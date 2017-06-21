Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 13 октября 2017 года, пятница , 08:00:50 мск
Нефть, Brent: $56.78 +0,17
Валюта:    57.92 -0,15    68.5 +0,14
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.71 Мб информации:

  • 536075 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Украина и газ

СМИ: "Нафтогаз" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 11.10.17, Москва, 14:30    "Нафтогаз Украины" рассчитывает по итогам рассмотрения в Стокгольмском арбитраже исков к "Газпрому" по газовому спору получить компенсацию "на миллиарды долларов" и считает, что на него судом не будут возложены обязательства выплачивать компенсацию российской стороне, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии украинская редакция Deutsche Welle.
 
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.
 
"У нас есть уже много калькуляций (по ожидаемой сумме компенсации – ред.), но проблема в том, что их слишком много, а сказать что-то конкретное пока очень сложно. Впрочем, мы ожидаем, что "Газпром" будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов. Мы не ожидаем, что в результате этого процесса, если взять и иск по купле-продаже, и иск о транзите, мы в итоге что-то будем платить "Газпрому", — сказал Витренко.
 
Говоря о планах "Нафтогаза" по сотрудничеству с "Газпромом" после оглашения арбитражем решений по газовым искам, Витренко сообщил, что украинская компания рассчитывает оказывать услуги по транзиту российского газа до конца 2019 года. При этом по поводу выполнения контракта о поставках газа после решения арбитража Витренко сообщил, что на данный момент украинская сторона "не понимает, будет ли покупать российский газ, будет ли у нее такая обязанность". В то же время он отметил, что "либо суд вынесет решение, которое можно будет выполнить и стороны его будут выполнять, или такого решения не будет". "Мы не рассчитываем достичь каких-то новых договоренностей с россиянами", — сказал он.
 
Спор
 
Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.
В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553022/

Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеровХороший, плохой, злой: 3 сценария мировой экономики
Просмотров: 510
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Штатам грозит экономическая рецессия
Выставки:
Новости
Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
12.10.17 · РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет
12.10.17 · Госдума отклонила ряд законопроектов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
12.10.17 · Как нефть переживет осень?
12.10.17 · Кудрин: бюджетное правило повысит налоги в России
12.10.17 · Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение
12.10.17 · Росстат: недельная инфляция 5-ю неделю на нуле
12.10.17 · Хороший, плохой, злой: 3 сценария мировой экономики
11.10.17 · СМИ: "Нафтогаз" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме
11.10.17 · Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
11.10.17 · ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть
11.10.17 · Биткоин снова стоит $4900. Несмотря ни на что
11.10.17 · ЦБ начнет покупать золото на Московской бирже
11.10.17 · Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну
11.10.17 · Арбитраж Стокгольма завершил слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом"
11.10.17 · YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам -конструктивистам

 Все новости за сегодня
 Все новости за 11.10.17
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

СМИ: "Нафтогаз" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме

«Нефть России», 11.10.17, Москва, 14:30   "Нафтогаз Украины" рассчитывает по итогам рассмотрения в Стокгольмском арбитраже исков к "Газпрому" по газовому спору получить компенсацию "на миллиарды долларов" и считает, что на него судом не будут возложены обязательства выплачивать компенсацию российской стороне, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии украинская редакция Deutsche Welle.
 
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.
 
"У нас есть уже много калькуляций (по ожидаемой сумме компенсации – ред.), но проблема в том, что их слишком много, а сказать что-то конкретное пока очень сложно. Впрочем, мы ожидаем, что "Газпром" будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов. Мы не ожидаем, что в результате этого процесса, если взять и иск по купле-продаже, и иск о транзите, мы в итоге что-то будем платить "Газпрому", — сказал Витренко.
 
Говоря о планах "Нафтогаза" по сотрудничеству с "Газпромом" после оглашения арбитражем решений по газовым искам, Витренко сообщил, что украинская компания рассчитывает оказывать услуги по транзиту российского газа до конца 2019 года. При этом по поводу выполнения контракта о поставках газа после решения арбитража Витренко сообщил, что на данный момент украинская сторона "не понимает, будет ли покупать российский газ, будет ли у нее такая обязанность". В то же время он отметил, что "либо суд вынесет решение, которое можно будет выполнить и стороны его будут выполнять, или такого решения не будет". "Мы не рассчитываем достичь каких-то новых договоренностей с россиянами", — сказал он.
 
Спор
 
Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.
В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      