более 5 трлн. И тут мы в очередной раз сталкиваемся с явлением, когда ничем не обеспеченный, да еще и виртуальный актив стоит дороже, чем реальный бизнес. Например, Сбербанк - самая дорогая российская компания из тех, чьи акции торгуются на Московской бирже, - оценивается в 4,375 трлн руб.



Мы уже неоднократно отмечали, что, несмотря на неоднозначное отношение властей различных стран к криптовалютам, сейчас уже можно сделать вывод, что этот сегмент финансового рынка развивает и может успешно противостоять попыткам ограничения.



Чего добились китайцы, запретив криптобиржи и ICO? Они скорее потеряли, так как участники рынка просто перебрались в соседние регионы, где никаких ограничений нет - в Гонконг и Японию. Российский ЦБ также выступал резко против криптовалют, однако после совещания с президентом финансовые власти страны заявили, что создадут для криптовалют и майнинга правовое поле.



Это, вероятно, самое верное решение, вопрос только в том, как данная задача будет выполнена. Проблема всех регуляторов заключается в том, что они не очень хорошо понимают, что блокчейн и криптовалюты - это принципиально новая технология и образ мышления участников этой системы тоже другой.



Например, отдельные эксперты уже высказались по поводу некоторых предложений Минфина, заявив, что закон в некоторых вопросах просто не будет работать. Впрочем, насколько нам известно, ЦБ, Минфин и рабочие группы ведут активное консультирование с представителями криптосообщества, а значит вероятность, что будут приняты правильные решения, есть.



Самое главное, чтобы законопроект способствовал развитию и прозрачности, а не блокировке.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553039/ Источник: Вести ← РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет Сланцевый сектор сдает позиции → Новости net.finam.ru