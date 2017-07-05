Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 13 октября 2017 года, пятница , 08:01:21 мск
Нефть, Brent: $56.78 +0,17
Валюта:    57.92 -0,15    68.5 +0,14
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.71 Мб информации:

  • 536075 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Налоги

Госдума отклонила ряд законопроектов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 12.10.17, Москва, 15:10    Госдума отклонила в первом чтении четыре законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы подоходного налога.
 
Законопроекты были подготовлены оппозиционными фракциями - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией". Документы были рассмотрены как приоритетные законопроекты фракций в соответствии с поправками в регламент Госдумы, ранее одобренные нижней палатой парламента.
 
В КПРФ нашли 4 трлн
 
Согласно законопроекту КПРФ, при ежемесячном доходе менее 400 тыс. руб. предлагалось сохранить ставку налога на уровне 13%, при ежемесячном доходе от 400 тыс. до 1 млн рублей - 30%, при ежемесячном доходе свыше 1 млн рублей - предлагалось повысить ставку налога до 50%.
 
"Это не много, это нормально. Во Франции 60% налог. В Швеции - 26%, в США - 28%. Если мы примем наш закон, то страна получит 4 трлн 750 млрд рублей, это как раз заткнет все дыры бюджета", - сказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ).
 
Разрыв между богатыми и бедными
 
Согласно законопроекту ЛДПР, при годовом доходе до 180 тыс. рублей ставка налога устанавливается в размере 0%, от 180 тыс. до 2,4 млн руб. годового дохода - ставка налога 13%, при годовом доходе от 2,4 млн рублей до 100 млн рублей - налог должен составить 288,6 тыс. руб. + 30%, при доходе от 100 млн руб. годового дохода налог должен составить 29 млн 568,6 тыс. рублей + 70% .
 
"Сегодня 10% наиболее обеспеченных граждан РФ в 16 раз богаче наименее обеспеченных. Такой разрыв превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН. Если учитывать скрытые доходы, незаконное предпринимательство, коррупционное вымогательство, разрыв может достигать 40 раз", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
 
"Тех, кто подлежит налогообложению в 70%, их всего 23 тыс. по России, мы их все знаем", - отметил выступивший от ЛДПР депутат Сергей Катасонов. По подсчетам ЛДПР, принятие законопроекта принесло бы в консолидированный бюджет РФ 2,05 трлн рублей.
 
За социальную справедливость
 
Фракция "Справедливая Россия" подготовила два законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ. Согласно первому, автором которого является депутат Олег Нилов, по доходам до 5 млн рублей в год и доходам, в отношении которых могут быть применены профессиональные и имущественные налоговые вычеты, ставка налога сохраняется на уровне 13%, по доходам от 5 млн до 50 млн рублей в год ставка налога вырастет до 18%, по доходам от 50 млн до 500 млн рублей в год ставка налога составит 23%, по доходам свыше 500 млн рублей в год - 28%.
 
"Необходимость выравнивания доходов граждан, сокращения разрыва в доходах между самыми высоко- и самыми низкооплачиваемыми категориями работающих лиц, мировая практика социальной справедливости и мировая практика налогообложения доходов физлиц однозначно говорят в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
 
Законопроект другого "справоросса" Валерия Гартунга предусматривает сохранение ставки в 13% для доходов до 24 млн рублей в год, для доходов от 24 млн до 100 млн рублей в год предлагается ставка в 25%, от 100 млн до 200 млн рублей в год - 35%, для доходов свыше 200 млн рублей в год - 50%.
 
Фракция "Единая Россия" выступила против всех законопроектов. Как подчеркнул первый замруководителя фракции Андрей Исаев, дифференциация шкалы НДФЛ создаст очереди в налоговую инспекцию. "Подоходный налог - это один из элементов налоговой политики. Бессмысленно реформировать один элемент, не понимая того, как в целом пытаемся выстроить эту налоговую политику. Поэтому я считаю, в 2018 году мы должны обсудить все возможности, обсудить все плюсы и минусы, в том числе шкалы прогрессивного налога, но сейчас в том виде, в котором предложили наши коллеги из оппозиционных фракций, мы поддерживать данный проект не будем, потому что понимаем, что пользу людям он особой не принесет", - заключил депутат.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553031/

