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Госдума отклонила ряд законопроектов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
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«Нефть России», 12.10.17, Москва, 15:10 Госдума отклонила в первом чтении четыре законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы подоходного налога.
Законопроекты были подготовлены оппозиционными фракциями - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией". Документы были рассмотрены как приоритетные законопроекты фракций в соответствии с поправками в регламент Госдумы, ранее одобренные нижней палатой парламента.
В КПРФ нашли 4 трлн
Согласно законопроекту КПРФ, при ежемесячном доходе менее 400 тыс. руб. предлагалось сохранить ставку налога на уровне 13%, при ежемесячном доходе от 400 тыс. до 1 млн рублей - 30%, при ежемесячном доходе свыше 1 млн рублей - предлагалось повысить ставку налога до 50%.
"Это не много, это нормально. Во Франции 60% налог. В Швеции - 26%, в США - 28%. Если мы примем наш закон, то страна получит 4 трлн 750 млрд рублей, это как раз заткнет все дыры бюджета", - сказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ).
Разрыв между богатыми и бедными
Согласно законопроекту ЛДПР, при годовом доходе до 180 тыс. рублей ставка налога устанавливается в размере 0%, от 180 тыс. до 2,4 млн руб. годового дохода - ставка налога 13%, при годовом доходе от 2,4 млн рублей до 100 млн рублей - налог должен составить 288,6 тыс. руб. + 30%, при доходе от 100 млн руб. годового дохода налог должен составить 29 млн 568,6 тыс. рублей + 70% .
"Сегодня 10% наиболее обеспеченных граждан РФ в 16 раз богаче наименее обеспеченных. Такой разрыв превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН. Если учитывать скрытые доходы, незаконное предпринимательство, коррупционное вымогательство, разрыв может достигать 40 раз", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
"Тех, кто подлежит налогообложению в 70%, их всего 23 тыс. по России, мы их все знаем", - отметил выступивший от ЛДПР депутат Сергей Катасонов. По подсчетам ЛДПР, принятие законопроекта принесло бы в консолидированный бюджет РФ 2,05 трлн рублей.
За социальную справедливость
Фракция "Справедливая Россия" подготовила два законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ. Согласно первому, автором которого является депутат Олег Нилов, по доходам до 5 млн рублей в год и доходам, в отношении которых могут быть применены профессиональные и имущественные налоговые вычеты, ставка налога сохраняется на уровне 13%, по доходам от 5 млн до 50 млн рублей в год ставка налога вырастет до 18%, по доходам от 50 млн до 500 млн рублей в год ставка налога составит 23%, по доходам свыше 500 млн рублей в год - 28%.
"Необходимость выравнивания доходов граждан, сокращения разрыва в доходах между самыми высоко- и самыми низкооплачиваемыми категориями работающих лиц, мировая практика социальной справедливости и мировая практика налогообложения доходов физлиц однозначно говорят в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект другого "справоросса" Валерия Гартунга предусматривает сохранение ставки в 13% для доходов до 24 млн рублей в год, для доходов от 24 млн до 100 млн рублей в год предлагается ставка в 25%, от 100 млн до 200 млн рублей в год - 35%, для доходов свыше 200 млн рублей в год - 50%.
Фракция "Единая Россия" выступила против всех законопроектов. Как подчеркнул первый замруководителя фракции Андрей Исаев, дифференциация шкалы НДФЛ создаст очереди в налоговую инспекцию. "Подоходный налог - это один из элементов налоговой политики. Бессмысленно реформировать один элемент, не понимая того, как в целом пытаемся выстроить эту налоговую политику. Поэтому я считаю, в 2018 году мы должны обсудить все возможности, обсудить все плюсы и минусы, в том числе шкалы прогрессивного налога, но сейчас в том виде, в котором предложили наши коллеги из оппозиционных фракций, мы поддерживать данный проект не будем, потому что понимаем, что пользу людям он особой не принесет", - заключил депутат.