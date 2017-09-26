«Нефть России», 11.10.17, Москва, 11:42 Рост самой популярной криптовалюты - биткоина - достигал $4900, затем, правда, он немного снизился. Отметим, что рост проходил на фоне выступления каталонского лидера Пучдемона, который в итоге отложил объявление суверенитета испанской автономии. Судя по всему, на этом фоне и началось снижение котировок.



Между тем, отношение к криптовалютам в мире остается неоднозначным. Китай и Южная Корея не так давно начали блокировать сервисы, Пекин запретил проведение ICO. По схожему пути, судя по всему, идет и Россия, во всяком случае заявления Центрального банка на тему криптовалют звучат довольно жестко.



Накануне президент Владимир Путин собрал совещание, которое полностью посвятил виртуальным деньгам.



Криптовалюта помогает террористам получать финансирование, такое заявление сделал президент.



Вместе с тем, отметил Путин, надо использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. По мнению главы государства, в национальной банковской системе за криптовалютой нужен жесткий контроль, ведь сейчас она порой используется для отмывания огромных сумм. При этом глава государства особо подчеркнул, что при создании системы контроля важно не перегнуть палку и не создать излишних барьеров для добросовестных пользователей.



Владимир Путин

Большую популярность, как известно, приобретают и получили уже виртуальные, или, иначе, криптовалюты, которые в некоторых странах стали уже или становятся полноценным платежным средством, а также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски. Прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане.



Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Ну и, кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения. В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта.



Как раз сейчас в нижней палате парламента разрабатывается законопроект, который будет регулировать криптовалюты. Пока же юридически запретить торговлю ими нельзя. Такое заявление сделала глава рабочей группы Госдумы по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко.



А ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что законопроект о регулировании криптовалют может быть подготовлен уже осенью, однако в конце сентября рассмотрение документа было отложено.



В том, что криптовалюты нуждаются в регулировании, согласны и сами участники рынка. Так, на одном из мероприятий, организованном Институтом роста им. Столыпина авторы двух крупнейших в России ICO Александр Иванов и Дмитрий Мариничев уверены, что рынок развивается очень бурно и регулирование просто необходимо. Это позволит ввести работу в правовое поле, что позволит защитить и инвесторов, и других участников процесса.



Кроме того, необходимо ввести регулирование ICO, чтобы инвесторы не попадали в мошеннические схемы. Впрочем, отмечалось также, что уже сейчас появляются элементы саморегулирования.

Стоит также отметить, что Институт роста им. Столыпина ведет активную работу по подготовке законопроекта и активно сотрудничает в этом вопросе и с ЦБ, и с другими участниками процесса.



"Сегодня очень важно определиться по этим вопросам на государственном уровне. Я как омбудсмен – защитник прав бизнеса – уже предвижу вероятные сложности, которые могут возникнуть в ближайшее время, если не будет подготовлено законодательное поле. Только четкое закрепление основ (правил) рынка позволит избежать цифрового хаоса, — отмечал в ходе заседания в Аналитическом центре при Правительстве РФ уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. – Тема "цифровой экономики" занимает значительную часть "Стратегии Роста". Мы постоянно вместе с экспертным сообществом совершенствуем нашу программу и каждую тему доводим до конкретных практических предложений. Но в таких вопросах, как блокчейн, цифровые деньги, стараемся работать предельно быстро, потому что сам мир в этом направлении развивается просто стремительно".

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