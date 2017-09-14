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Росстат: недельная инфляция 5-ю неделю на нуле
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«Нефть России», 12.10.17, Москва, 08:10 Недельная инфляция в России - с 3 по 9 октября - пятую неделю подряд сохранилась на нулевом уровне, сообщил Росстат в среду. Рост цен с начала года по 9 октября сохраняется на уровне 1,7%.
"За период с 3 по 9 октября 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала октября – 100,0%, с начала года – 101,7% (октябрь 2016г.: в целом за месяц – 100,4%, с начала года – 104,5%)", - сообщается в сводке Росстата.
За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 2,4%, консервы мясные, масло сливочное, молоко, рис, соль и конфеты шоколадные – на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,8%, крупу гречневую – на 0,7%, свинину, куры, маргарин и муку – на 0,1-0,3%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки – 1,2-2,7%. При этом огурцы и помидоры стали дороже на 7,3% и 2,2% соответственно.
Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.
Годовая инфляция в России в октябре снизится до уровня ниже 3%, заявил накануне министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Дефляция в сентябре составила 0,1%, а годовая инфляция к сентябрю 2016 г. достигла 3%, сообщил ранее Росстат.
Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию на уровне 3,2%, ЦБ - на уровне 3,5-3,8%.