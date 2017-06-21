|
Новости oilru.com
Украина и газ
СМИ: "Нафтогаз" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме
|
Реплика: Saxo Bank: Штатам грозит экономическая рецессия
Анонсы
Выставки:
Новости
12.10.17 · Как нефть переживет осень?
11.10.17 · YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам -конструктивистам
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 11.10.17, Москва, 14:30 "Нафтогаз Украины" рассчитывает по итогам рассмотрения в Стокгольмском арбитраже исков к "Газпрому" по газовому спору получить компенсацию "на миллиарды долларов" и считает, что на него судом не будут возложены обязательства выплачивать компенсацию российской стороне, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии украинская редакция Deutsche Welle.
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.
"У нас есть уже много калькуляций (по ожидаемой сумме компенсации – ред.), но проблема в том, что их слишком много, а сказать что-то конкретное пока очень сложно. Впрочем, мы ожидаем, что "Газпром" будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов. Мы не ожидаем, что в результате этого процесса, если взять и иск по купле-продаже, и иск о транзите, мы в итоге что-то будем платить "Газпрому", — сказал Витренко.
Говоря о планах "Нафтогаза" по сотрудничеству с "Газпромом" после оглашения арбитражем решений по газовым искам, Витренко сообщил, что украинская компания рассчитывает оказывать услуги по транзиту российского газа до конца 2019 года. При этом по поводу выполнения контракта о поставках газа после решения арбитража Витренко сообщил, что на данный момент украинская сторона "не понимает, будет ли покупать российский газ, будет ли у нее такая обязанность". В то же время он отметил, что "либо суд вынесет решение, которое можно будет выполнить и стороны его будут выполнять, или такого решения не будет". "Мы не рассчитываем достичь каких-то новых договоренностей с россиянами", — сказал он.
Спор
Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.
В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".