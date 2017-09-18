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ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть
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«Нефть России», 11.10.17, Москва, 14:14 ОПЕК немного улучшила оценку роста спроса на нефть в 2017 году и в 2018 году - на 30 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля.
С учетом повышения прогнозов, ожидается, что в 2017 году мировой спрос на нефть составит 96,8 млн б/с, что означает рост по сравнению с 2016 годом на 1,5%. Мировой спрос на нефть в 2018 году может составить 98,19 млн б/с (рост год к году на 1,4%)
ОПЕК поясняет, что повышение прогнозов в 2017 году связано с более высоким, чем ожидалось ранее, спросом на нефть в странах ОЭСР и Китае. Пересмотр оценки спроса на следующий год отражает улучшение перспектив в мировой экономике, в частности, в Китае и России.