Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 13 октября 2017 года, пятница , 08:02:13 мск
Нефть, Brent: $56.78 +0,17
Валюта:    57.92 -0,15    68.5 +0,14
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1269.71 Мб информации:

  • 536075 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экономика

Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 11.10.17, Москва, 14:23    Потери российского бюджета на администрировании НДС на товары, ввозимые онлайн-ритейлерами из-за рубежа, в случае введения такого налогообложения, могут составить 25-34 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор eBay Илья Кретов со ссылкой на расчеты Ernst&Young.
 
"Для того, чтобы посчитать (затраты на администрирование - ИФ) мы привлекли... компанию Ernst&Young, которые посмотрели на мировой опыт, на то, что реально происходит в странах, и сделали некоторую оценку того, что случится, если это (введение НДС для ввозимых онлайн-ритейлерами товаров - ИФ) произойдет в России... Если говорить про введение НДС..., они сказали, что если мы это вводим и нам все это надо будет администрировать, то российский бюджет не получит, а потеряет от 25 до 34 млрд рублей", - сказал Кретов.
 
Он отметил, что расчеты Ernst&Young не учитывают предложение Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые отправления с нынешних 1000 евро (стоимость отправления в месяц для одного физлица) до 20 евро с 1 июля 2018 года. Это предложение потребует сопоставимых затрат на администрирование, считает И.Кретов.
 
С предложением ввести НДС в размере 18% на все товары ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, Media Markt, re:Store, "М.Видео", "Связной", "Спортмастер", "Эльдорадо", "Юлмарт" и других ритейлеров). Это предложение уже оформлено в законопроект и находится на рассмотрении в правительстве, сообщали представители ассоциации.
 
Альтернативой введению НДС может стать нулевой порог беспошлинной интернет-торговли. В настоящее время без взимания пошлины можно ввезти товары весом менее 31 кг и стоимостью до 1 тыс. евро. В проект бюджета на 2018 год и 2019-2020 гг. Минфин включил предложение с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) физическими лицами до 20 евро. Указанное нововведение, по мнению правительства, может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд рублей, в 2019 году - на 60 млрд рублей.
 
По оценке исследовательской компании Data Insight, около четверти товаров, ввозимых в Россию будут подпадать под барьер в 20 евро.
 
Снижение беспошлинного порога для товаров для личного пользования, доставляемых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перевозчиком или пересылаемых в МПО, ожидалось и ранее, однако оно планировалось гораздо более плавным. Так, в настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 год в размере действующих в настоящее время 1 тыс. евро, на 2019 год - 500 евро, на 2020 год - 200 евро.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553021/

ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефтьСМИ: "Нафтогаз" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме
Просмотров: 459
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Штатам грозит экономическая рецессия
Выставки:
Новости
Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
12.10.17 · РБК: Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет
12.10.17 · Госдума отклонила ряд законопроектов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
12.10.17 · Как нефть переживет осень?
12.10.17 · Кудрин: бюджетное правило повысит налоги в России
12.10.17 · Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение
12.10.17 · Росстат: недельная инфляция 5-ю неделю на нуле
12.10.17 · Хороший, плохой, злой: 3 сценария мировой экономики
11.10.17 · СМИ: "Нафтогаз" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме
11.10.17 · Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
11.10.17 · ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть
11.10.17 · Биткоин снова стоит $4900. Несмотря ни на что
11.10.17 · ЦБ начнет покупать золото на Московской бирже
11.10.17 · Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну
11.10.17 · Арбитраж Стокгольма завершил слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом"
11.10.17 · YADRO: Передовые вычислительные системы – лучшая дань уважения великим соотечественникам -конструктивистам

 Все новости за сегодня
 Все новости за 11.10.17
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

«Нефть России», 11.10.17, Москва, 14:23   Потери российского бюджета на администрировании НДС на товары, ввозимые онлайн-ритейлерами из-за рубежа, в случае введения такого налогообложения, могут составить 25-34 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор eBay Илья Кретов со ссылкой на расчеты Ernst&Young.
 
"Для того, чтобы посчитать (затраты на администрирование - ИФ) мы привлекли... компанию Ernst&Young, которые посмотрели на мировой опыт, на то, что реально происходит в странах, и сделали некоторую оценку того, что случится, если это (введение НДС для ввозимых онлайн-ритейлерами товаров - ИФ) произойдет в России... Если говорить про введение НДС..., они сказали, что если мы это вводим и нам все это надо будет администрировать, то российский бюджет не получит, а потеряет от 25 до 34 млрд рублей", - сказал Кретов.
 
Он отметил, что расчеты Ernst&Young не учитывают предложение Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые отправления с нынешних 1000 евро (стоимость отправления в месяц для одного физлица) до 20 евро с 1 июля 2018 года. Это предложение потребует сопоставимых затрат на администрирование, считает И.Кретов.
 
С предложением ввести НДС в размере 18% на все товары ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, Media Markt, re:Store, "М.Видео", "Связной", "Спортмастер", "Эльдорадо", "Юлмарт" и других ритейлеров). Это предложение уже оформлено в законопроект и находится на рассмотрении в правительстве, сообщали представители ассоциации.
 
Альтернативой введению НДС может стать нулевой порог беспошлинной интернет-торговли. В настоящее время без взимания пошлины можно ввезти товары весом менее 31 кг и стоимостью до 1 тыс. евро. В проект бюджета на 2018 год и 2019-2020 гг. Минфин включил предложение с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) физическими лицами до 20 евро. Указанное нововведение, по мнению правительства, может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд рублей, в 2019 году - на 60 млрд рублей.
 
По оценке исследовательской компании Data Insight, около четверти товаров, ввозимых в Россию будут подпадать под барьер в 20 евро.
 
Снижение беспошлинного порога для товаров для личного пользования, доставляемых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перевозчиком или пересылаемых в МПО, ожидалось и ранее, однако оно планировалось гораздо более плавным. Так, в настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 год в размере действующих в настоящее время 1 тыс. евро, на 2019 год - 500 евро, на 2020 год - 200 евро.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Август 2017
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      