«Нефть России», 12.10.17, Москва, 00:08 В течение последних нескольких лет мировая экономика колеблется между периодами роста, когда рост положителен, но усиливается, и периодами спада, когда рост положителен, но снижается. После года ускорения роста мир движется к очередному замедлению или все же восстановление сохранится?



Нынешний подъем в росте и на фондовых рынках усиливается с лета 2016 г. Несмотря на кратковременную заминку после референдума по вопросу Брекзита, ускорение продолжилось не только на фоне избрания Дональда Трампа, но и неуверенности в политике и геополитического хаоса, пишет легендарный экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой кризис и выход Великобритании из ЕС.



МВФ, который в последние годы характеризовал глобальный рост как "новый посредственный", недавно повысил свои прогнозы развития мировой экономики. Но может ли МВФ полагать, что недавний всплеск роста будет продолжаться в течение ближайших нескольких лет или это временный циклический подъем, который продлится до следующего хвостового риска?



Достаточно вспомнить лето 2015 г. и начало 2016 го., когда инвесторы опасались жесткой посадки китайской экономики, чрезмерно быстрого выхода из нулевых ставок ФРС, остановки в росте ВВП США и низких цен на нефть, что могло подорвать рост.



Можно представить три возможных сценария для мировой экономики в ближайшие три года или около того.



"Бычий" сценарий



При "бычьем" сценарии 4 крупнейшие в мире, системно важные экономики - Китай, еврозона, Япония и США - осуществляют структурные реформы, которые способствуют росту потенциала и устранению финансовой уязвимости.



Учитывая, что циклический подъем связан с укреплением потенциала и фактическим ростом, такие усилия приведут к устойчивому росту ВВП, низкому, но умеренно растущему уровню инфляции и относительной финансовой стабильности на многие годы.



Американские и мировые фондовые рынки достигнут новых высот, оправданных более сильными фундаментальными факторами.



"Медвежий" сценарий



При "медвежьем" сценарии произойдет обратное: крупнейшие экономики мира не осуществляют структурные реформы, которые способствуют росту потенциала.



Вместо того чтобы использовать Национальный конгресс Коммунистической партии этого месяца в качестве катализатора реформы, Китай продолжает "пинать банку вниз по дороге", не предпринимая никаких конкретных шагов, идя по пути чрезмерного наращивания левериджа и производственных мощностей.



Еврозоне не удается добиться большей интеграции, политическая напряженность ограничивает способность национальных политиков осуществлять структурные реформы, стимулирующие рост. И Япония остается на своей низкой траектории роста, поскольку реформы в области спроса и либерализация торговли - третья часть экономической стратегии премьер-министра Синдзо Абэ – заканчивается ничем.



Что касается США, то администрация Трампа в этом случае продолжает претворять в жизнь политический подход, включая снижение налогов, что в подавляющем большинстве случаев играет на руку богатым, торговый протекционизм и ограничение миграции, что вполне может снизить потенциал роста. Чрезмерное фискальное стимулирование приводит к безудержному росту дефицита и долгов, более высоким процентным ставкам и более сильному доллару, что еще больше ослабляет рост.



Трамп может даже оказаться в военном конфликте с Северной Кореей, а затем и с Ираном, что еще сильнее ухудшит экономические перспективы Америки.



При этом сценарии отсутствие реформ в крупных экономиках ограничит циклический подъем низкими темпами роста. Если потенциальный рост останется низким, легкая денежно-кредитная политика может в конечном итоге привести к инфляции товаров и/или активов, что в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста и, возможно, к прямому спаду и финансовому кризису, когда пузыри активов лопнут или инфляция повысится.



Компромиссный сценарий



Третий сценарий лежит где-то между первыми двумя. Циклический подъем, как в росте, так и на фондовых рынках, продолжается некоторое время, чему способствуют оставшиеся попутные ветры.



Тем не менее, несмотря на то что крупные экономики проводят ряд структурных реформ для улучшения потенциального роста, темпы изменений намного медленнее, а его масштаб более скромный, чем это необходимо для максимального роста потенциала.



В Китае этого сценария будет достаточно, для того чтобы избежать жесткой посадки, но недостаточно для достижения действительно мягкой посадки; учитывая, что финансовая уязвимость осталась без внимания, крах окажется неизбежным с течением времени.



В еврозоне этот сценарий повлечет за собой лишь номинальный прогресс в отношении большей интеграции, поскольку продолжающееся отрицание Германией истинного распределения рисков или фискального союза ослабляет стимулы для стран-членов для проведения жестких реформ.



В Японии все более неэффективная администрация Абэ проведет минимальные реформы, сохранив потенциал роста ниже 1%.



В США президентство Трампа будет оставаться неустойчивым и неэффективным, все большее число американцев понимают, что, несмотря на его популистское притворство, Трамп - всего лишь плутократ, защищающий интересы богатых.



Неравенство растет; средний класс стагнирует, заработная плата едва растет, потребление и рост едва достигают 2%.



Но риски этого сценария лежат далеко за пределами посредственных экономических показателей. Этот сценарий представляет собой не стабильное равновесие, а неустойчивый дисбаланс, уязвимый перед лицом экономических, финансовых и геополитических потрясений.



Когда проявятся подобные потрясения, экономика пойдет на спад или, если шок будет достаточно большим, можно будет ожидать спад и финансовый кризис.



Урок ясен: либо политические лидеры демонстрируют лидерство, необходимое для обеспечения лучшего среднесрочного прогноза, либо риски снижения будут реализованы в ближайшее время и нанесут серьезный ущерб мировой экономике.

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