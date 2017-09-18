«Нефть России», 11.10.17, Москва, 14:14 ОПЕК немного улучшила оценку роста спроса на нефть в 2017 году и в 2018 году - на 30 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля.



С учетом повышения прогнозов, ожидается, что в 2017 году мировой спрос на нефть составит 96,8 млн б/с, что означает рост по сравнению с 2016 годом на 1,5%. Мировой спрос на нефть в 2018 году может составить 98,19 млн б/с (рост год к году на 1,4%)



ОПЕК поясняет, что повышение прогнозов в 2017 году связано с более высоким, чем ожидалось ранее, спросом на нефть в странах ОЭСР и Китае. Пересмотр оценки спроса на следующий год отражает улучшение перспектив в мировой экономике, в частности, в Китае и России.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553020/