Как нефть переживет осень?РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет
Просмотров: 367
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Штатам грозит экономическая рецессия
Выставки:
Новости
Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
12.10.17 · РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет
12.10.17 · Госдума отклонила ряд законопроектов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
12.10.17 · Как нефть переживет осень?
12.10.17 · Кудрин: бюджетное правило повысит налоги в России
12.10.17 · Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение
12.10.17 · Росстат: недельная инфляция 5-ю неделю на нуле
12.10.17 · Хороший, плохой, злой: 3 сценария мировой экономики
11.10.17 · СМИ: "Нафтогаз" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме
11.10.17 · Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
11.10.17 · ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть
11.10.17 · Биткоин снова стоит $4900. Несмотря ни на что
11.10.17 · ЦБ начнет покупать золото на Московской бирже
11.10.17 · Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну
11.10.17 · Арбитраж Стокгольма завершил слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом"
11.10.17 · YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам -конструктивистам

 Все новости за сегодня
 Все новости за 12.10.17
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Госдума отклонила ряд законопроектов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

«Нефть России», 12.10.17, Москва, 15:10   Госдума отклонила в первом чтении четыре законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы подоходного налога.
 
Законопроекты были подготовлены оппозиционными фракциями - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией". Документы были рассмотрены как приоритетные законопроекты фракций в соответствии с поправками в регламент Госдумы, ранее одобренные нижней палатой парламента.
 
В КПРФ нашли 4 трлн
 
Согласно законопроекту КПРФ, при ежемесячном доходе менее 400 тыс. руб. предлагалось сохранить ставку налога на уровне 13%, при ежемесячном доходе от 400 тыс. до 1 млн рублей - 30%, при ежемесячном доходе свыше 1 млн рублей - предлагалось повысить ставку налога до 50%.
 
"Это не много, это нормально. Во Франции 60% налог. В Швеции - 26%, в США - 28%. Если мы примем наш закон, то страна получит 4 трлн 750 млрд рублей, это как раз заткнет все дыры бюджета", - сказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ).
 
Разрыв между богатыми и бедными
 
Согласно законопроекту ЛДПР, при годовом доходе до 180 тыс. рублей ставка налога устанавливается в размере 0%, от 180 тыс. до 2,4 млн руб. годового дохода - ставка налога 13%, при годовом доходе от 2,4 млн рублей до 100 млн рублей - налог должен составить 288,6 тыс. руб. + 30%, при доходе от 100 млн руб. годового дохода налог должен составить 29 млн 568,6 тыс. рублей + 70% .
 
"Сегодня 10% наиболее обеспеченных граждан РФ в 16 раз богаче наименее обеспеченных. Такой разрыв превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН. Если учитывать скрытые доходы, незаконное предпринимательство, коррупционное вымогательство, разрыв может достигать 40 раз", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
 
"Тех, кто подлежит налогообложению в 70%, их всего 23 тыс. по России, мы их все знаем", - отметил выступивший от ЛДПР депутат Сергей Катасонов. По подсчетам ЛДПР, принятие законопроекта принесло бы в консолидированный бюджет РФ 2,05 трлн рублей.
 
За социальную справедливость
 
Фракция "Справедливая Россия" подготовила два законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ. Согласно первому, автором которого является депутат Олег Нилов, по доходам до 5 млн рублей в год и доходам, в отношении которых могут быть применены профессиональные и имущественные налоговые вычеты, ставка налога сохраняется на уровне 13%, по доходам от 5 млн до 50 млн рублей в год ставка налога вырастет до 18%, по доходам от 50 млн до 500 млн рублей в год ставка налога составит 23%, по доходам свыше 500 млн рублей в год - 28%.
 
"Необходимость выравнивания доходов граждан, сокращения разрыва в доходах между самыми высоко- и самыми низкооплачиваемыми категориями работающих лиц, мировая практика социальной справедливости и мировая практика налогообложения доходов физлиц однозначно говорят в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
 
Законопроект другого "справоросса" Валерия Гартунга предусматривает сохранение ставки в 13% для доходов до 24 млн рублей в год, для доходов от 24 млн до 100 млн рублей в год предлагается ставка в 25%, от 100 млн до 200 млн рублей в год - 35%, для доходов свыше 200 млн рублей в год - 50%.
 
Фракция "Единая Россия" выступила против всех законопроектов. Как подчеркнул первый замруководителя фракции Андрей Исаев, дифференциация шкалы НДФЛ создаст очереди в налоговую инспекцию. "Подоходный налог - это один из элементов налоговой политики. Бессмысленно реформировать один элемент, не понимая того, как в целом пытаемся выстроить эту налоговую политику. Поэтому я считаю, в 2018 году мы должны обсудить все возможности, обсудить все плюсы и минусы, в том числе шкалы прогрессивного налога, но сейчас в том виде, в котором предложили наши коллеги из оппозиционных фракций, мы поддерживать данный проект не будем, потому что понимаем, что пользу людям он особой не принесет", - заключил депутат.
 

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      