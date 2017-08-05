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Санкции

РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет

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«Нефть России», 12.10.17, Москва, 16:15    Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что антироссийские санкции останутся в силе в ближайшие десять лет. На это рассчитан стратегический план его компании
 
В интервью газете Financial Times бизнесмен, занимающий в списке Forbes шестое место среди богатейших людей России ($14,5 млрд), предположил, что российским нефтегазовым компаниям нужно быть готовыми к тому, что западные санкции будут продолжаться еще много лет. «Наша нынешняя стратегия предполагает, что ближайшие десять лет санкционный режим останется в силе», — сказал Вагит Алекперов.
 
«Я не рассчитываю на то, что в ближайшие годы санкции будут сняты. А когда это произойдет, то это будет длительный и очень сложный процесс», — предположил топ-менеджер.
 
Глава ЛУКОЙЛа рассказал, что три года назад, когда события на Украине еще только начинались, он общался в Вашингтоне с чиновником, который отвечал в американской администрации за санкции. «Он мне сказал, что если Россия сделает это и это, США сделают то и то. Тогда я ему ответил: «Моя страна никогда не оставит вас без работы».
 
Алекперов также заявил, что не желает возвращения цен на нефть к отметке в $100 за барр., поскольку это станет серьезной проблемой для отрасли. «Мы хотим, чтобы цены предсказуемо держались на уровне $55–60 за барр. хотя бы следующие десять лет. Тогда и производители, и потребители будут счастливы», — добавил он.
 
В середине мая о неверии в снятие санкций в ближайшие три года в интервью американскому телеканалу CNBC заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. Это в какой-то мере тупик», — пояснил он.
 
Первые санкции были введены против российских чиновников и бизнесменов в начале 2014 года, после присоединения Крыма к России. Позже появились и секторальные санкции, под действие которых подпали многие российские компании. Поводом для них стало невыполнение в том числе минских соглашений.
 
Очередной пакет санкций был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Он подразумевает ужесточение мер в отношении российских нефтегазовых компаний — сокращение срока кредитования «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКа и «Транснефти» с 90 до 60 дней. В изначальной версии предлагалось сократить этот срок до 30 дней.
 
Кроме того, существенное изменение касается ограничений на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководных месторождениях, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До этого закона компании из США не могли поставлять товары, услуги или технологии для таких проектов, если их ведут «Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» или ЛУКОЙЛ. Теперь под запрет могут подпасть и проекты, в которых одна из пяти указанных российских компаний владеет долей от 33%.
Автор: Артем Филипенок.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553032/

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12.10.17 · РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет
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РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет

«Нефть России», 12.10.17, Москва, 16:15   Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что антироссийские санкции останутся в силе в ближайшие десять лет. На это рассчитан стратегический план его компании
 
В интервью газете Financial Times бизнесмен, занимающий в списке Forbes шестое место среди богатейших людей России ($14,5 млрд), предположил, что российским нефтегазовым компаниям нужно быть готовыми к тому, что западные санкции будут продолжаться еще много лет. «Наша нынешняя стратегия предполагает, что ближайшие десять лет санкционный режим останется в силе», — сказал Вагит Алекперов.
 
«Я не рассчитываю на то, что в ближайшие годы санкции будут сняты. А когда это произойдет, то это будет длительный и очень сложный процесс», — предположил топ-менеджер.
 
Глава ЛУКОЙЛа рассказал, что три года назад, когда события на Украине еще только начинались, он общался в Вашингтоне с чиновником, который отвечал в американской администрации за санкции. «Он мне сказал, что если Россия сделает это и это, США сделают то и то. Тогда я ему ответил: «Моя страна никогда не оставит вас без работы».
 
Алекперов также заявил, что не желает возвращения цен на нефть к отметке в $100 за барр., поскольку это станет серьезной проблемой для отрасли. «Мы хотим, чтобы цены предсказуемо держались на уровне $55–60 за барр. хотя бы следующие десять лет. Тогда и производители, и потребители будут счастливы», — добавил он.
 
В середине мая о неверии в снятие санкций в ближайшие три года в интервью американскому телеканалу CNBC заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. Это в какой-то мере тупик», — пояснил он.
 
Первые санкции были введены против российских чиновников и бизнесменов в начале 2014 года, после присоединения Крыма к России. Позже появились и секторальные санкции, под действие которых подпали многие российские компании. Поводом для них стало невыполнение в том числе минских соглашений.
 
Очередной пакет санкций был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Он подразумевает ужесточение мер в отношении российских нефтегазовых компаний — сокращение срока кредитования «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКа и «Транснефти» с 90 до 60 дней. В изначальной версии предлагалось сократить этот срок до 30 дней.
 
Кроме того, существенное изменение касается ограничений на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководных месторождениях, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До этого закона компании из США не могли поставлять товары, услуги или технологии для таких проектов, если их ведут «Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» или ЛУКОЙЛ. Теперь под запрет могут подпасть и проекты, в которых одна из пяти указанных российских компаний владеет долей от 33%.
Автор: Артем Филипенок.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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