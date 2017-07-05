«Нефть России», 12.10.17, Москва, 11:21 Цена нефти в $40 за баррель, взятая для отсечения сверхдоходов в бюджетном правиле, потребует повышения налогов в РФ, заявил экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин.



"Я считаю, что цена отсечения жесткая. Я думаю, что она могла быть $45, что вполне рационально. Мы бы избежали чрезмерной жесткости расходов, особенно важных для раскрутки нового роста. В свое время в середине нулевых я оценивал долгосрочную цену на нефть в $50, сегодня это чуть больше. Сегодня эта цена могла бы быть ниже - $45, но $40 - жесткий вариант", - подчеркнул Кудрин.



"Учитывая то обстоятельство, что я и многие другие предлагаем, чтобы налоговая нагрузка не росла, считаю, что смягчение бюджетного правила является неплохим, частично компенсирующим шагом. Получается, у нас выбор: или повышение налогов - или смягчение бюджетного правила. Я считаю, что лучше смягчение бюджетного правила, при этом нам все равно сокращения не избежать", - отметил он.



Президент России Владимир Путин в июле 2017 г. подписал закон о поправках в Бюджетный кодекс, в т. ч. о бюджетном правиле.



Планка отсечения по цене на нефть Urals в обновленном бюджетном правиле устанавливается на уровне $40 за баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены выше этой планки, будут направляться в резервы.



Закон определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание гоcдолга.



Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 г. и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 г.



Закон также предусматривает объединение суверенных фондов РФ на базе ФНБ. Если общий объем средств в объединенном фонде превысит 5% ВВП, его использование предлагается ограничить объемом выпадающих нефтегазовых доходов. Если общий объем средств составит меньше 5%, то объем использования будет ограничен 1% ВВП.



Законом предусматривается, что средства Резервного фонда зачисляются в ФНБ (объединенный фонд) не позднее 1 февраля 2018 г. Минфин будет ежемесячно публиковать сведения о величине активов ФНБ на начало отчетного месяца, зачислении средств в указанный фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553028/ Источник: Вести ← Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение Как нефть переживет осень? → Новости net.finam.ru