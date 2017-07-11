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Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну
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«Нефть России», 11.10.17, Москва, 11:29 Вагит Алекперов считает, что его сын Юсуф не сможет управлять ЛУКОЙЛом, и продолжает искать преемника. Ранее Алекперов говорил, что Юсуф может быть привлечен к управлению ЛУКОЙЛом, если пройдет стажировку
Сегодня в России для ЛУКОЙЛа «возникают риски со стороны внутренней конкуренции», а также риски из-за санкций западных стран, сказал Алекперов.
По словам Алекперова, его не беспокоит вероятность того, что глава «Роснефти» Игорь Сечин может заинтересоваться покупкой ЛУКОЙЛа. «Я об этом не беспокоюсь сегодня», — сказал глава ЛУКОЙЛа, отметив, что президент и правительство России «считают, что сегодня уже достаточное присутствие государства в промышленности», передает Bloomberg.
Тем не менее в ближайшие 3–5 лет Алекперов планирует остаться во главе компании, так как ему «преодолевать риски в России легче, чем кому-либо другому». В течение этого времени он также будет готовить преемника. «Если меня спросят, думаю ли я о своем преемнике, да, конечно, я думаю об этом. Я надеюсь, что он будет достойным кандидатом, который продолжит работу моей жизни. Если меня спросят, будет ли это мой сын, я скажу нет, потому что эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну, но он останется в этом бизнесе», — заметил Алекперов.
Ранее в интервью РБК Вагит Алекперов говорил, что перед тем как привлечь сына — Юсуфа — к управлению компанией, тот должен пройти стажировку в крупной западной компании. «В Западной Сибири он уже отработал больше двух лет. Принцип понял. Понял, как люди добывают нефть, как ремонтируют скважины, почувствовал запах нефти», — рассказывал Алекперов. Он отмечал, что не ставит целью сделать сына преемником.
Юсуф Алекперов родился в 1990 году, в 2012 году он окончил Университет нефти и газа имени Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Юсуф Алекперов владеет 0,13% акций ЛУКОЙЛа. В 2013 году Вагит Алекперов завещал своему сыну пакет акций ЛУКОЙЛа при условии, что он не будет продавать или расщеплять свою долю.
По данным Forbes, Вагит Алекперов — шестой богатейший человек России с состоянием $14,5 млрд. Его основной актив — 23% акций ЛУКОЙЛа.
Автор: Павел Казарновский.