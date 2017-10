«Нефть России», 11.10.17, Москва, 14:30 "Нафтогаз Украины" рассчитывает по итогам рассмотрения в Стокгольмском арбитраже исков к "Газпрому" по газовому спору получить компенсацию "на миллиарды долларов" и считает, что на него судом не будут возложены обязательства выплачивать компенсацию российской стороне, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии украинская редакция Deutsche Welle.



"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.



"У нас есть уже много калькуляций (по ожидаемой сумме компенсации – ред.), но проблема в том, что их слишком много, а сказать что-то конкретное пока очень сложно. Впрочем, мы ожидаем, что "Газпром" будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов. Мы не ожидаем, что в результате этого процесса, если взять и иск по купле-продаже, и иск о транзите, мы в итоге что-то будем платить "Газпрому", — сказал Витренко.



Говоря о планах "Нафтогаза" по сотрудничеству с "Газпромом" после оглашения арбитражем решений по газовым искам, Витренко сообщил, что украинская компания рассчитывает оказывать услуги по транзиту российского газа до конца 2019 года. При этом по поводу выполнения контракта о поставках газа после решения арбитража Витренко сообщил, что на данный момент украинская сторона "не понимает, будет ли покупать российский газ, будет ли у нее такая обязанность". В то же время он отметил, что "либо суд вынесет решение, которое можно будет выполнить и стороны его будут выполнять, или такого решения не будет". "Мы не рассчитываем достичь каких-то новых договоренностей с россиянами", — сказал он.



Спор



Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553022/