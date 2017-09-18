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Как нефть переживет осень?

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«Нефть России», 12.10.17, Москва, 11:33    Цены на нефть стабилизировались в районе $56,5. Инвесторы пытаются определиться с дальнейшим направлением на фоне поступающих противоречивых данных.
 
Под конец сессии поводом для снижения котировок стали данные по запасам от Американского института нефти. Вопреки ожиданиям коммерческие запасы нефти выросли сразу на 3 млн баррелей, а запасы в хранилище в Кушинге, куда доставляют нефти для поставок по фьючерсным контрактам, продемонстрировали рост уже седьмую неделю подряд.
 
А вот запасы бензина, наоборот, снизились более чем на полтора миллиона баррелей. В целом последствия ураганов сходят на нет, и сейчас мы видим более или менее чистую картину. Эксперты отмечают, осень - традиционно не самое лучшее время для рынка нефти. Обычно котировки в этот период находятся под давлением, в том числе из-за слабого спроса. Возможно, именно это и является причиной роста запасов углеводородов.
 
Впрочем, сегодня выйдут уже официальные данные от Минэнерго США. Возможно, они будут отличаться.
 
Не добавили рынку оптимизма и цифры от ОПЕК. Согласно докладу организации в сентябре участники соглашения по ограничению добычи выполнили свои обязательства на 99%, однако добыча все же оказалась выше, чем в августе, на 88,5 тыс. баррелей в день.
 
По сравнению с октябрем прошлого года одиннадцать стран ОПЕК снизили добычу суммарно на 1 млн 256 тыс баррелей в сутки, хотя соглашение предусматривает сокращение на 1 млн 266 тыс. Россия, которая также участвует в сделке, за год сократила добычу на 385 тыс. баррелей. То есть даже перевыполнила взятые на себя обязательства.
 
Вообще, стоит отметить, что рынок нефти, судя по динамике, несильно волнуют вопросы спроса, предложения, уровня запасов и так далее.
 
Мы снова видим корреляцию с курсом доллара: если американская валюта слабеет, цены барреля демонстрируют тенденцию к росту, если укрепляется, то нефть находится под давлением.
 
Стоит отметить, что чистая длинная позиция спекулянтов по нефти сейчас находится на экстремально уровне, а это, как показывает практика, не слишком хороший сигнал для рынка. Обычно, когда игроки стоят в одну сторону, это заканчивается разворотом.
 
ОПЕК призывает нефтяников в США ограничить добычу
 

 
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал американских производителей сланцевой нефти помочь поддержать планы по ограничению мировых поставок нефти. Он предупредил, что в следующем году могут потребоваться беспрецедентные меры, чтобы сбалансировать нефтяной рынок, сообщает CNBC.
 
"Мы призываем наших друзей в сланцевых бассейнах Северной Америки взять на себя эту общую ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает, как один из ключевых уроков, извлеченных из нынешнего уникального цикла поставок", - сказал Баркиндо.
 
По данным Reuters, североамериканские сланцевые буровые установки способствовали росту производства почти на 10% в США в этом году, несмотря на то что ОПЕК и некоторые другие производители, включая Россию, сократили поставки, чтобы поддержать цены.
 
Выступая на Индийском энергетическом форуме в Нью-Дели, Баркиндо отметил, что США и ОПЕК договорились о том, что они должны найти совместное решение для обеспечения стабильности на нефтяном рынке.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553029/

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Как нефть переживет осень?

«Нефть России», 12.10.17, Москва, 11:33   Цены на нефть стабилизировались в районе $56,5. Инвесторы пытаются определиться с дальнейшим направлением на фоне поступающих противоречивых данных.
 
Под конец сессии поводом для снижения котировок стали данные по запасам от Американского института нефти. Вопреки ожиданиям коммерческие запасы нефти выросли сразу на 3 млн баррелей, а запасы в хранилище в Кушинге, куда доставляют нефти для поставок по фьючерсным контрактам, продемонстрировали рост уже седьмую неделю подряд.
 
А вот запасы бензина, наоборот, снизились более чем на полтора миллиона баррелей. В целом последствия ураганов сходят на нет, и сейчас мы видим более или менее чистую картину. Эксперты отмечают, осень - традиционно не самое лучшее время для рынка нефти. Обычно котировки в этот период находятся под давлением, в том числе из-за слабого спроса. Возможно, именно это и является причиной роста запасов углеводородов.
 
Впрочем, сегодня выйдут уже официальные данные от Минэнерго США. Возможно, они будут отличаться.
 
Не добавили рынку оптимизма и цифры от ОПЕК. Согласно докладу организации в сентябре участники соглашения по ограничению добычи выполнили свои обязательства на 99%, однако добыча все же оказалась выше, чем в августе, на 88,5 тыс. баррелей в день.
 
По сравнению с октябрем прошлого года одиннадцать стран ОПЕК снизили добычу суммарно на 1 млн 256 тыс баррелей в сутки, хотя соглашение предусматривает сокращение на 1 млн 266 тыс. Россия, которая также участвует в сделке, за год сократила добычу на 385 тыс. баррелей. То есть даже перевыполнила взятые на себя обязательства.
 
Вообще, стоит отметить, что рынок нефти, судя по динамике, несильно волнуют вопросы спроса, предложения, уровня запасов и так далее.
 
Мы снова видим корреляцию с курсом доллара: если американская валюта слабеет, цены барреля демонстрируют тенденцию к росту, если укрепляется, то нефть находится под давлением.
 
Стоит отметить, что чистая длинная позиция спекулянтов по нефти сейчас находится на экстремально уровне, а это, как показывает практика, не слишком хороший сигнал для рынка. Обычно, когда игроки стоят в одну сторону, это заканчивается разворотом.
 
ОПЕК призывает нефтяников в США ограничить добычу
 

 
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал американских производителей сланцевой нефти помочь поддержать планы по ограничению мировых поставок нефти. Он предупредил, что в следующем году могут потребоваться беспрецедентные меры, чтобы сбалансировать нефтяной рынок, сообщает CNBC.
 
"Мы призываем наших друзей в сланцевых бассейнах Северной Америки взять на себя эту общую ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает, как один из ключевых уроков, извлеченных из нынешнего уникального цикла поставок", - сказал Баркиндо.
 
По данным Reuters, североамериканские сланцевые буровые установки способствовали росту производства почти на 10% в США в этом году, несмотря на то что ОПЕК и некоторые другие производители, включая Россию, сократили поставки, чтобы поддержать цены.
 
Выступая на Индийском энергетическом форуме в Нью-Дели, Баркиндо отметил, что США и ОПЕК договорились о том, что они должны найти совместное решение для обеспечения стабильности на нефтяном рынке.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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