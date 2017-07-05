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Кудрин: бюджетное правило повысит налоги в России
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«Нефть России», 12.10.17, Москва, 11:21 Цена нефти в $40 за баррель, взятая для отсечения сверхдоходов в бюджетном правиле, потребует повышения налогов в РФ, заявил экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин.
"Я считаю, что цена отсечения жесткая. Я думаю, что она могла быть $45, что вполне рационально. Мы бы избежали чрезмерной жесткости расходов, особенно важных для раскрутки нового роста. В свое время в середине нулевых я оценивал долгосрочную цену на нефть в $50, сегодня это чуть больше. Сегодня эта цена могла бы быть ниже - $45, но $40 - жесткий вариант", - подчеркнул Кудрин.
"Учитывая то обстоятельство, что я и многие другие предлагаем, чтобы налоговая нагрузка не росла, считаю, что смягчение бюджетного правила является неплохим, частично компенсирующим шагом. Получается, у нас выбор: или повышение налогов - или смягчение бюджетного правила. Я считаю, что лучше смягчение бюджетного правила, при этом нам все равно сокращения не избежать", - отметил он.
Президент России Владимир Путин в июле 2017 г. подписал закон о поправках в Бюджетный кодекс, в т. ч. о бюджетном правиле.
Планка отсечения по цене на нефть Urals в обновленном бюджетном правиле устанавливается на уровне $40 за баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены выше этой планки, будут направляться в резервы.
Закон определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание гоcдолга.
Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 г. и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 г.
Закон также предусматривает объединение суверенных фондов РФ на базе ФНБ. Если общий объем средств в объединенном фонде превысит 5% ВВП, его использование предлагается ограничить объемом выпадающих нефтегазовых доходов. Если общий объем средств составит меньше 5%, то объем использования будет ограничен 1% ВВП.
Законом предусматривается, что средства Резервного фонда зачисляются в ФНБ (объединенный фонд) не позднее 1 февраля 2018 г. Минфин будет ежемесячно публиковать сведения о величине активов ФНБ на начало отчетного месяца, зачислении средств в указанный фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце.