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Инвестиции, финансы

ЦБ начнет покупать золото на Московской бирже

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«Нефть России», 11.10.17, Москва, 11:36     Банк России готовится покупать золото на Московской бирже, об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
 
Речь, конечно, идет лишь о переводе небольшой доли операций по скупке драгоценного металла, так как ЦБ слишком большой игрок и на открытом рынке работать в полном объеме не сможет. Напомню, Банк России является крупнейшим покупателем золота. За последние 3 года ЦБ скупает в среднем по 100 тонн драгоценного металла за полугодие - больше, чем все остальные центробанки, вместе взятые. Иными словами, каждая восьмая унция, добытая на планете, уходит в Россию.
 
Наиболее активно пополнять международные резервы золотом регулятор стал после обострения отношений с Западом и введения антироссийских санкций.
 
Стоит добавить, что темпы скупки золота нашей страной в этом году достигли рекорда за всю историю. В период с января по сентябрь Банк России приобрел 4,2 млн тройских унций золота на общую сумму более $5 млрд. Таким образом, Россия купила золота на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что покупка драгоценного металла - стратегия на случай введения действительно жестких санкций со стороны США. В отличие от активов на счетах, золотые слитки невозможно арестовать.
 
История вопроса
 
С начала 2017 г. ЦБ приобрел 115,15 тонны золота: в июне закуплено 9,33 тонны, в мае — 21,8 тонны, в апреле — 6,2 тонны, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, в январе — 31,1 тонны. При этом стоимость этого металла в резервах за июль возросла на 1,8% до $70,04 млрд.
В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.
 
Стоит также отметить, что стоимость золота в этом году повысилась почти на 12%, хотя в моменте рост был более существенным.
 
Международные резервы РФ составили $427,1 млрд
 

Международные резервы России (МРР) составили к 22 сентября $427,1 млрд, сообщает Банк России. Объем МРР к 15 сентября составил $427,6 млрд.
Доля монетарного золота в составе резервов увеличилась в августе на 0,6% (на 1,4%) до 17,3%. Стоимость остальных активов в составе резервов выросла в августе на 0,6% (на 10,45%) до $350,478 млрд.
 
Международные резервы России представляют собой активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. В состав резервов входят монетарное золото, права заимствования (СДР) в МВФ, часть средств Резервного фонда, номинированная в иностранной валюте и размещенная правительством на счетах в Банке России, и другие активы.
 
Международные резервы России увеличились в 2016 г. на 2,5% (на $9,342 млрд) до $377,741 млрд. Годовой максимум резервов достигнут 9 сентября 2016 г. ($399,6 млрд), минимум - 1 января 2016 г. ($368,399 млрд). В 2015 г. резервы сократились на 4,5% (на $17,46 млрд) с $385,460 млрд на 1 января 2015 г. до $368,399 млрд на 1 января 2016 г.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553018/

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ЦБ начнет покупать золото на Московской бирже

«Нефть России», 11.10.17, Москва, 11:36    Банк России готовится покупать золото на Московской бирже, об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
 
Речь, конечно, идет лишь о переводе небольшой доли операций по скупке драгоценного металла, так как ЦБ слишком большой игрок и на открытом рынке работать в полном объеме не сможет. Напомню, Банк России является крупнейшим покупателем золота. За последние 3 года ЦБ скупает в среднем по 100 тонн драгоценного металла за полугодие - больше, чем все остальные центробанки, вместе взятые. Иными словами, каждая восьмая унция, добытая на планете, уходит в Россию.
 
Наиболее активно пополнять международные резервы золотом регулятор стал после обострения отношений с Западом и введения антироссийских санкций.
 
Стоит добавить, что темпы скупки золота нашей страной в этом году достигли рекорда за всю историю. В период с января по сентябрь Банк России приобрел 4,2 млн тройских унций золота на общую сумму более $5 млрд. Таким образом, Россия купила золота на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что покупка драгоценного металла - стратегия на случай введения действительно жестких санкций со стороны США. В отличие от активов на счетах, золотые слитки невозможно арестовать.
 
История вопроса
 
С начала 2017 г. ЦБ приобрел 115,15 тонны золота: в июне закуплено 9,33 тонны, в мае — 21,8 тонны, в апреле — 6,2 тонны, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, в январе — 31,1 тонны. При этом стоимость этого металла в резервах за июль возросла на 1,8% до $70,04 млрд.
В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.
 
Стоит также отметить, что стоимость золота в этом году повысилась почти на 12%, хотя в моменте рост был более существенным.
 
Международные резервы РФ составили $427,1 млрд
 

Международные резервы России (МРР) составили к 22 сентября $427,1 млрд, сообщает Банк России. Объем МРР к 15 сентября составил $427,6 млрд.
Доля монетарного золота в составе резервов увеличилась в августе на 0,6% (на 1,4%) до 17,3%. Стоимость остальных активов в составе резервов выросла в августе на 0,6% (на 10,45%) до $350,478 млрд.
 
Международные резервы России представляют собой активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. В состав резервов входят монетарное золото, права заимствования (СДР) в МВФ, часть средств Резервного фонда, номинированная в иностранной валюте и размещенная правительством на счетах в Банке России, и другие активы.
 
Международные резервы России увеличились в 2016 г. на 2,5% (на $9,342 млрд) до $377,741 млрд. Годовой максимум резервов достигнут 9 сентября 2016 г. ($399,6 млрд), минимум - 1 января 2016 г. ($368,399 млрд). В 2015 г. резервы сократились на 4,5% (на $17,46 млрд) с $385,460 млрд на 1 января 2015 г. до $368,399 млрд на 1 января 2016 г.

 


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